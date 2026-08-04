De la Espriella y los alcaldes capitales, crisis migratoria y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

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🔴 De la Espriella liderará Cumbre de Seguridad Urbana con alcaldes

Este martes están citados los alcaldes de las ciudades capitales en Barranquilla para la primera Cumbre de Seguridad Urbana que dirigirá el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Allí, el mandatario entrante estará acompañado por su ministro de Defensa designado, Jorge Mora, y el objetivo será entablar diálogos sobre el orden público en esas zonas con miras a definir una agenda común para combatir la criminalidad.

El presidente electo se reunió este lunes con Alejandro Eder, el alcalde de Cali, la sede de su posesión presidencial este 7 de agosto. Según reveló el mandatario local, allí se discutieron temas alrededor de cómo hacer frente a las estructuras criminales y los principales proyectos de inversión en la capital vallecaucana.

🔴 Crisis migratoria en Ceuta

Los ministros de Interior de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán este martes una reunión informal para analizar la crisis migratoria que estalló la semana pasada en la ciudad española de Ceuta, a donde de manera irregular llegaron más de 50.000 migrantes por mar y tierra procedentes de Marruecos.

El encuentro está programado para las 10 a. m., hora local, y se realizará por videoconferencia. En la agenda hay un solo punto: el análisis “de la situación actual en Ceuta”, según se lee en el anuncio del Consejo de la UE.

🔴 Cómo van las exportaciones en Colombia

El DANE presenta este martes los datos de exportaciones para junio de este año, con lo que se completa la información para ver cómo le fue a las ventas internacionales de Colombia en el primer semestre del año.

Vale recordar que, para los primeros cinco meses de 2026, las exportaciones de Colombia sumaron USD 23.587,6 millones, lo que representa un crecimiento de 15,4 % frente al mismo periodo del año pasado.

Este crecimiento estuvo liderado por los combustibles y los productos de las industrias extractivas, que sumaron USD 9.485,8 millones.

🔴 Concejo de Bogotá debatirá medidas frente al fenómeno de El Niño

Este martes 4 de agosto, a las 9:00 a. m., el Concejo de Bogotá realizará un debate de control político sobre las medidas de mitigación y atención de emergencias previstas ante el posible impacto del fenómeno de El Niño durante 2026.La sesión se llevará a cabo en el Recinto Los Comuneros y fue citada por el concejal Emel Rojas Castillo, de la bancada Nueva Fuerza Democrática, en el marco de la proposición 532 de 2026.Al debate están citados los responsables de las secretarías de Gobierno y Ambiente, el IDIGER, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Grupo de Energía Bogotá, quienes deberán explicar cómo se prepara la ciudad frente a eventuales riesgos como desabastecimiento de agua, incendios forestales, afectaciones energéticas y emergencias asociadas a altas temperaturas.También fueron invitados representantes del IDEAM, la UNGRD, la Contraloría, la Personería y la Veeduría Distrital.

🔴Ecopetrol: utilidades en alza y cambios en la cúpula

Ecopetrol reportó este lunes sus mejores resultados financieros desde 2022: ingresos por COP 40,2 billones, EBITDA de COP 17,7 billones y utilidades netas de COP 6,1 billones en el segundo trimestre, con variaciones de 35 %, 59 % y 235 % frente al mismo periodo de 2025.

El margen EBITDA alcanzó 44 %, impulsado por el mayor precio del petróleo en medio de la guerra en Oriente Medio. En el semestre, las utilidades sumaron COP 9 billones, un alza de 81 %, mientras que Petrobras y Ecopetrol confirmaron un nuevo hallazgo de gas natural en el pozo costa afuera Sandía-1, en el Caribe.

El buen desempeño financiero coincidió con movimientos en la dirección de la compañía. Ricardo Roa dejó definitivamente la presidencia el 30 de julio tras cuestionamientos por presunto tráfico de influencias y violación de topes electorales, y Juan Carlos Hurtado Parra asumió de nuevo como presidente encargado. Además, Ángela María Robledo y Tatiana Roa renunciaron a la junta directiva, que eligió a Luis Felipe Henao como nuevo presidente y a Hildebrando Vélez como vicepresidente.

🔴 Fiscalía continúa audiencia de imputación contra Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual

Este 4 de agosto, a las 9 de la mañana, la Fiscalía General de la Nación continuará con la audiencia de imputación contra el periodista Jorge Alfredo Vargas, expresentador de Noticias Caracol, por el delito de acoso sexual.

La investigación se originó luego de que cuatro personas denunciaran hechos de acoso sexual por parte del comunicador entre 2024 y 2026. Durante esta jornada, se decidirá si la diligencia continuará de manera reservada.

🔴 Marioneta de papel periódico | Futbolear Cap VII

Ignacio Mejías, el protagonista de esta historia, acude a una cita clandestina en la iglesia de La Porciúncula, y allí, dos señoras le regalan unos balones y camisetas históricos, de los Mundiales de 1950 y 1958,y le entregan 37 ediciones de la revista Orsai para que descifre entre sus páginas unos códigos con los que se comunican los principales apostadores de fútbol del país.

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