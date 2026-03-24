Debate de candidatos presidenciales en El Espectador, accidente de avión de la FAC y más

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🔴 Tragedia en Putumayo

Las cifras que deja el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana en Puerto Leguízamo (Putumayo) no dejan de crecer. La aeronave, que había salido sobre las 6:00 de la mañana del 23 de marzo desde Bogotá y viajaba hacia el municipio de Puerto Asís, llevaba a 121 personas a bordo: 108 soldados del Ejército, dos policías y 11 tripulantes. Las autoridades informaron en la noche del pasado lunes que son 66 las personas fallecidas.

Según la información que se conoce del hecho, la aeronave despegó hacia las 10:00 de la mañana, con uniformados que iban a hacer un relevo en Puerto Asís. A poco tiempo de dejar la pista, aún sin alcanzar altura, la aeronave se desplomó. A cerca de un kilómetro y medio de la pista del Aeródromo Caucayá, el avión Hércules cayó hecho pedazos y las llamas se apoderaron de él en cuestión de segundos.

La columna de humo alertó a las comunidades cercanas que, de inmediato, llegaron hasta el lugar corriendo y en motocicletas en las que ayudaron a trasladar a los sobrevivientes. De los heridos, 48 fueron remitidos al Hospital Militar Central, en Bogotá, 12 a Florencia (Caquetá) y 10 al dispensario de las Fuerzas Militares. Las cifras siguen cambiando a cada minuto y en Putumayo la tragedia continúa.

🔴 Debate de candidatos presidenciales en El Espectador

El Espectador, en alianza con la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, Dejusticia, Re-imaginemos, Trees y Oxfam, presentará este martes 24 de marzo el foro de candidatos presidenciales “Construir una Colombia más equitativa”. Se trata de un espacio para que quienes buscan la jefatura del Ejecutivo expongan sus apuestas para superar las desigualdades en el país.

La conversación de los candidatos iniciará a las 9:00 de la mañana y usted podrá verla en vivo a través de la página web de El Espectador y todas sus redes sociales. Hasta el momento hay cuatro aspirantes a la Presidencia confirmados: Paloma Valencia, Claudia López, Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo.

🔴 Firmantes del Acuerdo de Paz convocan a peregrinación por la vida

Este martes y miércoles los firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias realizarán una peregrinación nacional por la vida de los 487 excombatientes de las FARC asesinados, las garantías de seguridad y reincorporación y también para hacer un llamado al cumplimiento integral de ese pacto firmado en 2016.

“Reiteramos nuestro compromiso por la paz, la reconciliación y la transformación democrática del país; sin embargo, continuamos enfrentando graves riesgos para la vida, y los reiterados incumplimientos en los compromisos con la seguridad, la protección integral, además de los obstáculos estructurales para el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos, sociales y económicos en el maco de la reincorporación”, dice el comunicado donde hacen la convocatoria.

La invitación se extendió a las instituciones del Estado, organizaciones sociales, comunidad internacional, medios de comunicación, entre otros.

🔴 Cuba recibe primer barco del Convoy Nuestra América con ayuda humanitaria

El primer buque del Convoy Nuestra América, iniciativa solidaria con ayuda humanitaria para Cuba, arribará a La Habana este martes un segundo retraso en su trayecto. Los organizadores atribuyen la demora a condiciones climáticas adversas que complicaron la navegación desde su salida el viernes pasado de Progreso, en el sureste de México.

Esta delegación, integrada por cientos de activistas y políticos en días recientes, transporta unas 30 toneladas de alimentos, medicinas y otros insumos para paliar la crisis económica en la isla. El primer barco del Convoy Nuestra América estaba previsto para llegar a La Habana el sábado por la tarde, coincidiendo con el clímax de las actividades de la delegación en la capital cubana. Allí fueron recibidos por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien les dio la bienvenida, y visitaron centros hospitalarios y escuelas como parte de su agenda solidaria.

🔴 Precio del Brent cae tras respiro diplomático

El precio del petróleo Brent cayó 10,9 % y cerró en USD 99,94, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de posponer cinco días los ataques contra infraestructuras iraníes. La medida abrió un espacio de negociación y redujo temporalmente los temores de escasez de suministro.

El mercado reaccionó con alivio: el S&P 500 subió 1,7 %, los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron y el dólar se debilitó. Sin embargo, Irán negó que existan conversaciones en curso, lo que moderó el entusiasmo inicial y mantuvo la incertidumbre sobre el futuro del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de hidrocarburos.

Oxford Economics advirtió que la guerra “trastocará los mercados energéticos durante el resto del año”, en un contexto de elevada incertidumbre. La firma prevé que el Brent promedie USD 114 en el segundo trimestre, al asumir que el tránsito por Ormuz se reanudará parcialmente en mayo y se normalizará de manera gradual hacia 2026.

🔴 Arrancó la COP de especies migratorias. ¿Qué esperar?

Este martes 24 de marzo se lleva a cabo el segundo día de la 15ª Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP15 de la CMS) en Campo Grande (Brasil).

La reunión, que va hasta el 29 de este mes, busca revisar el estado de conservación de las especies migratorias, el cambio climático, la conectividad ecológica e impactos de las actividades humanas.

Representantes de más de 130 países evaluarán de aquí al domingo la inclusión de 42 nuevas especies en la lista bajo protección, al tiempo que buscan aumentar el número de países firmantes de la convención.

“Entre los candidatos figuran el búho nival, un ave de plumaje blanco que habita la tundra ártica; la hiena rayada, que vive en África y en ciertas partes de Asia y se encuentra amenazada; y algunos tipos de tiburón martillo”, registra la agencia de noticias EFE.

🔴BibloRed abre agenda del Día del Agua con cine gratis en Tintal

Este martes 24 de marzo, a las 3:00 p. m., la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella - Tintal abrirá la programación de BibloRed por el Día Mundial del Agua con la actividad Tardes de cine: mujeres que nadan a contracorriente. La jornada será gratuita y propone una reflexión sobre el agua como desafío, refugio y posibilidad de renacimiento, a partir de historias de mujeres, memoria e identidad. La actividad hará parte de una agenda especial que BibloRed desarrollará del 24 al 26 de marzo en varias bibliotecas de la ciudad, con cinco espacios dedicados al cuidado ambiental y al enfoque de “agua y género”.

🔴 Champions League femenina

Este martes arrancan los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina 2025/26 con dos duelos de alto vuelo. Desde las 12:45 p.m. (Disney+), Wolfsburgo recibe a Lyon, y a las 3:00 p.m., Chelsea visita a Arsenal en un duelo de clubes londinenses pero a escala continental. Mayra Ramírez no estará con las blues por lesión.

El miércoles, desde las 12:45 p.m. (Disney+), Linda Caicedo y el Real Madrid se miden contra Barcelona en el clásico español que promete ser el partido de la jornada. A las 3:00 p.m. cerrará la fecha el Manchester United frente a Bayern Múnich, completando así ocho equipos que lucharán por un lugar en las semifinales europeas. Los duelos de vuelta serán la semana entrante.