Decreto de impuestos, claves para la movilidad este 31 de diciembre y más en El Despertador

🔴 Decreto de impuestos

Este miércoles se espera que el Gobierno publique el decreto con los nuevos impuestos que se crearán al amparo de la emergencia económica, que fue decretada por la administración Petro el pasado 22 de diciembre.

Si bien el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló detalles y habló acerca de los nuevos impuestos en una extensa rueda de prensa este martes, el documento final con las medidas exactas y las proyecciones de recaudo no ha sido publicado aún.

Con estos impuestos se espera que el Gobierno recaude unos COP 11 billones; COP 5 billones menos del monto por el cual se había impulsado la ley de financiamiento que el Congreso hundió en este mes.

🔴 Reacciones al aumento de la UPC 2026

Gremios, pacientes e industria de la salud reaccionan al incremento de la UPC del 9,03 % en el régimen contributivo y del 16,49 % en el subsidiado que decretó el Ministerio de Salud. Mientras el Gobierno lo defiende en el marco de una situación fiscal ajustada, otros lo consideran insuficiente.

🔴 Movilidad en Bogotá para el final del año

Bogotá vive hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025, una de sus jornadas más tensas en movilidad del año: inició el Plan Éxodo de fin de año, con miles de vehículos saliendo de la ciudad hacia diferentes regiones del país. Este plan especial de movilidad busca acompañar y ordenar el desplazamiento masivo de viajeros antes de Año Nuevo. Desde temprano, las principales vías de salida han registrado alta congestión vehicular. Tramos como la avenida Calle 80, la vía Bogotá–Villavicencio, la Autopista Sur y la avenida Centenario (calle 13) son algunos de los corredores con mayor afluencia de tráfico y embotellamientos durante la jornada, así que programe su viaje con tiempo.

Las rutas TransMiZonales y algunas troncales de TransMilenio, especialmente en sectores como Calle 80 y Usme, pueden presentar retrasos y operación más lenta de lo habitual, en parte por los mismos trancones que afectan a los buses en superficie.

El pico y placa también sigue vigente este martes para ayudar a descongestionar: los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 están autorizados a circular hoy entre 6:00 a. m. y 9:00 p. m., mientras que el resto entra en restricción, lo que obliga a planear la salida y elección de rutas con anticipación. Sin embargo, para el 2 de enero, la alcaldía anunció la suspensión del pico y placa para facilitar tanto el ingreso como la salida de viajeros de la capital del país.

🔴 Atletico Nacional a la espera de concretar su primer fichaje

Nacional espera oficializar la llegada de Nicolás Rodríguez, procedente del Orlando City de la MLS de Estados Unidos. De concretarse este sería la primera contratación del conjunto Verdolaga de cara a su participación en la Liga, Copa BetPlay Dimayor y Copa Sudamericana 2026. Además se esperan noticias de la posible renovación de Alfredo Morelos y la resolución del caso Marino Hinostroza.

🔴 Copa Africana de Naciones 2025

Mañana, miércoles 31 de diciembre de 2025, se termina la fase de grupos Copa Africana de Naciones y con ella se dará la confirmación de los cruces de octavos de final en los que participará República Democrática del Congo, posible rival de la selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. El elenco del centro de Africa hace parte del Repechaje Internacional 1 en el que buscará un cupo a su primera Copa del Mundo contra Jamaica y Nueva Caledonia.

🔴 El mundo se alista para el Año Nuevo

El mundo se prepara para recibir el 2026. Los festejos comenzarán en Australia, en donde, no obstante, hay un ambiente agridulce, pues hace 17 días ocurrió el tiroteo en la playa de Bondi, en el que dos hombres mataron a 15 personas. En honor a las víctimas, habrá un minuto de silencio a las 11 p. m., hora local.

En París, donde es tradicional recibir el Año Nuevo bajo la Torre Eiffel, habrá un despliegue masivo de policía, con casi 10.000 efectivos, para prevenir disturbios durante las celebraciones de Nochevieja.

En Brasil, se espera que más de 2,5 millones de personas se reúnan en la playa de Copacabana para festejar la llegada de 2026. Justo el martes, Río de Janeiro recibió el récord Guinness por tener la mayor fiesta de Año Nuevo del mundo.

Las islas de Niue, ubicadas en el Pacífico Sur, al suroeste de Kiribati, están entre los últimos lugares en celebrar el Año Nuevo.