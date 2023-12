Deforestación en Caquetá, tensión por el salario mínimo y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Nuevas cifras de deforestación en Caquetá

El Ministerio de Ambiente y la Gobernación de Caquetá presentan los avancen del Plan de Contención de la Deforestación en ese departamento. Según los últimos datos del Minambiente, entre enero y septiembre de 2023 la deforestación en la Amazonía colombiana se redujo en 70 % con respecto al mismo periodo de 2022, al pasar de 59.345 hectáreas deforestadas a 17.909 hectáreas. Según los indicadores del Ideam, en la región de la Amazonía, el departamento del Caquetá presentó una reducción estimada de deforestación de 79 %; Meta, del 87 %; Putumayo, del 54 %; y Guaviare, del 39 %.

Sin embargo, el último trimestre del año suele ser clave para consolidar la cifra del año. “El último trimestre es absolutamente trascendental y puede cambiar la cifra total. Lanzo dos alertas que me parecen claves del tercer trimestre: se multiplicó en 124 % en Guaviare y también en 2% en Caquetá”, había dicho la ministra Susana Muhamad el pasado 7 de noviembre.

🔴 Se acaba el tiempo para concertar el incremento del salario mínimo

Pese a las múltiples reuniones que ha adelantado el Ministerio de Trabajo con sindicatos y empresarios, todavía no hay acuerdo sobre el incremento del salario mínimo para 2024. El pasado viernes (22 de diciembre) fue la última reunión de la mesa de concertación; esta semana, más allá de las declaraciones vagas en medios de comunicación, no ha habido ningún avance.En este punto ya se venció el primer plazo para concertar (15 de diciembre). Si no hay acuerdo de aquí al 30 de diciembre, el presidente Gustavo Petro definirá el incremento por decreto.

Es amplia la distancia que separa las propuestas de las centrales obreras y de los gremios, las primeras han pedido un incremento del 18 %, mientras que los empresarios, si bien no han puesto una cifra sobre la mesa, han dicho en varios espacios que el aumento debe estar lo más cerca posible a la inflación, que cerraría entre 9,4 % y 9,8 %, según las proyecciones del Banco de la República.

🔴 Lanzan red de cargadores públicos para vehículos

En una apuesta por el futuro, este jueves 28 de diciembre la Secretaría de Movilidad, junto a la operadora de transporte público, La Rolita y Enel Colombia, darán apertura a seis estaciones de carga para vehículos eléctricos. Esta iniciativa pretende crear los cimientos de una infraestructura vial amigable con el medio ambiente y accesible para la ciudadanía.

🔴 Arsenal quiere quitarle la cima al Liverpool de Luis Díaz

La victoria del Liverpool ante Burnley el pasado martes le puso al Arsenal la presión este jueves de ganar sí o sí para recuperar el liderato en la Premier League de Inglaterra. Apenas dos posiciones separan a los Gunners de los ahora dueños de la punta. En medio de ese contexto el compromiso de esta tarde contra West Ham (3:15 p.m.) cobra un atractivo adicional. Este miércoles Manchester City sufrió pero venció a Everton (3-1) y confirmó que está al acecho de los primeros puestos.

🔴 Procuraduría anunció sanciones por escándalo en millonaria licitación de pasaportes

El Ministerio Público, encabezado por Margarita Cabello, señaló que a finales de enero de 2024 se conocerán los primeros fallos disciplinarios por las presuntas irregularidades que se presentaron para que la Cancillería declarara desierto el proceso de licitación de pasaportes. Se trata de un contrato de $600 mil millones de pesos para suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana. Por estos hechos, la Procuraduría empezó una investigación el 20 de septiembre contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez.

La licitación fue declarada desierta el pasado 13 de septiembre por el propio ministro de Relaciones Exteriores, en medio de los reparos que se habían presentado porque el único oferente era Thomas Greg & Sons, empresa que se ha ganado el contrato los últimos 16 años. En ese contexto, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria. Además de que ambos funcionarios pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad.

🔴 López Obrador y Blinken se reunieron en México para abordar la migración

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunieron este miércoles para abordar el repunte del flujo migratorio, que llevó a Estados Unidos a cerrar puertos fronterizos durante algunos días este mes. La reunión, convocada de forma urgente en el Palacio Nacional, se dio en medio del avance de una caravana de más de 6.000 migrantes y de una veintena de nacionalidades desde la frontera sur de México, donde piden a ambos gobiernos que acuerden medidas para permitir su tránsito. La visita transcurrió en momentos en los que se han registrado cifras históricas de personas que buscan entrar a Estados Unidos en la frontera con México, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense confirmó el martes la llegada de más de 2,2 millones de migrantes entre enero y noviembre.

🔴 Petro y Duque se enfrentan por las masacres en Colombia

El presidente Gustavo Petro le ha dedicado varios de sus trinos de las últimas 24 horas a señalar que las 93 masacres que se han perpetrado en Colombia en este 2023, de acuerdo con cifras de Indepaz, están directamente relacionadas con lo que calificó como una gestión deficiente de su antecesor en la Casa de Nariño, el exmandatario Iván Duque, en cuando a la implementación del acuerdo de paz con las extintas Farc. “Decidieron hacer trizas la paz y ahora se esconden cuando tienen que asumir las consecuencias. Tiran la piedra y esconden la mano”, fue el dardo de Petro. Duque, previamente, le había endilgado la responsabilidad a su sucesor en el poder. “Celebraban las masacres cuando eran oposición, y ahora quieren tapar el sol con las manos, eludiendo su responsabilidad”, aseguró Duque. Esta confrontación puede escalar este jueves, pues desde ambos lados quieren sacarle rédito político.

🔴 Grecia ofrece acuerdo a Inglaterra para recuperar los mármoles del Partenón

Desde hace varios años, Grecia e Inglaterra discuten sobre justicia, origen y cultura alrededor de un tema: los mármoles del Partenón. Este 27 de diciembre, The guardian publicó una entrevista en la que Lina Mendoni, ministra de Cultura de Grecia, habló de una oferta para Inglaterra: “Si las esculturas se reunieran en Atenas, Grecia está preparada para organizar exposiciones rotativas de antigüedades importantes que llenarían el vacío”, se lee en la publicación. Aunque Inglaterra ha mostrado cierto interés en “prestar” las esculturas a Grecia, existe una ley de 1963 que prohíbe el retiro de obras del Museo Británico, una norma que Londres ha dicho no querer cambiar. La gran tensión está, justamente, en que Grecia no tiene intenciones de conformarse con un préstamo: buscan quedarse permanentemente con un patrimonio que reclaman, y es por esto por lo que las respuestas de la funcionaria Meloni cobran especial relevancia en el momento, ya que dejó en claro que Grecia estaba dispuesta a ofrecer algo a cambio para compensar la renuncia del Museo.