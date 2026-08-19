Denuncias contra gobierno Petro, nuevos directores en ICBF e INS, y más: El Despertador

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🔴 Fiscalía recibió más de 80 denuncias por presunta corrupción durante el gobierno Petro

La Fiscalía General de la Nación recibió más de 80 denuncias sobre presuntas irregularidades y posibles hechos de corrupción que habrían sido identificados durante el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración de Abelardo de la Espriella. Los señalamientos fueron recopilados en un documento elaborado por el equipo de transición y serán analizados por las autoridades.

El vicepresidente José Manuel Restrepo fue el encargado de presentar algunos de los casos incluidos en el denominado “Libro de la verdad”. Entre ellos se encuentran cuestionamientos relacionados con el manejo de la deuda pública y los Títulos de Tesorería (TES), la delimitación del páramo de Santurbán, los contratos de Fonigualdad, la ejecución presupuestal del programa Colombia Mayor y la contratación en la Cancillería.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que la información entregada será sometida a una revisión técnica y jurídica. “En un Estado de derecho toda información que sugiera la posible comisión de conductas ilícitas deben encontrar canales institucionales para su examen y cuando corresponda para la adopción de decisiones previstas por la ley”, declaró la funcionaria.

Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, anunció la integración de equipos élite de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para investigar los casos denunciados. “Se busca que haya interoperabilidad de las pruebas, ganar tiempo para ser más eficientes y presentar pronto los resultados”, señaló, aunque advirtió que las investigaciones se adelantarán “con todas las garantías, con la presunción de inocencia, con el debido proceso, con el derecho a la defensa, pero también con el rigor que resulte de lo probado”.

🔴 Nuevas designaciones en el sector Salud y Educación

En el cierre de la jornada del pasado lunes, se conocieron dos nombramientos clave en el sector de salud y de educación en el gobierno de Abelardo de la Espriella. En primer lugar, se confirmó la designación de Zulma Cucunubá como nueva directora del Instituto Nacional de Salud (INS). Cucunubá es médica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Epidemiología de Enfermedades Infecciosas por el Imperial College London, en Inglaterra. Hasta ahora se desempeñaba como directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana.

A esta se sumó la designación Richard Caicedo Rico como nuevo presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). Richard Caicedo es ingeniero de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y es magíster internacional en Educación y TIC (E-learning) de la Universidad Abierta de Cataluña. Además, entre sus experiencias más recientes se encuentra su paso por la Alcaldía de Bucaramanga, donde fue jefe de Gobernanza entre 2024 y 2026.

🔴 Así va la elección de los magistrados del CNE: partidos se jugarán sus cartas en el Congreso

La carrera por los nueve asientos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha intensificado tan solo ocho días para su elección en el pleno del Congreso. La posición en ese órgano es clave para todos los partidos políticos que se jugarán sus cartas de cara a la composición de una entidad que ejerce vigilancia y control sobre las colectividades en Colombia.

Tras las elecciones legislativas y presidenciales de este 2026, el próximo 31 de agosto se cumple el ciclo de un grupo de magistrados en el Consejo Electoral que se vieron envueltos en expedientes con alta carga política y que se podría intensificar en los próximos cuatro años.

La distribución ya parece definida. El partido con mayor representación en el Congreso (sumando sus curules de Senado y Cámara) es el que más sillas ocupa en este órgano, lo que pone al Pacto Histórico, único partido de oposición, como la colectividad que más representantes puede tener.

Serán dos asientos para ese partido, mientras que el resto de colectividades competirán por un asiento. Es en ese contexto es que las coaliciones de gobierno buscan ubicar a sus fichas en ese órgano en el que, entre otros, se ponen en juego puntos como la personería jurídica de los partidos, la financiación de campañas e incluso la reposición de votos en procesos electorales.

Las candidaturas ya han sido definidas. Son en total 28 aspirantes para esos nueve asientos de los que dos serán para el Pacto Histórico mientras que los otros 25 partidos se disputarán un asiento. Además de la bancada opositora, que presenta ocho candidatos, el partido Liberal presenta el mismo número de aspirantes.

Ese partido presenta a Adriana Franco, Alejandro Vega, Campo Alexandre Prieto, Carlos Marchán, Cristian Castro, Daniel Pinzón, Maria Victoria Tafur y Silvio Carrasquilla. El Centro Democrático apuesta por Nubia Stella Martínez, candidata casi fija para tener el cargo, y Plinio Alarcón en una coalición con el Partido Mira.

En el Partido Conservador el postulado es el del exrepresentante Juan Carlos Wills; Cambio Radical se va con Gersel Pérez; La U con Juan Felipe Lemos; Salvación Nacional apuesta por José Antonio Parra; Nuevo Liberalismo y Alianza Verde, en coalición, postularon a Miguel Eduardo Sastoque; el partido Mais va con Roquelina Blanco y Praxere Ospino, mientras que La Fuerza postuló a Martha Lucía Zamora y Sonia Bernal; y finalmente En Marcha se fue con Guillermo Rivera.

El calendario definió el 25 de agosto como la jornada para la elección de los nueve magistrados ante el pleno del Congreso. Sin embargo, esta semana previa servirá como antesala para que los partidos cocinen los acuerdos y puedan llegar con una plancha definida de aspirantes.

🔴 ¿Qué está comprando Colombia en el exterior? Cifras a junio de 2026

Este miércoles 19 de agosto, el DANE publicará su más reciente balance de las importaciones correspondientes al mes de junio. Este informe permitirá conocer el valor total de las mercancías que ingresaron al país durante este primer semestre. Para ello, la entidad estadística cruza información provista por la DIAN de declaraciones de importación presentadas en aduanas.

En el mes de mayo, Colombia importó mercancías por USD 6.785 millones, lo que representó un crecimiento del 10,6 % frente al mes de mayo de 2025, según informes del DANE. Este aumento correspondió a los sectores de las manufacturas y las compras de combustibles.

Cabe resaltar que la apreciación del peso colombiano frente al dólar ha venido incrementando los flujos de mercancías que llegan del exterior.

🔴Concejo estudia incentivos tributarios para atraer inversión y empleo a Bogotá

Este miércoles 19 de agosto, a las 9:00 a. m., la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá continuará el trámite del proyecto con el que la administración de Carlos Fernando Galán busca crear incentivos tributarios para atraer nuevas inversiones, impulsar la generación de empleo y mejorar la competitividad de la capital.

El Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, presentado por el alcalde Galán y la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, también contempla medidas para optimizar el recaudo de los impuestos distritales. La discusión permitirá conocer cuáles serían los beneficios tributarios, quiénes podrían acceder a ellos y qué impacto tendrían sobre los ingresos de la ciudad.

La iniciativa tendrá como ponentes a los concejales Armando Gutiérrez, Julián Felipe Triana y Juan Manuel Díaz. A la sesión también fueron invitados representantes de Desarrollo Económico, Planeación, Movilidad, Hábitat, la UAESP, el IDU, Catastro, ETB, Enel y otras entidades.

La presentación comenzará a las 9:00 a. m. en el Recinto Los Comuneros y será clave para conocer hasta dónde pretende llegar el Distrito con los alivios tributarios y qué condiciones exigirá a cambio en materia de inversión y creación de puestos de trabajo.

🔴 Día Mundial de la Asistencia Humanitaria: un mundo marcado por múltiples crisis

Este miércoles 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, en medio de múltiples crisis que han llevado a niveles récord las necesidades de ayuda humanitaria. A finales de mayo de 2026, más de 252 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria urgente, 13 millones más que a comienzos de año, pero solo se había podido asistir a una de cada seis.

A esto se suma una grave crisis de financiación: de los USD 33.660 millones requeridos para los planes humanitarios, apenas se había recibido el 24,4 %. Además, solo en 2024 murieron más de 380 trabajadores humanitarios, una cifra récord que refuerza el llamado de la ONU a proteger a quienes trabajan para llevar asistencia a las poblaciones afectadas.

🔴 Santa Fe listo para una noche de Sudamericana: recibe a River Plate en El Campín

River Plate visitará este miércoles a Independiente Santa Fe en El Campín, desde las 7:30 p. m., por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en un duelo que pondrá a prueba la recuperación del conjunto argentino. El partido, inicialmente programado para la semana pasada y aplazado por el terremoto que golpeó a Colombia, encuentra al equipo de Eduardo Coudet después de cortar una racha de seis derrotas consecutivas con el triunfo 2-0 frente a Argentinos Juniors.

El Millonario llegará a Bogotá con varias novedades. Thiago Almada, fichaje récord procedente del Atlético de Madrid, ya tuvo su debut, pero Coudet deberá recomponer especialmente la defensa: Gonzalo Montiel quedó fuera por una distensión, mientras que Francisco Ortega y Lucas Beltrán no están inscritos para disputar la Sudamericana. Santa Fe, por su parte, llegó a esta instancia después de terminar tercero en su grupo de la Libertadores y eliminar con contundencia a Caracas, con un global de 5-0.

La principal amenaza para River será Hugo Rodallega, quien a sus 41 años acumula 77 goles en 174 partidos con la camiseta cardenal y marcó dos tantos en la serie contra Caracas. “Que River haya perdido cinco o seis partidos seguidos no quiere decir que se nos va a hacer fácil. Es River Plate, hermano... uno de los equipos más grandes del mundo”, advirtió el capitán de Santa Fe. Y dejó clara la intención del conjunto bogotano: “Lo vamos a enfrentar mano a mano, pero no lo vamos a ganar fácil. Lo vamos a ganar con huevitos”.

🔴 Maluma regresa a los escenarios: el ‘Pretty Boy’ da detalles de su próxima gira mundial

Maluma prepara su regreso a los grandes escenarios internacionales con una nueva gira mundial que se desarrollará durante 2027 y 2028. El artista colombiano firmó una alianza global con Fénix Entertainment, compañía argentina que liderará el desarrollo, la estrategia y la producción de este próximo tour.

La gira estará enfocada en su séptimo álbum de estudio, ‘Loco x Volver’, proyecto con el que el cantante busca reconectar con sus raíces en Medellín. Por ahora, no se han confirmado fechas, ciudades, países, escenarios ni detalles sobre la venta de entradas. La información oficial del recorrido será anunciada posteriormente.

🔴 Pescao Envenado

Terremoto en Colombia: las primeras grietas del gobierno de Abelardo de la Espriella. El terremoto del pasado lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, no solo dejó más de 200 víctimas y provocó el derrumbe de casas y edificios; también puso al descubierto las primeras críticas al gobierno de Abelardo de la Espriella, apenas tres días después de su posesión.

Mientras Colombia enfrenta la tragedia, el nuevo gobierno afronta su primera gran prueba de fuego. ¿La emergencia está dejando al descubierto fallas de gestión, viejas disputas y nuevos enemigos? ¿O apenas estamos viendo las primeras fisuras de un gobierno que todavía no termina de acomodarse? Nuevo capítulo de Pescao Envenenado.