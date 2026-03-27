Derrota de la selección Colombia, denuncias de abuso en Minigualdad y más en El Despertador

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🔴 Colombia perdió 2-1 contra Croacia en Estados Unidos

La selección de Colombia sufrió un traspié en su camino de preparación hacia el Mundial de 2026 tras caer 1-2 frente a Croacia en Orlando, en el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA. El equipo de Néstor Lorenzo mostró momentos de buen fútbol, pero también dejó dudas, especialmente en defensa, ante un rival de alta exigencia.

El partido no pudo comenzar mejor para la tricolor. Apenas al minuto 2, Jhon Arias abrió el marcador tras una jugada que nació desde la banda izquierda, con participación de Luis Díaz y Johan Mojica. Colombia golpeó primero y parecía encaminar el juego. Sin embargo, la reacción europea fue inmediata. Croacia empató al minuto 6 gracias a Luka Vuskovic, en una acción que se desvió en la defensa y complicó al arquero Camilo Vargas. A partir de ahí, el compromiso entró en una fase de equilibrio, con ambos equipos intentando imponer condiciones desde la posesión.

Tras ese buen momento de Croacia, llegó el segundo vía área. Un tiro de esquina logró conectar con Igor Matanovic, que le ganó a Jhon Lucumí y aprovechó una salida a destiempo de Vargas. Con el pitazo final, Colombia perdió un invicto de12 encuentros sin caer ante selecciones europeas.

🔴 MinIgualdad se pronuncia por denuncia contra viceministro por presunto acoso sexual

A través de un comunicado el ministro de la Igualdad, Luis Alfredo Acosta, se refirió a la denuncia que involucró al viceministro Acxan Duque en una presunta conducta de acoso sexual.

Según expuso Acosta en su comunicación “el funcionario fue removido de su cargo y el caso fue trasladado de forma inmediata a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que se adelanten las investigaciones con total independencia”.

Y es que el entonces funcionario tenía el cargo de Viceministro encargado de Poblaciones y Territorios excluidos y para la superación de la pobreza, y era, además, encargado en la oficina jurídica de esa entidad.

Además, el ministro Acosta señaló que “ninguna posición de poder puede convertirse en un lugar de impunidad”. A ello agregó que este no resulta un hecho aislado sino que representa la “expresión de una estructura de desigualdad y de relaciones de poder que históricamente han permitido la violencia contra las mujeres”.

🔴 Trump amplía su plazo para Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazó hasta el 6 de abril su ultimátum de destrucción de las centrales eléctricas en Irán, y aseguró que las conversaciones con Teherán van “muy bien” a pesar de la fría acogida de la república islámica.

El mandatario le había dado el sábado a Teherán 48 horas para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz o enfrentarse a ataques contra sus plantas de energía. Pero el lunes prorrogó el plazo por cinco días, alegando que el diálogo avanzaba. Y este jueves volvió a postergarlo. “De acuerdo con la petición del Gobierno iraní (...) suspendo el periodo de destrucción de Plantas de Energía por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 20H00 (hora de Washington, 00H00 del martes 7)”, anunció Trump en su plataforma Truth Social.

“Las conversaciones continúan y, pese a las declaraciones erróneas de los Medios de Noticias Falsas y de otros, van muy bien”, agregó. Su enviado especial Steve Witkoff había dicho antes que había “fuertes indicios” de la “posibilidad” de un acuerdo, y confirmó que Washington hizo llegar a Irán un plan de cese de hostilidades en 15 puntos, a través de Pakistán, que actúa de mediador.

Mientras tanto, la agencia iraní Tasnim, que cita a un funcionario no identificado, aseguró que la república islámica contestó a una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner fin a la guerra y ahora espera “que la otra parte se pronuncie”.

La contrapropuesta de Irán pone cinco condiciones, según la misma fuente. Pide el fin de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y contra grupos respaldados por Teherán en la región, una referencia a Hezbolá en Líbano; un mecanismo que garantice que ni Israel ni Estados Unidos reanudarán la guerra; reparaciones financieras; y el reconocimiento de la “soberanía” de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

🔴 Plan “Semana Santa Segura” en Bogotá

La Policía de Bogotá dará a conocer el plan oficial “Semana Santa Segura”. Este viernes 27 de marzo en la Plaza de Bolívar (Carrera 7 con calle 10), las autoridades presentarán el despliegue operativo, las medidas de seguridad y las recomendaciones clave para prevenir delitos durante la temporada, buscando garantizar la tranquilidad tanto de feligreses en los templos como de turistas que visitan la capital.

🔴 Medicina Legal culminó procedimientos de las 69 víctimas del accidente aéreo en Putumayo

Los procedimientos que adelantaba Medicina Legal sobre los cuerpos de las 69 víctimas del accidente aéreo ocurrido en Putumayo el pasado 23 de marzo terminaron en la noche de este jueves 26. Según el instituto, del total de las víctimas, 54 fueron completamente identificadas y 15 se encuentran en proceso genético para toma de muestras con los familiares.

A través de un comunicado, la institución aseguró que las víctimas de la caída del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana pasaron todas por los procesos para ser identificadas. Sin embargo, por el estado de algunos de los cuerpos, algunas deben pasar por otros procedimientos con las familias. Según el comunicado, esperan terminar “en el lapso de 48 a 72 horas el proceso de recolección y estudio de muestras de los 15 cuerpos pendientes por identificar”.