Desempleo en Colombia, clásico capitalino y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Desempleo de enero

El DANE revelará este miércoles 27 de marzo a las 10:00 a. m. el comportamiento del desempleo durante febrero de este año.

Vale la pena recordar que la tasa de desocupación para el primer mes del año fue de 12,7 %, lo que representó una reducción del 1 % frente al mismo mes del año anterior (13,7 %), aunque en diciembre de 2023 fue del 10 %. “Normalmente en enero tenemos un pico del desempleo”, explicó Leonardo Trujillo, director encargado del DANE. La población ocupada experimentó un crecimiento, con un aumento de 2,5 % en el total nacional. La Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca lideraron el aumento en el número de ocupados, seguidos por la Administración pública y defensa; educación; y atención de la salud humana.

🔴 Dos años de la política de seguridad e Bukele

Este miércoles se cumplen dos años desde la implementación en El Salvador de un régimen de excepción para combatir a las pandillas en el país, una “guerra” que elevó la popularidad del presidente Nayib Bukele, pero que ha aumentado las preocupaciones por los derechos humanos en la nación centroamericana.

🔴Tragedia en Baltimore

Las tareas de búsqueda de seis desaparecidos por el colapso de un puente en Baltimore, uno de los puertos comerciales más transitados de Estados Unidos en la costa este, se suspendieron el martes por la noche al presumirse que fallecieron, informaron las autoridades.

”Basándonos en la duración de la búsqueda (...), la temperatura del agua, en este momento no creemos que encontremos a estas personas con vida”, declaró el vicealmirante de la Guardia Costera Shannon Gilreath en una rueda de prensa sobre las labores en el puente Francis Scott Key.

🔴 Acoso en Internet va en aumento en el mundo

Uno de cada seis niños de entre 11 y 15 años afirman haber sido acosados en internet en 2022, una cifra en aumento, según un estudio sobre 44 países realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y publicado hoy. El estudio se basa en cuestionarios con 279.000 niños y adolescentes de 44 países y regiones de Europa, Asia Central y Canadá.

”Este informe es una llamada de atención que nos invita a todos a luchar contra el acoso y la violencia, donde y cuando ocurran”, dijo el director de la OMS para Europa, Hans Kluge, citado en un comunicado.

🔴 Continúa la pelea por la “vaca” para las vías 4G en Antioquia

Entre una supuesta donación del Clan del Golfo y declaraciones por parte de figuras políticas se ha desarrollado la discusión por la financiación propuesta por la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Andrés Julián Rendón, para culminar la construcción de las vías 4G en el departamento. Por un lado, el presidente Gustavo Petro calificó la iniciativa como “innecesaria” y planteó dudas sobre el apego a la ley de esta. Citó el artículo 316 del Código Penal, que establece un castigo de 120 a 240 meses de prisión y una multa de hasta 50.000 salarios mínimos vigentes para aquel que “desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente”.

Por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe, de quien nació la idea para la “vaca”, ha defendido ese método de financiación y recordó que en ocasiones pasadas ha sido usada para otras obras en el departamento. De igual forma, el gobernador Rendón ha dicho que esta iniciativa seguirá adelante mientras el Gobierno no entregue el resto de los recursos necesarios para la construcción.

🔴 Mindefensa insiste en que protegerá a las comunidades del Putumayo debido a enfrentamientos entre el EMC y comandos de Frontera.

En la zona se adelantó un consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez. En él se reunieron comandantes regionales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y secretarios de gobierno. Durante esa sesión se revisó la situación de orden público que atraviesa el Putumayo y la crisis humanitaria que estarían atravesando las comunidades. En el territorio se están presentando enfrentamientos entre las organizaciones armadas ilegales autodenominas como ‘Comandos de Frontera’ y la estructura ‘Carolina Ramírez’ del Estado Mayor Central. El ministro hizo un llamado a la Fuerza Pública para que realicen un mayor número de decomisos de pasta base de coca y cocaína, pues esta sería una de las principales actividades ilícitas con la que las organizaciones armadas se financian.

”Esto es uno de los puntos en los que creo que tenemos que insistir. Porque si aquí hay 49.000 hectáreas sembradas de coca, tendrían que ser toneladas de cocaína o de pasta que se estuvieran decomisando. Y ese es un punto en el llamado, tanto a las Fuerzas Militares como a la Policía, en la necesidad del incremento sustancial”, puntualizó el ministro.

🔴 Proyecto alterno a la reforma a la salud

Se conocerán las primeras reacciones a la ponencia de un proyecto alterno de reforma a la salud, presentado por el representante por la Alianza Verde, Fabián Díaz. Se espera que se empiece a revelar si el gobierno brindará o no apoyo a este proyecto.

🔴 Clásico capitalino: Millonarios y Santa Fe

Hoy, a las 8:20 p.m., Millonarios y Santa Fe juegan un partido adelantado de la fecha 15, que no se podrá jugar por concierto agendado en El Campín. También habrá dos encuentros atrasados: Nacional vs. Jaguares (6:10 p.m.) y Bucaramanga vs. Águilas (4:00 p.m.).

El equipo albiazul llega en un momento complicado, pues no ha ganado en sus últimos siete partidos. Además, no contará con Álvaro Montero, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas y Leonardo Castro. Por su parte, el cuadro albirrojo está en el tercer lugar de la tabla de la Liga BetPlay con 24 puntos y tendría la posibilidad de ser líder del campeonato colombiano. El león no contará con Andrés Mosquera Marmolejo, Juan Pablo Zuluaga y Agustín Rodríguez.