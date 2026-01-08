Diálogo Colombia - EE.UU., inflación de diciembre y más noticias en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Colombia abre nuevos caminos de diálogo con Estados Unidos

El Gobierno de Colombia alista un arsenal de cifras sobre lo que considera son los resultados que se han obtenido en la lucha contra el narcotráfico, con el fin de ratificar que el país sí está jugado con el combate a las estructuras criminales que promueven actividades ilegales. El presidente Gustavo Petro dijo que esos datos los presentará entre este jueves o viernes junto a la cúpula militar, como una forma de enfatizar ante Estados Unidos que su administración no tiene vínculos con la criminalidad. Además, la canciller Rosa Villavicencio dará detalles, desde el Palacio de San Carlos, sobre los caminos que vienen en la relación entre Bogotá y Washington luego de que se diera una llamada directa entre el jefe de Estado colombiano y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

🔴 Balance de la operación “Resolución Absoluta”

El ataque de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela, que precipitó la captura de Nicolás Maduro y su esposa, dejó 100 muertos y una cantidad similar de heridos, dijo el ministro del Interior de Venezuela.

“Hasta ahora, hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos, 100, y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país”, dijo el ministro Diosdado Cabello, durante su programa semanal “Con el mazo dando”.

“Ese momento Cilia fue herida en la cabeza y en un golpe en el cuerpo, (y) el hermano Nicolás fue herido en una pierna. Afortunadamente están mejorando de esa dolencia, pero ahí están las consecuencias de un ataque artero, 100 personas”, aseguró.

🔴 ¿Se enfría el termómetro de los precios?

Hoy, el DANE revela el dato de inflación de diciembre de 2025, una cifra que no solo cierra una de las cifras macroeconómicas más importantes del año, sino que también marca el tono con el que arranca 2026 en materia de costo de vida. El mercado anticipa una variación anual cercana al 5 %, lo que confirmaría que el proceso de desinflación pierde fuerza en la recta final del año, con precios que se resisten a ceder.

En octubre, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual de 5,51 %, mientras que en noviembre el indicador se ubicó en 5,30 %, una moderación leve que no alcanzó a cambiar la tendencia general. El dato será clave para hogares, empresas y Gobierno: de él dependen los ajustes en arriendos, matrículas, pensiones y tarifas reguladas. También será una brújula para el Banco de la República, que mantiene su tasa de interés en 9,25 % mientras la inflación sigue lejos de la meta del 3 %. En un contexto de alta sensibilidad geopolítica y expectativas ancladas, el dato de hoy puede inclinar la balanza entre la cautela y el alivio.

🔴 Primer consistorio del papa León XIV

El papa León XIV recibe este jueves en el Vaticano, por segundo día, a los cardenales de todo el mundo, en respuesta a las demandas de una gobernanza más colegiada de la Iglesia Católica.

El encuentro de los 245 cardenales será el primer consistorio desde que León fue electo pontífice en mayo de 2025, tras la muerte del papa Francisco.

Se trata de un consistorio “extraordinario”, lo cual significa que servirá para discutir asuntos eclesiales importantes. Fuentes del Vaticano indicaron que los cardenales quieren poner sobre la mesa una mayor participación en el mando de la Iglesia a nivel mundial.

🔴 ANLA otorgó la licencia ambiental para ampliación de la AutoNorte

Terminó el conteo regresivo para iniciar las obras de la ampliación de la Autopista Norte. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental al proyecto Accesos Norte, Fase II a cargo la concesionaria Ruta Bogotá Norte SAS.

De acuerdo con la ANLA, la decisión contempla obligaciones ambientales para proteger los humedales Torca - Guaymaral, acogidos como ecosistemas estratégicos de importancia internacional en el marco de la Convención Ramsar “y que compromete al Estado en su conservación, conforme a los principios y obligaciones derivados de dicho instrumento multilateral”.

El plan, aprobado en un segundo intento, contempla la ampliación, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento de toda la autopista Norte, entre las calles 191 y 245 en Bogotá. La idea es ampliar el corredor de seis a hasta 12 carriles, incorporar un carril exclusivo para transporte masivo, mejorar obras hidráulicas, implementar andenes y ciclorrutas y más.

🔴 Supercopa de España 2026

La Supercopa de España vuelve a poner frente a frente a Real Madrid y Atlético de Madrid, un cruce que definirá al segundo finalista del torneo. El escenario será el King Abdullah Sports City, en Arabia Saudita, y es Barcelona, tras golear 5-0 a Athletic en la otra llave, el equipo espera en la final.

Hora: 2:00 p.m., hora de Colombia

TV: Win Sports+

🔴 Arsenal vs. Liverpool en la Premier League

El Emirates Stadium será escenario del partidazo de la jornada 21 en la Premier League que se jugó entre semana. Este jueves 8 de enero, Arsenal recibirá al cierre de la fecha a Liverpool en casa y con la intención de estirar la ventaja sobre Manchester City, que empató con Brighton en casa.

Los ‘Gunners’ llegan como líderes del campeonato, con un rendimiento sólido y una sensación de control que se ha fortalecido especialmente en casa. El equipo de Mikel Arteta sabe que una victoria reafirma su posición en la cima y que también daría un golpe sobre la mesa frente a un clásico histórico inglés.

Del otro lado aparecen los ‘Reds’, presionados por su propio presente. El conjunto dirigido por Arne Slot, vigente campeón, no logró engranar el superequipo que se pensaba por las millonarias contrataciones y cerró la primera parte de la temporada con muchas dudas. Incluso, diferentes medios europeos han mencionado que enero podría ser decisivo para la continuidad de Slot en el banco.

Hora: 3:00 p.m., hora en Colombia

TV: Disney Plus Premium

🔴 Una colombiana es uno de los rostros más hermosos según TC Candler

Según la publicación anual de TC Candler y The Independent Critics la antioqueña Sara Orrego es uno de “los 100 rostros más hermosos del mundo” (The 100 Most Beautiful Faces). Al revelar el listado, que cada año llama la atención en el mundo del modelaje, la publicación resalta que este corresponde a diversas bellezas y que se tienen en cuenta para su selección también aspectos como gracia, originalidad y simpatía. ¿Quién es la única colombiana en el listado que incluye nombres como la exreina y esposa de Marc Anthony, Nadia Ferreira; la actriz Sydney Sweeney; la intérprete mexicana Eiza González; la cantante británica Dua Lipa y la actriz cubana Ana de Armas, entre otras?