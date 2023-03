Hice un vuelo directo para Panamá, pero inmigración me preguntaron de qué país soy y dije que Ecuador y desde ese momento me pusieron excusa, de que no era turista. A pesar de demostrarles capacidad económica y fui como turista, no me creyeron. Me dijeron que estaba migrando mucho ecuatoriano y por ende no me aceptaron el pasó.



Perdí ese dinero, perdí mil dólares en el vuelo y me regresaron, me deportaron. Me dijeron que: para esta vez Panamá me cerraba las puertas por mucho migrante ecuatoriano, pero que la próxima vez, cuando no hubiera tantos, Panamá me recibía con las puertas abiertas.



Ese viaje era por una cuestión de que cumplía años de mi trabajo. Premian a los que cumplen de 10 a 30 años y yo aproveché ese recurso para viajar a Panamá. Ahorita el ecuatoriano es un migrante, no le creen que sea turista. Tampoco si dicen que van a tratar una enfermedad, porque tampoco les creen.



Viendo que gasté ese dinero tuve que sacar unos ahorros de mi salario. Cogí mil dólares más para este viaje por tierra y tuve que comunicarle a mi familia que había vuelto a hacer el viaje.



Me motivó seguir superándome económicamente y por mis hijos que ya están grandes, ya están para jóvenes y les quiero poner en la universidad. Que sigan estudiando y no se estanquen. En Ecuador no puedo contar con esos ingresos porque ahora tenemos un presidente que hoy por hoy no se preocupa por el ecuatoriano, sino por sus intereses personales, eso es lo que más nos motiva a migrar.