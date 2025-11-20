El Despertador: archivos Epstein, subsidios de energía y candidatura de Aníbal Gaviria

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Aníbal Gaviria será el candidato de Fuerza de las Regiones: Cárdenas y Zuluaga renunciaron

El panorama de la coalición Fuerza de las Regiones se esclareció en menos de una semana luego de que, por múltiples diferencias, tres de los cuatro integrantes de este grupo abandonaran el mismo, allanando la ruta presidencial para el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria.

El proceso que se sustentó en la unión se desintegró en cuestión de días por diferencias en los mecanismos para aplicar en la selección de candidato. Aunque los cuatro exgobernantes (Gaviria, Héctor Olimpo Espinosa, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas) recogían firmas de forma individual, aseguraron que apoyarían una única candidatura. Sin embargo, tres de los cuatro renunciaron.

Olimpo fue el primero en dejar este barco por diferencias en la elección de candidato, razón por la que abrió camino y presentó su candidatura con 1,7 millones de firmas. Por otro lado, Zuluaga dejó la coalición este miércoles al asegurar que existen muchos candidatos, mientras que Cárdenas, ya con la alianza deshecha, le dejó el camino a Gaviria que ahora representará a este movimiento. El exgobernador irá a las coaliciones de marzo.

🔴 César Julio Valencia renuncia a ser ministro de Justicia por razones de salud

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, desistió del cargo de ministro de Justicia el pasado 19 de noviembre. Por el momento, Augusto Ocampo continuará como ministro encargado. El abogado y jurista había sido nombrado como nuevo líder de la cartera del gobierno de Gustavo Petro el pasado 13 de noviembre.

La decisión se tomó antes de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto de su nombramiento. Según indicó el primer mandatario a través de la red social X, el rechazo del abogado se debe a su estado de salud: “Lamento que el examen médico hecho al doctor Valencia Copete no le permita trabajar en el gobierno, a su pesar y al mío”.

El ministro anterior, Eduardo Montealegre, renunció mediante una misiva entregada a Gustavo Petro el pasado 24 de octubre. Su decisión se basó en la absolución, en segunda instancia, del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por soborno en actuación penal y fraude procesal.

🔴 Presidente Petro respondió por los menores muertos en bombardeos: “se les trata tal cual el DIH”

El presidente Gustavo Petro se refirió en su más reciente alocución presidencial a los bombardeos que desarrolló el Ejército Nacional en cuatro departamentos y que dejaron un saldo de 15 menores muertos, según informes de Medicina Legal. El jefe de Estado insistió que se han cumplido los reglamentos del Derecho Internacional Humanitario.

Según manifestó, parte de la expansión de los grupos armados en el país se debe principalmente a la no implementación de los acuerdos de paz del 2016, que permitieron tanto el crecimiento de cultivos ilícitos como la proliferación de estos grupos.

Petro aseguró que mediante las acciones de inteligencia “se puede presumir la presencia de menores por la actividad que va contra el estatuto de Roma que está desarrollando el grupo de ‘Iván Mordisco’ que debe ser denunciado ante la Corte Penal Internacional”. Además, sobre este líder criminal, insistió que Mordisco sigue con su expansión territorial, precisamente con la figura de reclutar menores.

🔴 Subsidios de energía en jaque: del estrato al consumo

El Gobierno abrió un debate que toca fibras sensibles: reemplazar el sistema de subsidios de energía basado en estratos por uno que mida consumo e ingresos reales. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, calificó el modelo actual como una “injusticia histórica”, pues mientras hogares vulnerables reciben ayudas insuficientes, familias con capacidad de pago se benefician de tarifas artificialmente bajas. La propuesta busca que quien más consuma pague lo que corresponde y que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.

Para 2025 se requieren COP 6,6 billones para cubrir subsidios, pero el presupuesto solo tiene COP 3,16 billones, apenas el 47 %, según cifras de la Contraloría.

🔴 Turquía será la sede de la próxima cumbre de cambio climático de las Naciones Unidas

A dos días de que se termine la cumbre de cambio climático de las Naciones Unidas que se realiza en la Amazonia brasileña, ya se conoce la que será la próxima sede de este evento internacional.

Luego de una intensa negociación con el gobierno australiano, que también buscaba ser anfitrión de la próxima Conferencia de las Partes (COP), el gobierno turco logró que el evento se realice este país. Aun así, se trató de un logro condicionado, pues se llegó al acuerdo de que Australia ostentará de la presidencia de las negociaciones de la cumbre, lo que marca un hito en la historia de estas cumbres de la ONU.

🔴 Nuevo comando de la Brigada XIII del Ejército Nacional

Sobre las 7:30 a. m. en el Cantón Norte, ingreso por la guardia de la Policía Militar No. 15 en la Calle 106 con Carrera 11, la Secretaría de Seguridad, la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional y la Contraloría Distrital realizarán la entrega y recorrido del nuevo comando de la Brigada XIII del Ejército Nacional, una infraestructura que, tras ocho años de espera y una inversión de COP $39.052 millones, buscan fortalecer las capacidades operativas, administrativas y tácticas de la institución. El evento contará con la participación de César Restrepo Flórez, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia; el brigadier general César Augusto Martínez Páez, comandante de la Décima Tercera Brigada; y Camilo Andrés Quiroz, director del Sector Seguridad de la Contraloría de Bogotá.

🔴 Trump firmó la ley para la publicación de los archivos Epstein: esto es lo que viene

A través de un mensaje en su red social, Truth Social, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que firmó la ley para liberar los archivos Epstein, un tema que le ha provocado varias críticas, incluso desde algunos sectores de los republicanos.

Lo anterior significa que el Departamento de Justicia tiene 30 días para divulgar los documentos. Esto llegó días después de que el Congreso aprobara la publicación de los archivos. En su mensaje, el dirigente de la Casa Blanca se centró en los demócratas vinculados a Epstein y afirmó que el revuelo causado por los documentos era una distracción para perjudicar a su gobierno.

Ahora bien, la firma del magnate no garantiza la divulgación de todos los archivos, pues hay algunas excepciones. Según la legislación, el Gobierno puede retener registros clasificados que identifiquen a víctimas o que contengan imágenes de abuso sexual infantil. También permite retener registros si estos ponen en peligro una investigación federal en curso.