El Despertador: aumento de temperaturas, elección de contralor, juega Millos y más

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🔴 Aumento de las temperaturas en el país

Durante los primeros días de este mes, el Ideam identificó condiciones consistentes con una ola de calor en amplias zonas de Colombia. La entidad registró temperaturas máximas superiores a los valores climatológicos de referencia, de entre 1991 y 2020, para el mes de agosto.

Además, el instituto prevé que en los próximos días aumentará el calor en amplios sectores del territorio nacional, especialmente en las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonia, donde las temperaturas máximas estarán, en promedio, entre los 31 °C y los 38 °C. Los valores más elevados se esperan en Valledupar (38 °C), Cúcuta (37 °C), Neiva (36 °C), Riohacha (36 °C) y Montería (35 °C).

Este escenario, de acuerdo con el Ideam, incrementa la probabilidad de afectaciones asociadas al estrés térmico, especialmente en horas de la tarde. También se podrían dar episodios más prolongados de calor, lo cual aumentaría el riesgo para las poblaciones expuestas.

🔴 Congreso se alista para elección de contralor

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, citó a las 9:00 a. m. de este miércoles 12 de agosto la sesión para la elección del contralor. De una lista de 10 candidatos, hay al menos tres nombres que están puntuando en las conversaciones entre las colectividades y de allí saldría el ganador de la votación.

El Legislativo en pleno tendrá que decidir entre Luis Enrique Abadía García, Andrés Castro Franco, Jorge Eliécer Laverde Vargas, Ana Elena Monsalvo Herrera, Carlos Mario Zuluaga Pardo, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Romero. Sin embargo, el personero de Bogotá (Castro), el exsecretario de la Comisión Sexta de la Cámara (Laverde) y el exvicecontralor general (Zuluaga) son quienes puntúan en esas conversaciones.

🔴 Combates entre Ejército y disidencias en El Tambo, Cauca, mantienen a comunidades confinadas

En zona rural de El Tambo, al suroccidente del departamento del Cauca, tropas del Ejército Nacional sostienen combates con disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”. Los enfrentamientos de este domingo, 9 de agosto, dejaron en medio del fuego cruzado a las comunidades que buscan resguardarse en medio de las operaciones militares.

Puntualmente la ofensiva militar se desarrolla en la zona El Recuerdo, cerca a un radar de la Aeronáutica Civil y sería contra el frente Carlos Patiño de las disidencias. Debido al nivel de hostigamiento, las familias se han refugiado en sus hogares o salones comunales para no ser víctimas de las balas.

Frente a la ola de ataques en varias zonas del país, la Defensoría del Pueblo pidió el respeto por las normas del derecho internacional humanitario y las obligaciones para proteger a quienes no participan en las hostilidades.

🔴 Netanyahu se desmarca de Trump y rechaza el plan para Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el domingo el plan para Gaza auspiciado por Estados Unidos y aceptado por Hamás, en un nuevo distanciamiento de su aliado Donald Trump en medio de una reñida carrera electoral en Israel.

Para Nikolaï Mladenov, alto representante del “Consejo de Paz” para Gaza creado por el presidente de Estados Unidos, se trata sin embargo de “la única vía a seguir” para evitar un ataque similar al del 7 de octubre de 2023, según dijo al canal 12 de la televisión israelí.

Presionado por sus aliados de extrema derecha, Netanyahu llevaba más de una semana elevando las críticas hacia el plan anunciado a finales de julio por Trump, que contempla el desarme de Hamás y la retirada israelí del territorio palestino.

“Israel rechaza el documento de 15 puntos”, explicitó este domingo en una reunión de su gabinete.

Las fuerzas israelíes “no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamás esté realmente desarmado y continuarán neutralizando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos”, declaró.

El documento es en teoría la última etapa de un alto el fuego impulsado por Estados Unidos y anunciado en octubre, que redujo pero no puso fin a las operaciones israelíes en Gaza.

🔴 Pescao Envenenado: De la Espriella empieza a gobernar con desafíos: fisuras con Uribe y la oposición de Petro

Aunque el gobierno de Abelardo de la Espriella apenas comienza, la disputa por el poder está lejos de terminar. Todo presidente necesita aliados y debe enfrentar a sus contradictores. Pero ¿qué ocurre cuando las primeras fisuras aparecen con antiguos aliados y la oposición ya tiene un líder dispuesto a capitalizarlas? Así arranca el gobierno de Abelardo de la Espriella: entre tensiones con quienes fueron parte de su respaldo político y una oposición que buscará marcar la agenda desde el primer día. Este es el nuevo capítulo de Pescao Envenenado.

Escúchelo aquí:

🔴 Liga BetPlay

La cuarta fecha continuará este lunes con un partidazo en el Atanasio Girardot: Independiente Medellín recibirá a Millonarios a las 6:00 p. m. El DIM llega con paso perfecto, tres victorias en tres partidos y la intención de mantener su lugar en la parte alta. Millonarios, después de perder en el debut, reaccionó con triunfos frente a Junior en Barranquilla y Deportivo Pasto en El Campín, resultados que lo dejan con seis puntos y parcialmente dentro del grupo de los ocho. El partido tendrá transmisión de Win Sports+.

La jornada también tendrá el duelo entre Águilas Doradas y Llaneros, además del cierre de la fecha entre Junior y Pereira, programado para las 8:05 p. m. en Barranquilla.

🔴Los hechos que marcaron el puente festivo en Bogotá

Bogotá y Cundinamarca transcurrió este puente festivo entre hechos de seguridad, acciones judiciales y convocatorias del Concejo. El domingo, las autoridades confirmaron la lamentable muerte de un bebé de 20 meses con presuntos signos de violencia sexual. Su padrastro fue capturado. En Cundinamarca las autoridades reforzaron el sábado la seguridad en el municipio de Chaguaní tras generarse una alerta por la presencia de un cilindro gas con siglas del ELN. Descartaron explosivos. Mientras tanto, en materia cultural, el Concejo de Bogotá reiteró la convocatoria para otorgar una alta distinción que reconoce la trayectoria de artistas urbanos en memoria del joven Diego Felipe Becerra. En la sección Bogotá contamos cómo puede participar. Y como ñapa política, el alcalde Galán estuvo presente en la investidura del presidente De la Espriella, un reflejo de hasta ahora, la cordial relación entre Distrito-Nación, que le ha valido a Bogotá ser la ciudad de las primeras veces en la decisiones del hoy mandatario nacional.