El Despertador: carrera por la Procuraduría, inflación y Mercosur sin Milei

Foto: Eder Rodríguez

🔴Arranca proceso para buscar el reemplazo de Margarita Cabello en la Procuraduría

La Corte Suprema de Justicia anunció que a partir de este lunes 8 de julio inicia formalmente la carrera para aspirar a nuevo procurador o procuradora general, en reemplazo de Margarita Cabello Blanco. Según especificó esa alta corte, el proceso para la elección se adelantará en un micrositio alojado en el portal de la corporación, donde también se publicarán las hojas de vida de los candidatos para que puedan ser examinadas por la ciudadanía. De hecho, quienes revisen los perfiles de los aspirantes también podrán enviar comentarios a este correo electrónico.

Como parte del proceso, la Sala de Gobierno de la Corte Suprema revisará las hojas de vida de los aspirantes y, posteriormente, verificará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de cada uno de los candidatos inscritos, para luego presentar un informe con los resultados a la Sala Plena. El 9 de septiembre iniciarán las deliberaciones para seleccionar a 10 de los aspirantes inscritos que cumplan con todos los requisitos. Quienes resulten elegidos serán citados a una audiencia pública, en la que serán escuchados por los integrantes de la Sala Plena del alto tribunal. La convocatoria se cerrará el próximo viernes 12 de julio.

🔴Hoy se conocerán las cifras de deforestación en 2023

El Ministerio de Ambiente llevará a cabo una rueda de prensa durante la mañana de hoy en donde dará a conocer las cifras definitivas de deforestación en Colombia durante 2023. Según el sistema de alertas tempranas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante el año pasado se tuvo una disminución de entre el 25 y el 35 % de la deforestación en el país. Sin embargo, estas cifras aún debían ser ajustadas con el análisis completo de las imágenes satelitales para tener el consolidado definitivo. Como hemos contado en estas páginas, pese a que la cifra que se presente hoy muestre esa disminución, el mismo Minambiente ha llamado la atención sobre el aumento de este fenómeno a inicios de 2024.

🔴Arrancan los contactos para revivir el acuerdo nacional

Desde esta misma semana, y con la autorización expresa del presidente Gustavo Petro, comenzarán a tenderse los puentes con todos los sectores que el Gobierno quiere intentar revivir el denominado acuerdo nacional, el cual podría derivar en una Asamblea Nacional Constituyente. La tarea la comenzará a desarrollar el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien desde primer ahora de este lunes enviará mensajes y pedirá espacios de diálogo con voceros de los sectores de oposición, empresarios y otros más que son determinantes en la institucionalidad del país.

“Vamos a hablar con todos los sectores, vamos a escucharnos. Hay muchas diferencias, hay profundas diferencias, pero, y yo no me resigno como colombiano, no podemos aceptar que definitivamente en Colombia se volvió imposible llegar a un acuerdo sobre algo. Eso le hace un daño inmenso a la sociedad y es lo que ha frenado las posibilidades de desarrollo de Colombia”, le dijo Cristo a El Espectador.

En esta búsqueda de consensos son claves los expresidentes. Por eso, también se quiere que los exmandatarios más críticos, como Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana y en cierta medida César Gaviria, y los menos confrontacionales –Juan Manuel Santos y Ernesto Samper–, ayuden a construir los puentes que el Gobierno de Petro quiere tender para lograr consensos con todos los sectores.

🔴Cumbre de Mercosur sin Milei

Asunción acogerá este lunes la cumbre de jefes de Estados del Mercosur, sin la presencia del gobernante argentino, Javier Milei, con la participación como invitado del recién posesionado mandatario panameño, José Raúl Mulino, y el interés renovado de China de negociar con este bloque de integración. La reunión semestral para el traspaso de la presidencia rotatoria, esta vez de manos de Paraguay a Uruguay, se celebrará después de que Bolivia sancionó el protocolo de adhesión al Mercado Común del Sur (Mercosur) y de que ese país logrará sofocar un intento de golpe de Estado.

🔴¿Cómo le fue a la inflación en junio?

Esta pregunta la responderá el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) este lunes 8 de julio. El último dato que se conoce es el de mayo, cuando la inflación mensual se mantuvo en el mismo nivel de abril de este año, con 0,43 %. Tanto la variación anual de abril como la de mayo fue de 7,16 %.

Tanto los analistas de Fedesarrollo como los del Banco de la República establecieron que el IPC para junio se ubicará en 7,12 %. Esto significaría una reducción leve del 0,04 % en comparación con el resultado del mes anterior.

🔴Jornada de descanso del Tour de Francia

Tras nueve etapas, el pelotón se regalará un respiro el lunes con la primera jornada de descanso. Será ahora el momento de analizar lo vivido en la primera semana de competición, marcada por el récord histórico de victorias de etapa de Mark Cavendish (35), por los dos triunfos parciales del velocista eritreo Biniam Girmay y por el dominio de Pogačar, hasta ahora, entre los favoritos al título. Pogačar llega al día de descanso con 33 segundos de ventaja sobre el segundo, el belga Remco Evenepoel, con 1:15 sobre el danés Jonas Vingegaard (3º) y con 1:36 sobre el esloveno Primož Roglič (4º). El mejor colombiano de la carrera sigue siendo en la posición 13 a 5:25 del líder.

🔴Octavos de final de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic y el danés Holger Rune cerrarán la jornada del lunes en la pista Central de Wimbledon, con su duelo de octavos de final. Antes de ese partido, la principal pista del All England Tennis Club será escenario de los duelos entre la kazaja Elena Rybakina y la rusa Anna Kalinskaya primero, y entre el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Taylor Fritz después.

🔴Margot Robbie espera su primer hijo

La actriz y productora australiana Margot Robbie está embarazada y espera su primer hijo, con su marido Tom Ackerley, según informó el medio de celebridades People. Los representantes de Robbie y Ackerley aún no han confirmado la noticia, pero el medio estadounidense asegura que “múltiples fuentes confirman que la estrella de Barbie, de 34 años, y su marido, Tom Ackerley, están esperando su primer bebé”.

La relación personal entre la protagonista de Barbie con Ackerley, actor y productor británico que también tiene 34 años, comenzó en 2013 tras conocerse en el rodaje del drama Suite francesa, donde ella hacía el papel de Celine y él se desempañaba como ayudante de dirección. La pareja, que siempre ha mantenido su romance en privado, no anunció su compromiso antes de casarse. En 2016, contrajeron matrimonio en una ceremonia privada.