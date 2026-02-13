El Despertador: caso contra Daniel Quintero, emergencia económica y fútbol colombiano

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Los impuestos de la nueva emergencia económica

Se espera que este viernes, 13 de febrero, el Gobierno publique el decreto que detallará los impuestos y ajustes tributarios que se aplicarán en el marco de la nueva emergencia económica declarada por la crisis climática que azota varios departamentos en el país.

El ejecutivo ha señalado que el objetivo es recaudar COP 8 billones para atender los daños en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, César, Magdalena y Chocó.

Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda ha anticipado que uno de los ejes será la modificación del impuesto al patrimonio, con un enfoque progresivo dirigido a los patrimonios más altos. La nueva emergencia se decreta en un momento de presión sobre las finanzas públicas, luego de que el Presupuesto General de 2026 quedara con un faltante cercano a COP 16 billones tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.

🔴 Los niños tienen un precio en la guerra: así crece el drama del reclutamiento infantil en Colombia

Cuando son arrastrados a la guerra, los niños pueden tener 9, 10, 11, 12 o 13 años, tal vez un poco más. A sus cuerpos se les pone un precio. Se convierten en mercancía barata para los grupos armados. Mano de obra. Carne de cañón para las balas antes de que lleguen a los comandantes. Los grupos armados ilegales saben que pueden utilizarlos a su antojo para mantener el control territorial y también que pueden prescindir de ellos con facilidad cuando ya no les sirvan.Así se consolida y se sostiene un drama que se ha profundizado en el conflicto armado colombiano: el reclutamiento infantil.

El informe “Menores en el frente de batalla: detener el reclutamiento infantil en Colombia” del International Crisis Group, publicado este 12 de febrero en el Día de las Manos Rojas, advierte que ese crimen de guerra se ha disparado durante la última década en el país.La cifra que calcula la organización –a partir de registros de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa– es de más de 1.000 niños en las filas de las estructuras armadas, lo que equivaldría a unos 91 equipos de fútbol. Esto representa alrededor del 3,7 % de los 27.000 integrantes de grupos armados que estima la Fundación Ideas para la Paz. Dentro de ese número, la población más afectada es la indígena.

🔴 Trump y Melania se reúnen con los soldados que capturaron a Maduro

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump visitarán este viernes la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, para reunirse con los miembros de las fuerzas especiales —incluyendo el equipo Delta Force— que participaron en la “Operación Resolución Absoluta”. Acción que culminó el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, según confirmó la Casa Blanca a través de su portavoz Karoline Leavitt.

La reunión incluirá a las familias de los militares involucrados y servirá para que Trump exprese su gratitud por la operación, descrita por él como “brillante” y “magnífica”. Este encuentro se da en un contexto de mayor despliegue estadounidense en la región, tras la intervención que generó un saldo de 100 muertos y 100 heridos, según reportes venezolanos, y ha marcado un giro en la política exterior de Trump hacia América Latina.

🔴 López Maya salió de la Procuraduría y regresó a su curul en Senado por el Pacto

Alexander López Maya recibió la resolución de la mesa directiva del Congreso con la que recupera su curul en el Senado, luego de que la Corte Constitucional rescindiera sus derechos políticos al dejar sin efecto una decisión previa del Consejo de Estado que lo castigó por doble militancia. López Maya, quien se venía desempeñando en un cargo en la Procuraduría de Gregorio Eljach, notificó que dejó el puesto que venía desempeñando en el Ministerio Público y que retomaba de inmediato su labor legislativa. El fallo en su contra, que luego fue reversado, se emitió en 2023. El de nuevo senador, a través de su equipo de trabajo, confirmó que se pone “a disposición del Pacto Histórico y del candidato presidencial Iván Cepeda Castro”, quien precisamente también es legislador en ejercicio. López Maya regresará a su puesto en la Comisión Primera del Senado.

🔴Continúa la audiencia contra el precandidato presidencial, Daniel Quintero, por el caso Aguas Vivas

Este 13 de febrero, a las 8:30 a.m, continuará la acusación formal contra el exalcalde de Medellín (Antioquia), Daniel Quintero Calle, y otras 12 personas investigadas por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros. Esto, por presuntas irregularidades relacionadas con el predio de Aguas Vivas, un lote de más de 145.000 metros cuadrados.

Durante la audiencia del pasado 21 de noviembre, los abogados solicitaron la nulidad frente a la imputación presentada el 8 de abril de 2025. En el escrito de acusación del ente investigador, que reúne alrededor de 4.000 elementos probatorios, se indica que durante la alcaldía de Daniel Quintero se habría regresado el predio de Aguas Vivas a sus propietarios originales, con el objetivo de comprarlo posteriormente por COP 40.500 millones. En un inicio, el lote costaba COP 2.700 millones, por lo que la Fiscalía señalaría un supuesto detrimento patrimonial.

🔴Duelo de rojos en la Liga Betplay Dimayor

América de Cali recibirá en el estadio Pascual Guerrero a Independiente Santa Fe por la sexta jornada de la Liga Betplay 2026-I. Ambas escuadras necesitan los tres puntos para mantener la calma de sus hinchadas.