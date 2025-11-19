El Despertador: Caso Jaime Moreno, archivos Epstein y bombardeos del gobierno Petro

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Alianza Verde y La U tendrán reuniones de cara a las elecciones de 2026

Este miércoles continuarán los movimientos de los partidos para las elecciones de 2026.

El comité de avales de Alianza Verde se reunirá este miércoles para discutir, precisamente, sobre la conformación de sus listas al Congreso. El tema está álgido, teniendo en cuenta que no hay acuerdo sobre quién será la cabeza de lista al Senado. La posición –que garantiza una curul– está entre Jotape Hernández y Ariel Ávila. Ambos senadores representan, en estos momentos, las dos facciones que hay en el partido. Mientras Hernández es de línea opositora, Ávila ha respaldado en importantes ocasiones al petrismo.

Así, la definición de esto marcaría una línea de hacia dónde apuntará el partido en 2026.Y La U también buscará empezar a definir su camino. Se espera, como contó El Espectador, que los dos codirectores, Alexander Vega (exregistrador) y Clara Luz Roldán (exgobernadora de Valle del Cauca), se reúnan. Por un lado, esperan dar por terminado los rumores de división entre los dos. Y por el otro, discutirán si, finalmente, el partido le dará el aval al exembajador en Reino Unido Roy Barreras.

🔴 Trump recibirá la ley que obliga a hacer públicos los archivos de Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el miércoles el proyecto que obliga a la entrega de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, luego de que el Senado acordara enviar de forma inmediata la ley al Despacho Oval.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, aseguró que la ley aprobada será enviada formalmente al escritorio de Trump el miércoles, de acuerdo con medios estadounidenses.

No existe una razón clara de por qué el proyecto no fue enviado esta misma noche para su ratificación en el Ejecutivo, aunque la oficina de la Cámara Baja tiene margen para decidir el momento del envío, incluso cuando la medida fue aprobada de manera apresurada.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto con 427 votos a favor y solo uno en contra, permitiendo a los demócratas del senado solicitar pasar la ley bajo un proceso abreviado que evitó una nueva votación, obteniendo el apoyo repúblicano.

Minutos antes de la decisión del Senado, Trump declaró en la red Truth Social que le daba igual cuándo la Cámara Alta iba a aprobar la ley y que lo que realmente le importa es que los republicanos no olviden “todas las victorias” que su Gobierno ha conseguido.

🔴 Posibles violaciones al DIH rodean los bombardeos ordenados por Petro

Frente a la justificación que han dado el presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar sobre la obligación de ordenar el bombardeo en Calamar, Guaviare, para proteger las vidas de 20 soldados que adelantaban operaciones en tierra, la defensora del Pueblo, Iris Marín, ha dicho que no justifica la muerte de menores en la acción militar. “Independientemente de que estuvieran cumpliendo funciones continuas de combate, los principios de humanidad y necesidad militar ponen en cuestión estas operaciones”, indicó la funcionaria en uno de sus pronunciamientos. Agregó que el principio de prevalencia de los derechos de los menores de edad no puede ser omitido por estas órdenes del jefe de Estado.

La jefa de la Defensoría además ha cuestionado hasta qué punto, en casos como el de la semana pasada, la fuerza pública ha agotado todos sus recursos para evitar llegar a cifras como la de los 15 menores muertos en bombardeos, de los que hay registro reciente. Una situación que, en su concepto, “marca una tendencia” de uso de menores de edad como escudo humano en este tipo de hostilidades y obliga a emplear otros instrumentos y medios, como la aplicación de inteligencia militar y policial o las capturas, que no pongan en mayor peligro a niños, niñas y adolescentes que están en escenarios de guerra.

Si bien el reclutamiento forzado ha sido el punto central de este debate, tanto el presidente Petro como el ministro Sánchez han dicho que hay que condenar la acción de las disidencias al integrar sus filas con menores de edad, la cuestión es mucho más profunda. El argumento tiene también peso sobre el mismo Estado que debe prevenir el reclutamiento forzado. Un menor reclutado sigue siendo víctima.

Para determinar si hubo infracciones al DIH, se deben revisar los principios de proporcionalidad, precaución, necesidad militar y humanidad. Según los lineamientos establecidos en esa normativa, un menor de edad en condición de combatiente permanente puede ser considerado como un objetivo militar, pero en circunstancias específicas. En ese caso, es fundamental que las Fuerzas Militares y el Estado verifiquen, antes del ataque, si hay menores o no, y en caso de que se verifique su presencia, aplicar el principio de minimizar los daños y evitar las muertes excesivas. A eso se le suma que es apenas razonable elegir un método para llevar a cabo una operación o un ataque que consiga la misma ventaja militar, pero con menos daño y menos posibles infracciones al DIH.

🔴 Lula vuelve a la COP30 para destrabar las negociaciones

Esta semana continúan las negociones de la cumbre mundial del clima, y la presidencia del encuentro, en cabeza del gobierno brasileño, espera que la presencia de Luiz Inácio Lula da Silva este miércoles en el evento ayude a destrabar un par de asuntos clave. Los temas más críticos en los que se espera avanzar en la próximas 24 horas son las finanzas climáticas, la transición justa y un hoja de ruta para la descarbonización.

En ese sentido, se espera avanzar en un texto definitivo, en el que se superen varias líneas rojas, y concretar varios acuerdos claves para la lucha contra el cambio climático.

🔴 La infancia en medio del drama del reclutamiento forzado y el fuego de los bombardeos

Aunque no hay un consolidado de cifras, entidades que hacen registro del reclutamiento de menores en Colombia afirman que solo durante 2025 se han presentado un promedio de 190 casos.

Según Hilda Molano Casas, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), el observatorio de esa institución ha registrado 199 casos de enero a octubre de este año. “Lo que nosotros vemos de nuestra cifra es que lo más previsible es que para el 2025 nuestra cifra sea mayor a la que registramos en 2024”, señala Molano.

Las cifras de la Defensoría del Pueblo, entidad que dio a conocer la muerte de los siete menores en el más reciente bombardeo, apuntan a 162 casos durante ese mismo periodo.

Los bombardeos recientes en Guaviare y la identificación de las víctimas no solo volvieron a mostrar que la tragedia de los niños, niñas y adolescentes en la guerra no se ha ido, sino que dejaron al descubierto un fenómeno inquietante: muchos menores de edad reclutados son movilizados por los grupos a distintas partes del país.

🔴 Crecimiento con interrogantes

El DANE sorprendió al mercado con la cifra del PIB del tercer trimestre: 3,6 % de crecimiento anual, un resultado por encima de las proyecciones y que refleja el impulso del consumo de los hogares (4,2 %) y el gasto público.

El dinamismo, sin embargo, reitera el rezago de algunos sectores. Mientras sectores como comercio y servicios muestran fortaleza, las industrias extractivas se contrajeron un 5,7 %, y la construcción, especialmente en el renglón de edificaciones, sigue en caída libre (-1,5 %).

El panorama deja un sinsabor para los analistas. La economía avanza más de lo esperado, pero lo hace apoyada en un gasto que algunos técnicos consideran insostenible en el largo plazo. El reto hacia final de año será mantener el ritmo sin depender exclusivamente del consumo y el gasto público —pese a los recortes y rezagos presupuestes—, en un contexto de incertidumbre global y presiones fiscales internas.

🔴 Continúa audiencia contra Ricardo González: este miércoles defensa presenta argumentos de apelación

El pasado 14 de noviembre una jueza de control de garantías envió a prisión de manera preventiva a Ricardo González por su participación en el homicidio de Jaime Esteban Moreno, ocurrido la madrugada del 31 de octubre, tras una fiesta de disfraces en la localidad de Chapinero.

Durante la audiencia, la jueza resaltó la participación de González como presunto coautor del crimen e hizo énfasis en los golpes que le propinó al joven de 20 años y que fueron decisivos en su deceso.

Conocida la decisión, la defensa de González apeló la determinación, razón por la cual la audiencia continuará este miércoles 19 de noviembre a partir de las 9:00 a.m.

🔴 Santa Fe inicia su camino en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La defensa de la corona empieza contra Atlético Bucaramanga, uno de los mejores de la fase regular y un rival con el que comparten un historial amplio y decantado claramente hacia el rojo: 208 partidos, 102 victorias cardenales por solo 55 del conjunto santandereano.

En el comienzo de la acción en el Grupo B, Deportes Tolima venció a 1-0 a Fortaleza en un juego que tuvo como protagonista la fuerte lluvia bogotana en el estadio de Techo.

El turno ahora es esta noche para leones y leopardos. El duelo comenzará a las 6:30 p.m. en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga. A continuación, inicia el cuadrangular A con el enfrentamiento entre Medellín y Junior en el Metropolitano de Barranquilla (8:30 p.m.)