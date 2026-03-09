El Despertador: Colombia eligió, nuevo ayatolá en Irán y más de lo que es noticia

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 El Pacto Histórico y el Centro Democrático, las principales fuerzas del nuevo Congreso

En una jornada con pocos contratiempos en materia de seguridad, Colombia acudió a las urnas para elegir al nuevo Congreso de la República. Entre 19 y 20 millones de personas salieron a votar por la nueva composición del legislativo, que durante los próximos cuatro años debatirá las iniciativas de ley y reformas claves que se tramiten durante el próximo Gobierno, cualquiera que sea su corriente política.

En el Senado, la principal fuerza será el hoy partido de Gobierno, Pacto Histórico, que alcanzó más de 4,3 millones de votos, lo que le valdría para tener 25 curules en la cámara alta, cinco más que en las elecciones pasadas.

La segunda fuerza en esta corporación será el Centro Democrático, que obtuvo más de 3 millones de votos en su lista cerrada. Con esto, alcanzarían a tener 17 puestos en el Senado, cuatro más que en 2022. A pesar de esto, su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe, no logró obtener una curul, pues se ubicó en el puesto 25 de la lista.

A estos les siguen el Partido Liberal (2,2 millones de votos), que podría alcanzar 13 asientos en la corporación, uno menos que en 2022; la Alianza por Colombia, con 1,8 millones de votos, que tendría 11 curules; el Partido Conservador, también con 1,8 millones de votantes y entre 10 y 11 curules; el Partido de la U, con 1,5 millones de votos y la posibilidad de obtener 9 puestos en el Senado.

Los últimos puestos estarán repartidos entre la Coalición Cambio Radical - ALMA, que superó los 1,2 millones de votos y podría tener seis curules; la coalición Ahora Colombia, conformada por MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad, que estuvo cerca de los 900.000 votos, y lograría cinco escaños; y por el Movimiento Salvación Nacional, el último que logró superar el umbral del 3 % de los votos y podría llegar a tres curules.

Por la Cámara de Representantes, la repartición de los escaños no depende de la votación nacional, sino de la votación regional y el número de curules a los que tiene derecho cada departamento.

Uno de los resultados que se anticiparon durante la jornada de ayer fue el de la Cámara por Bogotá, en donde la votación la dominaron también el Pacto Histórico y el Centro Democrático, seguidos por la Alianza Verde. De esta manera, el Pacto lograría 8 curules, el Centro Democrático 6, Alianza Verde 2 curules, el Partido Liberal, con una curul, y Salvación Nacional, también con una.

En las demás regiones, aún es muy pronto para pronosticar cómo se repartirán los escaños. A diferencia del Senado, los resultados de la votación por la Cámara de Representantes toman más tiempo, por el número de candidatos y la distribución de curules por circunscripciones regionales y especiales.

🔴 Valencia, López y Barreras, los ganadores de las consultas interpartidistas

Las consultas de este domingo dejaron una fotografía clara. La derecha cuenta ahora con una aspirante que entró con fuerza a disputarse un lugar privilegiado en este sector político, luego de lograr más de 3,2 millones de votos en la Gran Consulta por Colombia. Se trata de la senadora Paloma Valencia, que, con esta proyección, entró con fuerza al tarjetón del 31 de mayo. Su votación fue seguida por Juan Daniel Oviedo, que obtuvo más de 1,2 millones de votos.

Claudia López y Roy Barreras también ganaron sus respectivas consultas, aunque con resultados mucho más modestos. López, de la Consulta de las Soluciones, ganó con 573.000 votos, en una consulta que la deja lejos de los principales aspirantes a la presidencia.

Roy, del Frente por la Vida, ganó con 256.000 votos, superando a Daniel Quintero, su contendor más cercano. Esta consulta perdió fuerza luego de que el Consejo Nacional Electoral decidiera negar la posibilidad de que Iván Cepeda participara, enviándolo directamente a la primera vuelta presidencial.

Esto deja un panorama en el que la derecha tiene dos contendores fuertes, una medida en consulta (Valencia) y otro que ha pisado fuerte en la intención de voto en las encuestas (Abelardo de la Espriella). Por su parte, Iván Cepeda se consolida como el candidato de la izquierda, luego de alcanzar más de dos millones de votos en la consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025, y de que su partido político superara los cuatro millones de votos para el Senado. A esto se suma que Roy, quien buscaba disputarle votos de este sector político, cerró su participación en la consulta con una votación muy lejana.

El centro, por su parte, tiene un futuro incierto en sus candidaturas, luego de la baja votación de Claudia López y la pérdida de varias figuras claves en el legislativo, como Angélica Lozano y Katherine Miranda.

🔴 Mojtaba Jamenei asume en Irán; una semana decisiva para el petróleo

El régimen de Teherán ha designado a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, una sucesión dinástica que ocurre en el momento más crítico de la guerra con Israel y Estados Unidos. Con el respaldo total de los Guardianes de la Revolución, el clérigo de 56 años hereda una nación bajo fuego y la misión de sostener el pulso geopolítico frente a las advertencias de Donald Trump, quien ya ha cuestionado la legitimidad de su nombramiento.

En los mercados, la tensión es máxima. El barril de petróleo WTI superó la barrera de los USD 100 este domingo, alcanzando picos de USD 111, ante el semibloqueo del estrecho de Ormuz, punto vital para el 20 % del crudo global. Aunque Washington intenta dar un mensaje de calma y protección militar a los tanqueros, la amenaza iraní de llevar el precio del barril a los USD 200 mantiene en vilo a las bolsas del mundo para la apertura de esta semana.

Si el precio continúa por esta senda cuando los mercados entren en acción el lunes, el crudo alcanzará un crecimiento de 50 % frente a los precios que registraba antes de la guerra de Israel y EE.UU. contra Irán.

En medio de este panorama, tanto la OPEP como la Agencia Internacional de Energía revelarán esta semana sus perspectivas mensuales acerca del mercado petrolero, documentos en los que se buscarán señales de hacia dónde puede ir el precio de este combustible, así como las proyecciones de cómo se comportaría la demanda en este escenario.

🔴 Concejo de Bogotá discute estrategia contra la receptación de autopartes

Liderado por el Partido Alianza Verde, el concejal Julián Espinosa presentará este lunes el Proyecto de Acuerdo 016 que busca combatir el delito de receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá. Un delito que se configura al comprar, recibir o tener en posesión objetos que han sido robados y puede acarrear penas entre 2 y 8 años de prisión.

Solo durante 2025, más de 660 personas fueron capturadas. Los casos estaban relacionados con personas que portaban o comercializaban elementos previamente reportados como hurtados.

Desde la Secretaría de Seguridad destacan que han intensificado los controles en zonas de comercio informal y en puntos críticos de venta de artículos usados, donde con frecuencia se detecta la circulación de bienes robados.

🔴 Millonarios vs. Cúcuta, en Liga BetPlay

El equipo embajador volverá a El Campín con el revulsivo anímico tras la contundente victoria contra Atlético Nacional en Copa Sudamericana el pasado miércoles. Además, acumula tres triunfos consecutivos en casa, que le han permitido volverse a ilusionar con la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Del otro lado, Cúcuta llega a la capital con la urgencia de sumar con el propósito de mantener la permanencia a fin de año. Bajo la nueva dirección de Richard Páez, busca dar la sorpresa para revertir la mala racha de resultados en los últimos compromisos.

El juego comenzará a las 6:20 p.m. y tendrá transmisión de Win Sports+.

🔴 Portugal da su último adiós al escritor António Lobo Antunes

Portugal, en luto nacional, dio su último adiós al escritor António Lobo Antunes, fallecido el jueves a los 83 años, en una misa funeral celebrada en el Monasterio de los Jerónimos, en Lisboa. A la ceremonia acudió su familia, así como referentes de la política nacional, como el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, la ministra de Cultura, Juventud y Deporte, Margarida Balseiro Lopes, el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, y el líder del partido ecologista Livre, Rui Tavares.

Nacido en Lisboa en 1942, en el seno de una familia de la burguesía portuguesa, Lobo Antunes estudió medicina y se especializó en psiquiatría. Como médico militar estuvo en Angola durante la guerra colonial, lo que marcó de manera decisiva su obra. Su primer libro, ‘Memória de Elefante’ (‘Memoria de Elefante’), fue publicado en 1979, mismo año en el que lanzó ‘Os Cus de Judas’ (‘En el culo del mundo’), que lo consagró como una de las voces más poderosas de la ficción portuguesa.