El Despertador: el centro político, el accionar de los grupos armados y la FED

🔴 Antioquia, Meta y Norte de Santander: bajo el fuego de los grupos armados

Los departamentos de Antioquia y Meta, así como la región del Catatumbo (Norte de Santander) están bajo alerta por cuenta de la actual situación de seguridad y orden público. Combates entre grupos al margen de la ley, enfrentamientos armados, confinamientos y desplazamientos forzados hacen parte del repertorio de acciones ilegales que las autoridades han intentado controlar durante las últimas horas.

En Antioquia se presenta uno de los panoramas más complejos por cuenta de los enfrentamientos de más de 24 horas entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, comandadas por alias “Calarcá Córdoba”. El reporte más actualizado de las autoridades indica que dos familias ya salieron desplazadas forzosamente y los habitantes de al menos 10 veredas están confinados por cuenta del fuego cruzado. También allí se registró un ataque por parte del Clan del Golfo contra una base militar en el municipio de Anorí.

Mientras tanto, en la región del Catatumbo se registró la masacre de tres personas en el corregimiento de Guamalito, zona rural del municipio de El Carmen. Según información de inteligencia, estas personas harían parte de estructuras ilegales como organizaciones dedicadas al narcotráfico y redes de apoyo del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Por otro lado, hay incertidumbre por parte de la comunidad educativa y sindicatos de educadores que denuncian que no hay condiciones de seguridad para el retorno a clases de sus estudiantes y por los enfrentamientos recientes en zona rural de Teorama.

Finalmente, en el departamento del Meta se mantiene la tensión por cuenta de los combates entre las disidencias de alias “Calarcá” y el Ejército, en zona rural del municipio de Vistahermosa. Los últimos informes por parte de las autoridades señalan que dos personas murieron en esos hechos y tres más están desaparecidas. La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, exigió garantías de seguridad para la población civil, que está en medio del fuego cruzado.

🔴 Se esperan definiciones en torno a la consulta del centro político

La conformación de una posible tercera consulta en las elecciones del próximo 8 de marzo espera su definición esta semana. Tras la iniciativa de la precandidata Claudia López, en búsqueda de una coalición de centro para medirse en urnas en poco más de un mes, la propuesta aún no queda en firme. La invitación fue extendida a Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo y Leonardo Huerta, sin embargo, nada más el último confirmó su participación.

Los otros dos aún no se pronuncian al respecto; por un lado, Sergio Fajardo se ha mantenido en su posición de no ir a consultas interpartidistas y Juan Fernando Cristo se inclina más por adherirse a la consulta del Pacto Amplio, sin embargo, al cierre de esta edición no había manifestado su decisión.

🔴 Marco Rubio: de detractor de Trump a su posible heredero

El nuevo capítulo de “Perfil sonoro”, el pódcast de perfiles de El Espectador, tiene como protagonista a Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., quien ha aspirado a convertirse en el primer presidente de Estados Unidos de origen latino. Su protagonismo en la actual administración ha venido en aumento y su mayor desafío está ahora en Venezuela, cuyo futuro le ha encomendado Donald Trump.

🔴 Prensa extranjera presiona al supremo israelí por acceso libre a Gaza

La Asociación de la Prensa Extranjera en Jerusalén (FPA) ha reiterado su solicitud ante el Tribunal Supremo de Israel para garantizar el acceso independiente de periodistas internacionales a Gaza, una demanda impulsada desde septiembre de 2024.

El gobierno israelí mantiene la prohibición de entrada autónoma, argumentando riesgos de seguridad pese al alto el fuego vigente, y solo permite visitas escoltadas por el Ejército, limitando la cobertura a zonas específicas. La FPA denuncia que esta restricción viola la libertad de expresión y el derecho a la información, dejando la reporting en manos de periodistas palestinos expuestos a peligros. El caso culminará en una vista clave programada para este lunes, 26 de enero de 2026, donde Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) comparecerán junto a la FPA para presionar por un fallo a favor del acceso libre.

🔴 Gobierno Nacional presenta estrategia para financiar becas para maestrías y doctorados en el país

A las 11:00 de la mañana de este lunes 26 de enero, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación presentará el CONPES 4182, clave en la formación de alto nivel en el país.

Se trata, como ha señalado la cartera, de un “cambio estructural” en el modelo de formación avanzada en el país que busca asegurar la continuidad del Programa Nacional de Becas de Maestrías y Doctorados, “con una apuesta de largo plazo orientada a fortalecer el talento humano y el sistema educativo nacional”.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado se conoció el fin de la cooperación del Estado en el programa de crédito-beca de Colfuturo. El argumento, ha insistido la ministra de Ciencias, Angela Yesenia Olaya, es que el Gobierno Nacional no va a entregar “créditos que endeuden”, sino becas 100 % gratuitas con la única condición de que los beneficiarios culminen con éxito su proceso de estudio.

🔴 Decisión de tasas de la Reserva Federal

La Fed, el banco central de Estados Unidos, se encamina a hacer esta semana lo que el presidente Donald Trump detesta: mantener los tipos de interés sin cambios y defender celosamente su independencia ante las presiones de la Casa Blanca.

La tradicional reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos se celebrará el martes y miércoles próximos. Y según los analistas financieros, las tasas permanecerán en el rango de entre 3,50% y 3,75% decidido en diciembre.

El contexto actual es diferente al de la última reunión, no porque la situación económica haya evolucionado de manera fundamental, sino porque el presidente de la institución monetaria, Jerome Powell, acabó por oponerse abiertamente a Trump.

El presidente Donald Trump ha buscado acelerar la salida de Powell, cuyo periodo al frente de la Fed termina en mayo, a base de insultos y cuestionamientos de su competencia y honestidad. También le abrió una investigación.