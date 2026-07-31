El Despertador: designan ministra de salud, nueva tasa de desempleo y elección de Contralor

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🔴 Falta una semana para la posesión del presidente Abelardo de la Espriella: estos son los detalles

La posesión será a las 3:00 p. m. en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. El recinto fue construido para eventos de gran magnitud y tiene una capacidad para albergar cerca de 2.500 personas. Allí llegarán no solo la mayoría del Congreso —aunque el Pacto Histórico anunció que no estará y convocó para ese día movilizaciones pacíficas—, sino también altos dignatarios de otros países.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló que la corporación no pagará la estadía de los congresistas que asistan al acto de posesión del nuevo mandatario. Además, el Centro Democrático anunció que cada uno de sus congresistas asumirá con recursos propios sus gastos de transporte, alojamiento y demás costos derivados de la asistencia a la ceremonia.

A la fecha, varios mandatarios latinoamericanos han confirmado su asistencia. Entre ellos están los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador). El rey Felipe VI de España también dejó claro que hará parte del evento.

Ahora, se está a la expectativa de otras figuras como los jefes de Estado Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile) y Keiko Fujimori (Perú). Además, sería probable que Marco Rubio, secretario de Estado del Estados Unidos de Donald Trump, esté presente en el evento.

🔴 Ana María Vesga será la ministra de Salud en el gobierno de Abelardo De la Espriella

El presidente electo Abelardo De la Espriella por fin anunció quién será su ministra de Salud: se trata de la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, quien asumirá una cartera que enfrenta uno de los momentos más complejos de los últimos años.

“Su tarea será liderar un plan de choque para garantizar atención oportuna, abastecimiento de medicamentos, estabilidad para el talento humano en salud y el saneamiento financiero del sector”, dijo el presidente electo en sus redes sociales.

Vesga es abogada de la Universidad de los Andes y cuenta con estudios en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico de la misma institución. Trabajó cerca de seis años en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), donde lideró la Cámara de la Industria Farmacéutica y ocupó la Vicepresidencia de Salud.

🔴 El DANE dirá si el buen momento del empleo se sostuvo en junio

Este viernes 31 de julio el DANE publicará la tasa de desempleo de junio de 2026, el dato que cerrará el primer semestre del año para el mercado laboral colombiano. En mayo, el desempleo llegó a 8 %, el nivel más bajo del siglo para ese mes, y en el último año casi un millón de personas encontraron trabajo, mientras la informalidad bajó a 54,3 %.

El reporte de junio permitirá ver si esa tendencia se mantiene o empieza a sentir el peso de los efectos que varios analistas vienen advirtiendo. ANIF proyecta que la tasa de desempleo nacional cerrará el año en 9,1 %.

🔴 Trump anuncia acuerdo con desarme de Hamás y retiro de Israel en su plan para Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que su Consejo de Paz alcanzó un acuerdo para el “desarme completo de Hamás y otros grupos armados” en Gaza, que una vez cumplido implicará la retirada de Israel del territorio palestino.

“Hoy, el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME COMPLETO de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas”, escribió Trump en Truth Social, al señalar que la dejación de las armas se llevaría a cabo por fases.

“A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad sobre Gaza”, añadió.

Dos altos responsables del movimiento islamista palestino, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron a la AFP que llegaron a un arreglo con el Estado hebreo, que incluye el desarme del grupo y la retirada gradual de Israel de Gaza.

Las fuentes afirmaron que esperan que los mediadores y el Consejo de Paz garanticen que los israelíes cumplan con lo pactado.

🔴 Concejo de Bogotá retoma debate sobre contratación por bolsa en el Distrito

Este viernes, la Comisión Segunda Permanente de Gobierno del Concejo de Bogotá continuará el debate de control político sobre la contratación bajo la modalidad de bolsa, un mecanismo utilizado por distintas entidades distritales para la adquisición de bienes y servicios.

La discusión se desarrollará en el marco de las proposiciones 390 y 579 de 2026, citadas por los concejales Julián Espinosa Ortiz y Andrés Darío Onzaga Niño (Alianza Verde). A la sesión fueron convocados más de 70 funcionarios, entre ellos secretarios de despacho, gerentes de empresas distritales, alcaldes locales y directivos de entidades como TransMilenio, el IDU, la Empresa Metro, la EAAB, ETB, la UAESP y Capital Salud, quienes deberán responder por el uso de este mecanismo de contratación.

Como invitados asistirán el personero distrital, Andrés Castro Franco; el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, y la veedora distrital, Adriana Herrera Beltrán, quienes podrán presentar sus observaciones sobre el tema.

🔴 Elección de contralor sigue en pie tras fallo del Consejo de Estado

El Consejo de Estado negó la suspensión provisional solicitada contra la convocatoria pública para elegir al próximo contralor general de la República para el periodo 2026-2030. La demanda argumentaba que la Mesa Directiva del Congreso se extralimitó al expedir las resoluciones que rigen el proceso, pues aunque tiene la facultad de ponderar los criterios de selección, esto no la autoriza a crear nuevos requisitos ni exigir documentos no contemplados por la ley.

Entre sus principales reparos estaba la exigencia de convalidar en Colombia los títulos obtenidos en el exterior, un trámite que, según el demandante, puede tardar meses y que funcionaría como una inhabilidad de hecho para los aspirantes. Sin embargo, el alto tribunal recordó que la Ley 1904 de 2018 sí faculta al Congreso para organizar la convocatoria y definir esos criterios, por lo que no encontró, en esta etapa, una vulneración evidente.

El Consejo de Estado explicó que la suspensión provisional solo procede cuando existe una infracción manifiesta y directa entre el acto demandado y la norma superior, algo que no logró demostrarse en esta fase del proceso. Con esta decisión, la convocatoria sigue su curso y el Congreso ya citó a sesión plenaria para el 12 de agosto, fecha en la que se elegirá al nuevo contralor general.

🔴 Se publica el cuarto informe más completo sobre cambio climático

En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, se presentará la Cuarta Comunicación Nacional de Cambio Climático y el Segundo Informe Bienal de Transparencia, que, en palabras más sencillas, son el reporte más completo que ha elaborado el país sobre cambio climático.

Estos documentos fueron elaborados por el Ideam, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, PNUD Colombia y la Fundación Natura. En ellos se incluyen algunos datos clave, como el inventario actualizado de emisiones de gases de efecto invernadero, los avances en la implementación de la NDC y los nuevos escenarios climáticos proyectados hasta 2100.

También se conocerá una serie de análisis de riesgo y adaptación, y la información sobre investigación científica y financiamiento climático.