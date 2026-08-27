El Despertador: eclipse lunar, De la Espriella firma extradiciones y Santa Fe superó a River

Foto: Eder Rodríguez

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🔴 Alístese para ver un eclipse lunar

En la noche de este jueves 27 de agosto tendrá lugar un eclipse lunar parcial que será visible desde América del Norte y del Sur, así como en partes de Europa y África. En Colombia será visible desde las 8:23 p.m.

Según explicó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el eclipse se generará cuando la luna llena atraviese la sombra de la Tierra.

“En el momento del máximo eclipse, alrededor del 93 por ciento del diámetro de la Luna se encontrará dentro de la sombra central oscura de la Tierra, denominada la umbra”, explicó la NASA.

“La Luna no quedará completamente cubierta, pero podría verse oscurecida de forma dramática, con unatonalidad cobriza o rojiza, como oxidada, a lo largo del borde cubierto”, agregó la entidad.

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares pueden observarse de manera segura a simple vista.

🔴 De la Espriella refuerza lazos con EE. UU. con decisiones en política de paz

El presidente Abelardo de la Espriella siguió con su política de fortalecimiento de relaciones con los Estados Unidos tras dos movimientos estratégicos en una misma jornada. En primera instancia el jefe de Estado anunció la firma de la resolución con la que se da luz verde a la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña.

El cabecilla de la disidencia Comandos de la Frontera es requerido por la justicia estadounidense por narcotrafico y estuvo cobijado con la política de paz total, hecho que impidió su entrega a Washington. Además de Araña, De la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, también firmaron las extradiciones contra alias Mocho Olmedo, alias HH, alias Pinocho y alias Muñeca.

En esta misma jornada el Canciller Omar Bula sostuvo un encuentro con un delegado estadounidense para establecer una política de rechazo contra el antisemitismo y fortalecer la libertad de culto. Esa decisión permite estrechar lazos con Israel, aliado al que De la Espriella busca dar un papel importante en su gobierno.

🔴Segundo día de la Convención Bancaria

Este jueves continúa en Cartagena la Convención Bancaria, en donde se espera conocer detalles acerca de cómo será la nueva versión del Presupuesto General, que debe presentar el Gobierno en estos días.

En la primera sesión del encuentro, liderado por Asobancaria, el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, aseguró que el Gobierno prepara una ley fiscal, que buscaría recortar gasto, así como tratar de equilibrar el peso de la deuda, con miras a retomar la senda de la regla fiscal, pero más tarde de lo esperado.

Vale recordar que el Presupuesto fue devuelto por el Congreso, bajo el pedido del Ministerio de Hacienda, para poder efectuar un recorte que, en las cuentas oficiales, estaría alrededor de los COP 20 billones. La iniciativa, que inicialmente fue radicada por la administración Petro, estaba desfinanciada en COP 30 billones.

🔴 María Carolina Hoyos revela detalles del Festival de la Solidaridad por Colombia

Este año, el evento tiene un significado especial debido a la tragedia del terremoto que afectó al país el 10 de agosto. La jornada se transformará en un encuentro que combinará música, entretenimiento y un fuerte sentido de solidaridad, con el fin de ayudar a las familias damnificadas. El Festival de la Solidaridad se llevará a cabo este sábado 29 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, y la entrada será gratuita. La organización espera reunir a unas 25,000 personas, y habrá presentaciones de artistas como Wisin, Francy, Los 50 de Joselito, Los Tupamaros y Juanse Laverde. El 100 % de los fondos recaudados se destinará a ayudar a los afectados por el terremoto, gracias a la campaña ‘Juntos por Colombia’.

🔴 Canciller del papa León XIV sigue su gira por Rusia

El arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario de Relaciones con los Estados del Vaticano, oficiará este jueves una misa en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Moscú y se reunirá con obispos y religiosos católicos del país. Gallagher, enviado personalmente por el papa León XIV para intentar abrir un canal de diálogo, visitó Kiev y Leópolis el mes pasado y permanecerá en Rusia hasta el 28 de agosto. Según medios del Vaticano, el enviado especial ya se reunió esta semana con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y con Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin. Esta semana, el director de la CIA, John Ratcliffe, también aterrizó en Moscú, un cruce que ya alimenta especulaciones sobre canales paralelos de negociación por Ucrania.

🔴 De la Espriella ha firmado la extradición de 35 presuntos criminales en 17 días de Gobierno

Durante su discurso en la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar y del ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora López, realizada el 26 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella reveló que, en los 17 días que lleva al frente del Gobierno, ha firmado la extradición de 30 criminales.

Horas más tarde de ese día, esa cifra aumentó con la firma de las extradiciones más recientes está la de Geovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, jefe de la disidencia Comandos de la Frontera, requerido por Estados Unidos por narcotráfico. El jefe de Estado confirmó además que otros cuatro presuntos criminales —Willington Henao, alias “Mocho Olmedo”, Carmen Evelio Castillo, alias “Muñeca”, Gabriel Yepes, alias “HH” y Fredy Castillo, alias “Pinocho” — también enfrentarán juicios federales en ese país.

Desde el Palacio de San Carlos, y en compañía del ministro de Justicia, Iván Cancino, De la Espriella presentó estas extradiciones como parte de una apuesta por la “paz duradera del país sustentada en hechos, justicia y resultados”, en el marco de su nueva política de seguridad del Estado.

🔴 El León eliminó a River Plate en Copa Suramericana

Santa Fe hizo historia este miércoles en el Monumental de Buenos Aires y se convirtió en el último clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro cardenal completó así el grupo de ocho equipos que siguen en carrera por el título, tras imponerse a River Plate en una definición que necesitó de los penaltis.

La clasificación cardenal llegó después de un empate 1-1 en territorio argentino. Sebastián Driussi abrió el marcador para los locales al comienzo del segundo tiempo, pero Franco Fagúndez igualó para los bogotanos desde el punto penalti, a diez minutos del final, y dejó la serie completamente abierta hasta el pitazo final.

La definición desde los doce pasos fue extensa y necesitó de 22 lanzamientos para conocer al ganador. Santa Fe terminó imponiéndose 8-7 sobre River y selló su boleto a los cuartos de final, en una de las clasificaciones internacionales más importantes de su historia reciente, tras sobrevivir a una noche de máxima tensión.