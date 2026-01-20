El Despertador: candidatos por firmas, caso Miguel Uribe, desigualdad mundial y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 La Registraduría y las elecciones

En la noche del 19 de enero, la Registraduría dio a conocer los nombres de las seis últimas candidaturas avaladas por firmas para participar en la elección presidencial del próximo 31 de mayo.

Esta es la lista de los 15 aspirantes que recogieron el número mínimo de firmas y podrán participar en la primera vuelta: Abelardo de la Espriella; Vicky Dávila; David Luna; Mauricio Cárdenas; Aníbal Gaviria; Santiago Botero; Mauricio Lizcano; Claudia López; Luis Gilberto Murillo; Juan Daniel Oviedo; Carlos Caicedo; Carlos Felipe Córdoba; Leonardo Huerta; Sondra Macollins y Daniel Palacios.

La Registraduría tenía plazo hasta el 21 de enero para avalar todas las candidaturas inscritas por firmas; sin embargo, publicó los resultados dos días antes de que se cumpliera esa fecha límite.

🔴 Fiscalía retira imputación contra Augusto Rodríguez, director de la UNP

La Fiscalía General de la Nación había anunciado que el próximo 11 de febrero imputaría cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por su presunta responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El funcionario iba a ser imputado por el delito de prevaricato por omisión. Sin embargo, en horas de la tarde, el ente investigador retiró la solicitud. La Fiscalía precisó que esta decisión no significa que la imputación no pueda realizarse en el futuro.

Por su parte, el director de la UNP señaló que cree que detrás de la imputación anunciada existe un trasfondo político, en el que estaría involucrado el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga. “Su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía, entonces yo no descartaría que pueda ser una de las razones por las cuales este proceso se está llevando de una manera que no es, digamos, normal”, afirmó.

🔴 Guerra de disidencias en Guaviare agrava crisis de mesa de paz

La confirmación de 27 personas muertas tras los enfrentamientos del pasado viernes entre las disidencias en Guaviare volvió a poner en entredicho la mesa de paz que el Gobierno tiene con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba. La escena de los cuerpos tendidos sobre una carretera en jurisdicción del municipio de El Retorno ha sido leída como un mensaje armado en medio de una disputa territorial de esa estructura armada con el Estado Mayor Central (EMC), comandada por Mordisco.

El balance confirmó que entre las víctimas hay cinco mujeres, 21 hombres —la mayoría integrantes de esas estructuras armadas— y un civil. Sin embargo, el general Ricardo Roque dijo a este diario que este último no fue hallado junto a los de las demás víctimas.

Tras los hechos, la disidencia de Iván Mordisco aseguró, sin pruebas, que sus hombres no murieron en combate y denunció que fueron ejecutados con tiros de gracia, una versión que no ha sido confirmada por las autoridades.

La Defensoría emitió un comunicado en el que le pide al Gobierno que eleve este hecho con carácter urgente a la mesa de diálogos de paz que se lleva con Calarcá.

🔴 Acuerdo de Escazú

El Ministerio de Ambiente anunció que ya está abierto a comentarios el primer borrador de la Hoja de Ruta de Acciones Prioritarias para implementar el Acuerdo de Escazú, el más importante de los últimos 20 años respecto a derechos humanos y cuidado del medio ambiente en América Latina y el Caribe.

El proceso de consulta para recoger aportes de las comunidades, pueblos indígenas, académicos, organizaciones sociales, autoridades territoriales, entre otros actores interesados, irá hasta el próximo 19 de febrero. La cartera invitó a la ciudadanía a leer el documento y a dejar sus observaciones y sugerencias aquí.

Cabe recordar que el objetivo de este tratado es garantizar el acceso a la información y a la justicia, además de una participación pública en los procesos de toma de decisiones, todo ello en relación con asuntos ambientales. Además, es el primero del mundo que incluye disposiciones específicas para proteger a los defensores de la naturaleza. En Colombia, en agosto de 2024, la Corte Constitucional declaró exequible la Ley 2273 de 2022, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Escazú.

🔴Hijo de David y Victoria Beckham cortó lazos con sus padres: “No quiero reconciliarme”

Brooklyn Beckham rompió el silencio sobre su relación con David y Victoria Beckham y confirmó que el distanciamiento con sus padres es definitivo. A través de un mensaje público, el hijo mayor del matrimonio expuso los motivos que lo llevaron a cortar lazos, habló de conflictos que, según él, se arrastran desde hace años y dejó claro que no busca una reconciliación.

🔴 Últimos fichajes del FPC

Cada vez falta menos para que se cierre el libro de pases en el fútbol profesional colombiano, que todavía promete una que otra sorpresa.

Vuelve la UEFA Champions League

Real Madrid intentará salir de la profunda crisis en la que se hunde durante el partido contra AS Monaco por la séptima fecha de la fase de grupos de la UCL.

Previa de la final de vuelta de la Superliga 2026

Independiente Santa Fe recibirá en el estadio El Campin a Atlético Junior por el partido final de la Superliga 2026. El cotejo será el miércoles 21 de enero y arrastra un global de 1-1.

🔴Protestas en Europa por el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea

Los agricultores europeos están convocados este martes para una protesta ante el Parlamento Europeo contra el tratado de libre comercio que se firmó el fin de semana entre el bloque de países y el grupo suramericano. El acuerdo, que llevaba en negociaciones desde finales del siglo pasado, no ha sido bien recibido entre este sector.

🔴El Foro de Davos estará marcado por las tensiones alrededor de Groenlandia

El mandatario francés, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intervienen este martes en la reunión tras la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a ocho países europeos que participaron en ejercicios militares en la isla del Ártico. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien ha defendido el gravamen para “evitar una emergencia nacional” también estará allí.

🔴Un mundo cada vez más desigual

El nuevo informe de Oxfam revela que desde 2020 los multimillonarios han incrementado su riqueza conjunta en 81 %, acumulando fortunas que crecen a un ritmo de USD 80.700 cada segundo. En apenas 14 horas, la súper élite mundial sumó más de USD 4.000 millones, mientras una de cada cuatro personas en el planeta no puede costear una dieta básica.

La ONG advierte que la concentración de riqueza alcanza niveles récord: 3.000 personas superan los USD 1.000 millones y en un solo año su patrimonio aumentó en USD 2,5 billones, equivalente a lo que posee la mitad más pobre del mundo. El informe, presentado en la antesala del Foro Económico Mundial en Davos, pone sobre la mesa la urgencia de discutir sistemas tributarios más justos y el riesgo de que la inequidad erosione la democracia en varios países.