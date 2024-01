El Despertador: honores a Piedad Córdoba, movimiento del dólar y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Petro desde el Pacífico

Desde este lunes, el presidente Gustavo Petro y su gabinete estarán despachando en la región del Pacífico. Los funcionarios llegarán primero a Tumaco, donde empezarán su recorrido por este territorio, que es uno de los más afectados por la violencia y la desigualdad social. En este primer día del “Gobierno con el pueblo” se hará un consejo de seguridad y un consejo de ministros. Después de Tumaco, el primer mandatario y su equipo irán a los municipios de Barbacoas, El Diviso y El Charco, también en Nariño, antes de ir a Cauca y Chocó.

🔴 Honores a Piedad Córdoba

Hoy el Senado le rinde honores a la senadora Piedad Córdoba, quien falleció el pasado 20 de enero. El féretro estará en cámara ardiente, en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A las 2 de la tarde se llevará a cabo el protocolo de honores a un servidor público. El presidente de la corporación invita a congresistas, funcionarios, simpatizantes y público en general a participar de este homenaje póstumo.

🔴 DeSantis abandonó su campaña a la Presidencia de EE. UU. ante la fuerza de Trump

Ron DeSantis se retiró de la contienda electoral por la Presidencia de Estados Unidos el domingo. A través de un video, el republicano, que estaba buscando obtener la nominación de su partido de cara a los comicios de noviembre, anunció que no seguirá más. “Hoy suspendo mi campaña. Estoy orgulloso de haber cumplido el 100 % de mis promesas y no voy a parar. Ahora, tengo claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren darle otra oportunidad a Donald Trump”.

En su declaración, el también gobernador de Florida, agregó: “Trump es superior al actual titular, Joe Biden. Eso está claro. Firmé un compromiso para apoyar al candidato republicano y lo cumpliré. Tiene mi respaldo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño”. Su decisión se conoció dos días antes de que se lleven a cabo las primarias en New Hampshire y días después de que en el caucus de Iowa el expresidente se llevara la victoria, muy por encima suyo y de Nikki Haley.

🔴 Una semana de noticias económicas

Esta semana se conocerán varias decisiones y datos importantes en el contexto económico internacional.

Habrá decisiones de tasas de interés del Banco Central Europeo, así como del banco central en Japón.

Así mismo, también se revelarán las cifras del PIB de Estados Unidos para el cuarto trimestre del año pasado. Este dato será clave de cara a la próxima reunión de la Reserva Federal (30 y 31 de enero), en la cual la entidad analizará si deja quietas o baja sus tasas de interés.

La combinación de estos hechos, según analistas, puede introducir volatilidad en la cotización del dólar en Colombia para esta semana.

🔴 Millonarios y un triunfo que alimenta la ilusión antes de la Superliga

Con triplete de Édgar Guerra y goles de Leonardo Castro y Larry Vásquez, el equipo embajador se estrenó en la Liga BetPlay 2024 antes del duelo del miércoles contra Junior, en el que se definirá el primer título del año en el fútbol profesional colombiano. El fin de semana comenzó el torneo de primera división con triunfos de Jaguares, Once Caldas, Fortaleza y Águilas. Este lunes debutan Equidad y Santa Fe.

🔴 Regreso a clases

Hoy 42 Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) inician el calendario escolar 2024. Sin embargo, varias de ellas han presentado problemas. En Medellín, por ejemplo, ya se resolvió la situación con los operadores de aseo para las 228 sedes educativas de la ciudad; sin embargo, ahora preocupa la deserción. La Alcaldía estima que quedan cerca de 30.000 estudiantes por fuera del sistema.

En cuanto al PAE, Luis Fernando Correa Serna, director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), mostró su preocupación porque en cinco de estas ETC, a la fecha, no evidencian gestión contractual para garantizar el comienzo de la entrega del PAE. Además, dos de de las 14 ETC que iniciaron clases el pasado 15 de enero, siguen en proceso de contratación de este servicio.

En Bogotá, por su parte, la Secretaría de Educación del Distrito, en cabeza de la secretaria Isabel Segovia, le dará la bienvenida a más de 740 mil estudiantes de los 412 colegios públicos de la ciudad.

🔴 Fito Páez y Cecilia Roth, entre más de 20.000 firmas contra reformas de Milei en cultura

Charly García, Fito Páez, León Gieco, Cecilia Roth, Claudia Piñeiro y Leonardo Sbaraglia son algunas de las más de 20.000 figuras de Argentina que firmaron una carta publicada este domingo en rechazo a las reformas en el sector cultural en Argentina del presidente libertario, Javier Milei.

La carta al Congreso argentino se titula ´La cultura está en peligro´ y está dirigida a los diputados y senadores que debaten estos días la ´ley ómnibus´ enviada por Milei, que propone una desregulación de la economía, reducción del sector público y lograr un equilibrio fiscal.

“El Gobierno Nacional pretende, a través de la Ley Ómnibus, derogar leyes vitales para la supervivencia de las industrias culturales, las artes y las ciencias, y el patrimonio cultural de nuestro país”, dice uno de los fragmentos del texto.