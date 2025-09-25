El Despertador: presupuesto para 2026, constituyente en Ecuador y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Presupuesto 2026 pasa a segundo debate

Tras su aprobación en primer debate, este miércoles, ahora el Presupuesto General de la Nación 2026 se prepara para su discusión final en las plenarias de Cámara y Senado, que deberán votar antes del 20 de octubre.

El monto total quedó en $546,9 billones, luego de que Gobierno y Congreso acordaran un recorte de $10 billones frente a la propuesta inicial. El ajuste implica que la reforma tributaria también será menos ambiciosa: el Gobierno ya no buscará recaudar $26,3 billones, sino $16,3 billones. Aunque se logró consenso en torno al presupuesto, varios congresistas han advertido que no necesariamente apoyarán los nuevos impuestos, lo que anticipa un debate intenso en los próximos días sobre recortes y fuentes de financiación.

Se espera que en las próximas semanas se agenden las sesiones legislativas para adelantar ese segundo y último debate.

🔴 Los movimientos del Gobierno que permitieron aprobación del presupuesto

Aunque sufrió una reducción de $10 billones, el presupuesto general para 2026 fue aprobado en el Congreso de la República. Desde el Ejecutivo se movilizaron para conseguir un presupuesto alto y con mínimas modificaciones, objetivo que lograron al aprobar la ponencia presentada por la representante Olga Lucía Velásquez por 546,9 billones, pero que habría sido propuesta por el presidente Gustavo Petro.

Aunque la oposición buscaba una reducción de 26,3 billones, los movimientos del Gobierno con la presencia de los ministros del Interior, Trabajo, Comercio y Turismo, y el director de Colpensiones, Jaime Dussán, sirvió como “advertencia” para persuadir a las Comisiones Económicas que, en caso de no lograr la aprobación de esa ponencia, habría una nueva ruptura de quorum, cosa que dejó ver Armando Benedetti al señalar que gracias a él se logró mantener en pie la sesión.

Ahora el proyecto de presupuesto llegará a las plenarias de Senado y Cámara el próximo primero de octubre junto con una reforma tributaria de la que se excluirán los impuestos a bebidas fermentadas y la gasolina. Si bien esta será presentada por 16 billones, no existe ambiente para su aprobación lo que, a su vez, podría tumbar el decreto y llevarlo a una aprobación por decreto.

🔴Corte Constitucional admitió demanda que buscaría devolver poderes a la ANT para entrega de tierras

La Corte admitió para revisión una demanda de inconstitucionalidad relacionada con la resolución de pleitos en los temas de acceso a tierras. El recurso fue presentado por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, contra el Decreto Ley 902 de 2017.

En términos simples, lo que busca la demanda es que la entidad sea la que decida sobre la entrega de tierras, sin la intervención de un juez. El expediente aterrizó en el despacho del magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Gustavo Petro.

La demanda busca eliminar de tajo la etapa judicial dentro del proceso, mientras entra en funcionamiento la Jurisdicción Agraria. El principal argumento de la ANT es que con la intervención de un juez y el tiempo que le lleva tomar una decisión, se impide cumplir la meta de entregar tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra, según lo pactado en el Acuerdo Final de Paz de 2016.

La ANT señaló que tiene el músculo institucional y el conocimiento para decidir, sin necesidad de un juez de la justicia ordinaria, mientras entra en funcionamiento la Jurisdicción Agraria con la que se espera contar con jueces y magistrados exclusivos en la materia.

🔴Comercios de 14 zonas impactadas por obras del metro recibirán apoyo económico

La Secretaría de Desarrollo hizo un mapeo para estructurar un programa de apoyo económico a comercios que se han visto afectados por las obras de movilidad que se adelantan en la ciudad.

En este diagnóstico identificaron más de 1.400 comercios, de los cuales la secretaría encuestó 1.296, de los cuales, 43 % están en etapa de nacimiento y 45 % en crecimiento.

La idea de la cartera es convocar a los comercios afectados de cinco localidades para que apliquen a los apoyos económicos entre los $3 a $10 millones que entregarán a final de este año, así como ingreso a ferias comercial en Corferias y otros espacios; ayuda en arriendos de locales y otras medidas que buscarán dinamizar su economía. La próxima semana, la Secretaría de Desarrollo habilitará un enlace para que los comerciantes que están en estas áreas puedan inscribirse.

🔴 Corte Constitucional de Ecuador respalda a Noboa en su referendo para la Constituyente

Los ecuatorianos irán a las urnas el próximo 16 de noviembre para decidir si se conforma una Asamblea Constituyente que reemplace la Carta Magna vigente desde el mandato de Rafael Correa (2007-2017), a iniciativa del actual presidente Daniel Noboa, que obtuvo este miércoles la luz verde de la Corte Constitucional para celebrar la votación.

Si se aprueba la propuesta en las urnas, la Asamblea Constituyente se instalará oficialmente y sin necesidad de convocatoria previa a los diez días siguientes de que el Consejo Nacional Electoral proclame los resultados. La sesión será conducida provisionalmente por los tres asambleístas más votados. Una vez que haya una nueva propuesta de Constitución, deberá ser aprobada por la mitad más uno de los ecuatorianos en un nuevo referendo.

🔴Centro Democrático y Cambio Radical siguen reforzando su alianza

Los preparativos para la cumbre de la oposición se han puesto en marcha por las bancadas más representativas de la derecha: Cambio Radical y Centro Democrático. La más reciente reunión sirvió para ultimar detalles en una agenda que busca tocar temas clave como seguridad, salud, economía y energía. Los partidos buscan la presencia en su cumbre del 15 de octubre del registrador, Hernán Penagos, el procurador general, Gregorio Eljach, y autoridades tanto del CNE como de la Corte Suprema.

Muestra de la fortaleza de estas alianzas fue el último movimiento de Cambio Radical que decidió respaldar la ponencia de archivo de la reforma a la salud presentada por Centro Democrático. Y aunque el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras no tiene representación en la Comisión Séptima del Senado, sí representa un espaldarazo más en esta alianza que apunta a los comicios de 2026.

🔴La temperatura de la economía de EE. UU.

La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos publicará este jueves la cifra final del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al segundo trimestre de 2025. En su revisión de agosto, la entidad elevó el dato desde un 2,8 % hasta un 3 % frente al mismo periodo de 2024, lo que confirmó un mayor dinamismo de la economía frente a lo previsto inicialmente.

El resultado definitivo será clave para medir la solidez del consumo y la inversión en el principal socio comercial de Colombia. Además, la temperatura de la economía estadounidense suele influir en el rumbo de la cotización de la moneda estadounidense frente al peso colombiano, al marcar las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.