El Despertador: Puja por la presidencia de la Cámara, cierres por el Metro y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Política: La Presidencia de la Cámara, aún sin un nombre definido

A medida que se acerca el 20 de julio, cuando se instalará la tercera legislatura del Congreso, las miradas del país político se centran cada vez más en la disputa interna de la Alianza Verde por elegir presidente de la Cámara. Como se sabe, al partido le toca la presidencia en esta ocasión y se esperaba que le correspondiera a Katherine Miranda, pero la representante Martha Alfonso -más cercana al Gobierno- presentó su candidatura. Este jueves, una supuesta resolución mostraba cómo el partido había definido el mecanismo para elegir a su candidato único el próximo 12 de julio, sin embargo, resultó ser un documento falso. Así las cosas, los verdes se encuentran en una carrera contrarreloj por elegir entre Miranda, Alfonso, Duvalier Sánchez y Jaime Raúl Salamanca. Quien resulte elegido tendrá la responsabilidad de acelerar o demorar las discusiones en la cámara baja de las reformas claves que el gobierno presentará en la legislatura.

🔴 Bogotá: Tramo de la Avenida Caracas está cerrado para vehículos por obras del Metro

Este viernes 5 de julio comienza la segunda fase constructiva del viaducto de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Por esta razón, sobre la avenida Caracas se realizará el cierre de los carriles para vehículos particulares, entre las calles 45 y 53 y los conductores deberán tomar los desvíos autorizados por la secretaría de Movilidad. En esta fase, se nivelará el carril del tráfico mixto con el del TransMilenio, para alcanzar el ancho necesario que permitirá la circulación de dos buses articulados por cada sentido. De esta manera, los articulados transitarán en ambos sentidos por el carril interno de la calzada exclusiva y por el carril mixto externo, es decir, pegados al andén.Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, la secretaría autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), con las rutas alternas, que podrá conocer en la sección Bogotá.

🔴 Internacional: Segunda vuelta electoral en Irán

Los iraníes están convocados este viernes a las urnas para escoger presidente en segunda vuelta. Los comicios fueron organizados de forma extraordinaria tras la muerte de Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero. El candidato reformista, Masoud Pezeshkian, exministro de Salud, se enfrenta con un ultraconservador Saíd Yalilí, un exnegociador para asuntos nucleares. Los resultados preliminares de esta elección clave, con un fuerte descontento social y en plena tensión en Medio Oriente, se conocerían el sábado.

🔴 Vivir: Recursos para un nuevo Herbario Nacional

Este viernes, el Ministerio de Ambiente anunciará la primera gran inversión para la construcción de una nueva sede para el Instituto de Ciencias Naturales (ICN), de la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace varios años, los científicos del ICN (y académicos de otras partes del mundo) están llamando la atención sobre un grave problema: las fallas estructurales del edificio donde funciona el Instituto tienen en riesgo a los más de 3,5 millones de ejemplares que preserva la colección biológica que funciona allí, una de las más importantes del país. Después de muchas peticiones, se espera que el Ministerio de Ambiente anuncie una inversión inicial de poco más de $50.000 millones para comenzar la primera de tres fases de inversión. Esta primera fase estará centrada en dos bloques para botánica, donde se conservarán más de 630.000 especímenes. Como hemos contado en varias notas, los problemas estructurales del edificio del ICN vienen por lo menos desde hace ocho años. En 2016, un análisis de la Curaduría Urbana, llevó al equipo del Instituto a concluir que era más económico construir un nuevo edificio que reforzar los ya existentes.

🔴 Entretenimiento: “30 años, 30 éxitos crudo”, el álbum con el que Willy García celebra su trayectoria

Una carrera con canciones que se quedaron en el corazón de los colombianos convierten a Willy García en uno de los máximos exponentes de la salsa en el país. El artista sigue celebrando su trayectoria musical de la mano de su más reciente disco titulado “30 años, 30 éxitos crudo”. La producción discográfica presenta nuevas versiones en crudo de los éxitos que han marcado un hito en la trayectoria de Willy García, desde su paso por las históricas agrupaciones de salsa en el país, hasta la consolidación de su proyecto como solista que lo ha hecho merecedor de varios reconocimiento y nominaciones en los premios Latin Grammy, HEAT Latin Music Awards, y Premios Lo Nuestro, entre otros.

🔴 Deportes: Cuartos de final en Eurocopa y Copa América, además de Tour de Francia

Con los duelos España vs. Alemania (11:00 a.m.) y Francia vs. Portugal, comienzan hoy los cuartos de final de la Eurocopa de Naciones, que se disputa en territorio alemán. En la Copa América, esa misma instancia comenzó este jueves con el triunfo de Argentina sobre Ecuador en la definición por cobros desde el punto penalti, después del empate 1-1 en los 90 minutos. La selección de Colombia se prepara en Phoenix para enfrentar este sábado a Panamá, por un cupo entre los cuatro mejores del torneo. En el Tour de Francia, liderado por el esloveno Tadej Pogacar y con Egan Bernal en la décima casilla de la general, se corre la séptima etapa, una contrarreloj plana de 25,3 kilómetros.