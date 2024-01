El Despertador: Reforma a la justicia, Petro en Davos, incremento en peajes y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Comisión para la reformar a la justicia

Este martes el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, instalará la Comisión de Expertos de la Reforma a la Justicia. Esta comisión está conformada por 34 personas, quienes acompañarán al Gobierno a pensar la mejor reforma a la justicia que sea posible. Entre los más conocidos están: el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. También habrá miembros de sindicatos de la Rama Judicial y jueces y magistrados de todo el país.

🔴 Se inicia nuevo ciclo de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá divulgará información sobre el nuevo ciclo de transferencias de este subsidio. La ayuda, que actualmente cubre a 600.311 familias, de las cuales 199.413 la reciben directamente del Distrito, estaría sujeta a nuevos aumentos y una ampliación significativa de la cubertura. Con lo anterior, el nuevo gobierno avanza en uno de los pilares de lo que será su Plan Distrital de Desarrollo, en donde se priorizará el presupuesto destinado a ayudas sociales y a una Bogotá sin Hambre 2.0.

🔴 Petro comienza su agenda en Davos con un mensaje a los ricos

El presidente Gustavo Petro llega este martes a Davos (Suiza), para participar en el Foro Económico Mundial. Si bien la Casa de Nariño inicialmente dijo que esa agenda se había cancelado por lo que sucedió en Guatemala, hasta donde fue el mandatario para acompañar la investidura de Bernardo Arévalo, fue el propio jefe de Estado quien rectificó a su oficina de comunicaciones y terminó confirmando el viaje. Y lo hizo con un mensaje directo: “Los mandatarios no van a ir a rendir cuentas a los ricos del mundo. Creo, con todo el respeto, que debería ser al revés”. En todo caso, en esa población suiza Petro llega a un foro oficial y luego asistirá a un acto protocolario en la casa por la que Colombia pagó unos $4.500 millones, para promover al país como destino turístico. Además, a lo largo de la semana sostendrá reuniones bilaterales y, tras esas citas, tiene previsto un encuentro con el Papa Francisco antes de regresar a territorio nacional.

🔴 Suben las tarifas de los peajes

A partir de este martes 16 de enero, los conductores que crucen por un peaje de una concesión administrada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deberán cancelar una tarifa que tendrá un incremento del 13,12 % (Índice de Precios al Consumidor de 2022) más un 2 % correspondiente a la actualización de la tarifa del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi). El Ministerio de Hacienda contempla este año dos aumentos de tarifas: la primera se hará efectiva este martes y la siguiente se hará antes de que termine el año. Según el Gobierno, con las alzas pretende solventar los problemas causados por el congelamiento de precios en 2023 y hacer el ajuste correspondiente a la inflación. Hace un año, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió congelar las tarifas, con el ánimo de, según la administración, ayudar a contener la inflación. Sin embargo, esto no contribuyó a bajar el costo de vida, por lo menos no significativamente. Un análisis de Fedesarrollo señala que si la tarifa de los peajes hubiese aumentado a principios de este año 13 % (inflación de 2022), en este momento la inflación sería apenas un 0,01 % más alta. Aunque la medida no cumplió con su objetivo, el Gobierno igual tendrá que pagarles a los privados la compensación. El Ministerio de Transporte dijo a este diario en noviembre que para la vigencia 2023 las concesiones dejaron de recaudar $724.380 millones.

🔴 Trump ganó las primarias en Iowa; hoy la cita es con la justicia

Este martes, luego de una victoria relámpago en las elecciones primarias de Iowa, se espera que se inicie el segundo juicio civil contra el expresidente Donald Trump, en el caso por difamación que adelanta la escritora E. Jean Carroll. Carroll sostiene que Trump la violó en una tienda departamental a mediados de la década de los 90 y que luego la difamó al afirmar que todo había sido un invento para vender libros, entre otras aseveraciones. En una etapa previa del proceso, un juez determinó que Trump es responsable de difamación, por lo que se está a la espera de la cuantía que tendrá que pagar el expresidente por daños y perjuicios. El expresidente republicano afronta una variada agenda durante 2024, pues mientras atraviesa por cuatro procesos penales (y civiles, como el de Carrollo) por distintos cargos, también está en la carrera por la Casa Blanca. Para esto, anoche se anotó una importante victoria, ganando las primarias en el estado de Iowa, asamblea electoral que da inicio oficial a la campaña que terminará en la elección presidencial del 5 de noviembre.

🔴 “The Bear” y “Beef”, las grandes ganadoras de los premios Primetime Emmy

La ceremonia de premiación de la 75.ª ceremonia de los premios Primetime Emmy se llevó a cabo anoche en el teatro Peacock, en Los Ángeles, California. Los premios se retrasaron de su fecha habitual, que es en septiembre, debido a la huelga de actores y guionistas llevada a cabo durante gran parte de 2023. Los grandes ganadores de la noche fueron las series de televisión “Beef” (Netflix) y “The Bear” (Star Plus), que se llevaron la gran mayoría de premios las categorías de mejor miniserie y mejor serie de comedia, respectivamente. Asimismo, “Succession” (HBO Max), que ya dejó por terminada su producción su última temporada, se llevó los premios principales en las categorías de mejor serie dramática.