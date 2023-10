El Despertador: Reforma a la salud, Premio Nobel, visita de EE. UU. a México y más

🔴 Altos funcionarios de EE. UU. llegan a México

Un grupo de altos funcionarios estadounidenses llegan este jueves a México en medio de la creciente presión de Washington para que el país vecino controle el tráfico de fentanilo (que ha matado por sobredosis a 100.000 estadounidenses al año), así como la migración. En la delegación están el secretario de Estado, Antony Blinken; el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general, Merrick Garland. Como señala The New York Times, aunque no se esperan grandes anuncios de políticas, “la visita representa una oportunidad para aliviar algunas de las tensiones”.

🔴 Buscan apoyos para darle empujón a reforma a la Salud en el Congreso

Este jueves arranca un plan de varios representantes a la Cámara de distintos partidos —la mayoría de la bancada del Gobierno—, que comenzarán reuniones y acercamientos con los congresistas que se ausentaron en la subcomisión de Salud que crearon para recuperar apoyos y darle un empujón a esa reforma. Su iniciativa es similar a la del Acuerdo Nacional, que se basa en reunirse con independientes o de oposición para ganar apoyos uno a uno. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también busca estrategias para que la iniciativa no se hunda en el legislativo.

🔴 Las flores se toman el país para crecer

Proflora, uno de los principales eventos de floricultura en el mundo, se toma Corferias (Bogotá) para celebrar su aniversario número 30 y regresa recargada después de la pandemia. Este evento busca que crezcan los negocios dentro del sector, por lo que participan productores, almacenes de cadena, floristerías, proveedores de insumos, agentes de logística y transporte, entre otros actores. El evento será hasta el sábado 7 de octubre y se espera que reciba más de 1.600 visitantes internacionales, cifra que representa un incremento del 39 % frente a su última edición.

🔴 Nuevas cámaras de vigilancia en Bogotá

Como parte de la estrategia para mejorar la seguridad y la vigilancia en Bogotá, el Distrito anunció una nueva inversión para aumentar la cantidad de cámaras de vigilancia en las localidades de la capital. De acuerdo con José David Riveros, secretario de Gobierno de Bogotá, se instalarán 119 nuevas cámaras de videovigilancia en 17 localidades, con una inversión superior a los $4 mil millones. “Son equipos de última tecnología que ubicaremos estratégicamente en cada localidad para mejorar la seguridad en entornos específicos de la ciudad”, explicó.

🔴El fenómeno de El Niño y los incendios forestales

A las 7:00 a.m. de este jueves (5 de septiembre) el Ministerio de Ambiente presentará un balance de las afectaciones que ha dejado el fenómeno de El Niño en los incendios forestales del país. De acuerdo con el Ideam, los efectos de este fenómeno se sentirán, por lo menos, hasta abril de 2024, siendo noviembre y diciembre de este año, así como enero de 2024, los meses en los que se se sentirá con mayor intensidad.

🔴 Premio Nobel de Literatura

Es la semana del Nobel. Ya sabíamos los ganadores de los Nobel de Química, Física y Medicina. Este jueves, la Academia Sueca informó que el escritor noruego Jon Fosse, también dramaturgo, fue el galardonado con el Nobel de Literatura, reemplazando así a Annie Ernaux, que lo ganó en 2022.

🔴Se define el segundo finalista de la Copa Libertadores

En el Allianz Parque Sao Pablo, luego de que ayer Fluminense se metió en la final de la Libertadores al vencer a Internacional en Porto Alegre, Boca Juniors y Palmeiras definen al segundo finalista del torneo. El partido de ida quedó 0-0 en La Bombonera y la vuelta se jugará hoy desde las 7:30 de la noche.

🔴Periodistas de El Espectador ganan el Premio de Periodismo de Soluciones Asocajas

Tres periodistas de El Espectador y tres estudiantes de la Universidad de La Sabana recibieron los galardones por sus trabajos publicados en este medio. La quinta edición del Premio de Periodismo de Soluciones de Asocajas fue entregada durante el 33° Congreso Nacional de las Cajas de Compensación Familiar en Barranquilla. “Este reconocimiento busca potenciar una rama de la profesión que trasciende la descripción de las problemáticas sociales, enfocándose también en las soluciones, respuestas y resultados que transforman la sociedad”, se lee en el comunicado que anunció a los ganadores. Los periodistas Dayana Herrera, Felipe Morales y Santiago Díaz de El Espectador fueron galardonados en la categoría de Lenguaje audiovisual con su trabajo “Laboratorio de justicia en el Cauca”, mientras que el reconocimiento para las universidades fue otorgado a Laura Arriaga, Juliana Bastos y Simón Sánchez de Unisabana Medios por su reportaje “Pequeñas manos, grandes genios”, el cual fue publicado en este medio.