El Despertador: cifras sobre incendios y terremoto y menores muertos en bombardeo

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🔴 Medicina Legal confirmó que tres menores murieron en bombardeo en Guaviare

Tres menores de edad murieron en el segundo bombardeo ordenado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella contra estructuras armadas ilegales. La operación fue ejecutada durante la madrugada del pasado jueves en zona rural de El Retorno (Guaviare) y dejó un saldo de diez personas fallecidas.

Los cuerpos fueron trasladados a sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal en Florencia y Villavicencio. Después de varios días de análisis, los expertos forenses lograron establecer la identidad de nueve de las víctimas, entre las cuales hay tres niños, niñas o adolescentes.

🔴 Hay tensión en el Pacto Histórico: Petro le habló a la bancada

A través de su cuenta de X, el expresidente Gustavo Petro reaccionó a los focos de “fuego amigo” que se encendieron en su partido, el Pacto Histórico. En el mensaje, publicado el domingo, Petro le reclamó a parte de su bancada porque, según señaló, se “durmieron” a la hora de votar una proposición clave en la Comisión de Acusaciones, con la que se buscaba trasladar de la Fiscalía a la Comisión de Acusaciones el expediente de Álvaro Uribe por su presunta relación en la creación de grupos paramilitares.“Algunos congresistas se durmieron ante una proposición que pupitrearon, se les olvidó que uno no se duerme en el Congreso hasta el último segundo. Yo mantengo mi posición: todos los delitos de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado de Colombia deben tener una corte de cierre, que es la Justicia Especial para la Paz”, aseguró el exmandatario.En torno a las peleas internas, Petro dijo en su trino que “el Pacto Histórico no se divide”. Sin embargo, hay figuras de ese bloque que alertaron una ruptura que podría afectar sus aspiraciones políticas. “Sin partido organizado, sin ganar espacios en 2027, cualquier campaña presidencial prematura carece de posibilidad”, aseguró Gustavo Bolívar, excongresista y cercano al expresidente.

🔴 Los retos que persisten en el mercado laboral

Este lunes, 31 de agosto, el DANE dará a conocer la tasa de desempleo correspondiente a julio de 2026. El dato llega después de que en junio el indicador se mantuviera estable en 8 %, con una mejora de 0,5 puntos frente al mismo mes de 2025 y la creación de 706.000 empleos nuevos en el último año.

Sin embargo, persisten varios retos de fondo en el mercado laboral. La informalidad sigue prácticamente estancada en 55,1 % a nivel nacional, y llega a superar el 60 % en ciudades como Sincelejo, Riohacha, Valledupar y Cúcuta. La brecha de género, aunque se redujo, sigue siendo amplia: 9,9 % de desempleo entre las mujeres frente a 6,6 % entre los hombres. Y el desempleo juvenil, de 14,7 % en el trimestre abril-junio, golpea con especial fuerza a Quibdó (33,9 %), Sincelejo (24,5 %) y Cartagena (23 %), ciudades que también encabezan la desocupación general del país.

🔴 Gobierno anuncia el inicio de la reconstrucción tras el terremoto en Colombia

El presidente anunció el inicio de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que golpeó a Colombia, una nueva fase que, aseguró, no significará suspender las labores de búsqueda. Según el balance oficial, 331 personas murieron, 4.497 resultaron heridas y 152 permanecen desaparecidas. Además, 452.782 colombianos, pertenecientes a 213.400 familias, resultaron afectados en 497 municipios de 16 departamentos. El mandatario informó que 35.987 viviendas quedaron destruidas y otras 198.601 sufrieron daños. También fueron afectados 4.261 centros educativos, 404 centros de salud, 121 acueductos, 89 puentes y 482 vías. “Hoy quiero anunciarle al país que comenzamos una nueva etapa: la reconstrucción de la patria”, afirmó. El Gobierno comenzará a recuperar viviendas, escuelas, hospitales y carreteras, además de reactivar el campo. “Mientras exista una persona desaparecida”, dijo, las operaciones de búsqueda continuarán en las zonas afectadas.

🔴 Arsenal y Barcelona cierran las fechas de las ligas en Europa

Arsenal cerrará la segunda fecha de la Premier League este lunes cuando visite al Aston Villa en Villa Park, desde las 2:00 p. m., hora de Colombia. El equipo londinense afrontará el partido en medio de las noticias sobre las salidas de Gabriel Jesús, con destino al Barcelona, y Gabriel Martinelli, quien iría al Al Hilal de Arabia Saudita. El encuentro será transmitido por Disney+.

A las 2:30 p. m. será el turno del Barcelona, que recibirá al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou por la tercera fecha de LaLiga. El conjunto catalán ha ganado sus dos primeros partidos y buscará llegar a nueve puntos para igualar al Real Madrid, líder con puntaje perfecto. El historial reciente favorece ampliamente al Barça, que ganó cuatro y empató uno de sus últimos cinco enfrentamientos ante el Rayo. El partido podrá verse por ESPN y Disney+.