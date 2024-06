El futuro de las reformas, elecciones del Parlamento Europeo y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Arranca el último debate de la reforma pensional y se destraba la reforma laboral

La reforma pensional está a un paso de ser aprobada, pero está en medio de una carrera contra el tiempo. Para evitar que se hunda, la plenaria de la Cámara de Representantes debe darle el visto bueno en cuarto debate y conciliar la iniciativa con el Senado antes del 20 de junio (sin contar las extras del Congreso). Inicialmente, el inicio de la discusión se había citado para el lunes festivo, pero se canceló y reprogramó para este martes 11 de junio a las 10:00 a. m. ¿Logrará la pensional ganarle el pulso al tiempo?

Además, este martes a las 8:00 a.m., después de seis meses, continuará el primer debate en Comisión Séptima de Cámara de la reforma laboral, la cual tiene 16 artículos aprobados desde diciembre. Esta es la segunda reforma laboral que radica el gobierno de Gustavo Petro, ya que en la pasada legislatura se hundió el proyecto de ley que había presentado el Ministerio del Trabajo.

🔴 El Consejo de Seguridad de la ONU respalda el acuerdo de alto al fuego en Gaza

El órgano de Naciones Unidas adoptó una resolución pidiendo que Hamás acepte una propuesta de tres fases de alto al fuego para la liberación de rehenes, descrita por el presidente estadounidense Joe Biden. Catorce miembros del órgano votaron a favor de la resolución y solo Rusia se abstuvo. La propuesta estadounidense exige un intercambio inicial de ancianos, enfermos o mujeres, a cambio de la liberación de detenidos palestinos retenidos por Israel, en el curso de un alto al fuego inicial de seis semanas que podría evolucionar hacia un cese de las hostilidades y hacia la liberación de los demás secuestrados, que se calcula que son unos 120. Una tercera fase implicaría el lanzamiento de un importante esfuerzo de reconstrucción en el enclave palestino. Con respecto a la decisión del Consejo de Seguridad, Hamás, a través de un comunicado, afirmó que “celebra la resolución y desea reafirmar su disposición a cooperar con los hermanos mediadores para entablar negociaciones indirectas sobre la aplicación de estos principios”, haciendo referencia a sus exigencias, que incluyen una tregua permanente y la retirada de las tropas israelíes del territorio palestino.

Por su parte, Israel advirtió que no piensa “comprometerse en negociaciones interminables y sin sentido” para un alto al fuego en Gaza. La coordinadora política de la misión diplomática israelí, Reut Shapir, que tomó la palabra tras la intervención de los quince miembros del Consejo, no dejó claro si su país apoya la resolución, como había asegurado previamente la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, pero dio a entender lo contrario: “Israel se aferra a sus principios, y estos no han cambiado. Seguiremos (combatiendo) hasta que todos los rehenes regresen y desmantelemos todas las capacidades de combate y gobierno de Hamás”.

🔴 El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, perdieron ante la fuerza de la extrema derecha en Europa

Ursula von der Leyen está empezando a mover sus fichas para asegurar un nuevo mandato como presidenta de la Comisión Europea, después de que el domingo se llevaran a cabo las elecciones para renovar al Parlamento, con sede en Bruselas, que para los próximos cinco años estará marcado por la fuerza que tomó la extrema derecha. Así lo demostró la victoria del partido de la primera ministra Giorgia Meloni, Hermanos de Italia, pero también la de Agrupación Nacional, en Francia, que llevó a que el presidente Emmanuel Macron disolviera el Parlamento y que convocara a elecciones anticipadas para finales de este mes, así como la derrota del partido del alemán Olaf Scholz.

🔴 ¿Cómo va la inflación en Colombia?

Los datos que publica el Departamento Administrativo de Estadística (DANE) este martes 11 de junio permitirán conocer cuál es la senda que tendrá el Índice de Precios al Consumidor (IPC), al revelar cómo le fue durante mayo. Hasta ahora, la tendencia a la baja ha sido clara. En abril, la inflación fue de 7,16 % para su variación anual (o sea, en comparación con el mismo mes de 2023).

Sin embargo, los arriendos y la electricidad son dos de los rubros que más están presionando el comportamiento de los precios al consumidor en el país. Estos son los que podrían terminar frenando el descenso. Las expectativas de los analistas, tanto de Fedesarrollo como del Banco de la República, esperan que el IPC de mayo sea del 7,14 %, lo que significaría una reducción leve del 0,02 % en comparación con abril.

🔴 Comienza el congreso académico más importante de cirugía plástica en Cartagena

Hoy se inicia en Cartagena el Congreso Mundial de Cirugía Plástica Estética de la ISAPS, una organización que reúne a cirujanos plásticos de todo el mundo para compartir conocimientos, innovaciones y avances en el campo, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención y los resultados para los pacientes. Se trata de unos de los eventos más importantes en esta especialidad en el mundo, que reúne a médicos especialistas en Cirugía Plástica Estética, en lo que buscar ser un encuentro académico, médico y científico. El evento fue realizado en Atenas en 2023 y en Estambul en 2022.La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés) fue fundada en 1970 con el objetivo de promover la excelencia en la cirugía plástica estética a nivel mundial. Hoy en día agremia más de 5,000 especialistas de 117 países. El congreso irá hasta el próximo 15 de junio.

🔴 Quedaron definidos los semifinalistas de la Liga BetPLay Femenina

Se jugó la última fecha de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay Femenina del fútbol profesional colombiano, en la que quedaron definidos los ocho equipos semifinalistas. Nacional, América, Santa Fe, Cali, Millonarios, Alianza, Llaneros y Medellín estarán en el sorteo de este martes, desde las 7:00 p.m., en el que se conocerán los grupos para la siguiente fase del torneo.

🔴 Bogotá se prepara para la final de la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe y la Alcaldía Mayor de Bogotá ultiman detalles para el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay, que se disputará este sábado 15 de junio en el estadio El Campín. El alcalde Carlos Fernando Galán le solicitó al club cardenal permitir el ingreso al escenario de hinchas del Bucaramanga, a pesar de que el presidente de la institución, Eduardo Méndez, había dicho que no lo haría debido a los incidentes que se presentaron al final del juego de ida, en la capital santandereana. El burgomaestre anunció, además, que “habrá pantallas gigantes en el parque Simón Bolívar para que todos los aficionados puedan disfrutar por Win Sports de la gran final, así como del partido amistoso Colombia vs. Bolivia”, que se jugará más temprano.

🔴 Todo listo para la nueva temporada de “La Casa del Dragón”

Tras dos años de espera, la serie “La Casa del Dragón” está lista para una segunda temporada. Se espera que la serie tenga aún más sangre, fuego y lucha por el poder, los ingredientes que llevaron al éxito a su predecesora Juego de Tronos. La larga huelga de guionistas y actores en Estados Unidos retrasó durante meses la finalización de esta temporada ambientada en la mítica tierra de Westeros, casi dos siglos antes de Juego de Tronos. La segunda temporada se estrena el 16 de junio en Estados Unidos y América Latina, el 17 en toda Europa a través la plataforma Max, producto de la fusión HBO Max y Discovery+.