El lío de Daniel Quintero, el caso Jaime Esteban Moreno y más en El Despertador

🔴 Caso Jaime Esteban Moreno

Hacia las 10:00 a. m. continuará la audiencia de Ricardo Rafael González Castro, de 22 años, y a las 2:00 p. m. se llevará a cabo la de Juan Carlos Suárez, ambos implicados en el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Cabe resaltar que ninguno de los dos aceptó los cargos. En estas diligencias, los procesados comparecerán ante los jueces para culminar las audiencias de garantías, en las cuales se definirá el lugar donde deberán esperar el juicio por el crimen.

🔴 Registraduría niega de nuevo posibilidad de Quintero para recoger firmas a la Presidencia

Por segunda vez, la Registraduría le cerró la puerta al exalcalde de Medellín Daniel Quintero para que recoja firmas para avalar su candidatura a la Presidencia en 2026. A través de una resolución del registrador delegado para lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, rechazó un recurso presentado por Quintero solicitando que se permitiera la inscripción del grupo significativo de ciudadanos “Reset total contra el narco y la corrupción”. Fueron varios los argumentos esgrimidos en la resolución 14125 de 2025. Para empezar, señaló que el principal argumento del exalcalde –de que no es militante del Polo, de la Unión Patriótica ni del Partido Comunista– no es válido, teniendo en cuenta que él se inscribió a la consulta del Pacto Histórico, a través de este movimiento político. Por otra parte, y pese a la negativa de Quintero de participar en la consulta luego de que se condicionara su personería jurídica, la Registraduría señaló: “La consulta se realizó y las agrupaciones políticas en precedencia se encuentran verificando el resultado final de la misma. Sumado a ello, la retractación hecha para la consulta a la presidencia de la República por el Partido Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano no conlleva una consecuencia jurídica favorable al recurrente, en tanto que las agrupaciones políticas tenían plazo hasta el 26 de septiembre de 2025 para manifestar la retractación de su voluntad inicial de participar en esta”.

🔴 Petro revivirá Consejería Presidencial tras admitir que Unidad del Acuerdo de Paz no funcionó

El Gobierno de Gustavo Petro decidió dar marcha atrás en la estructura institucional con la que ha manejado la implementación del Acuerdo de Paz.

En un documento enviado a la Corte Constitucional y conocido en su totalidad por Colombia+20, la Presidencia anunció que la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz será elevada nuevamente a la categoría de Consejería Presidencial, con el propósito de superar el “bloqueo institucional” advertido por el alto tribunal.

El documento emitido por el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) es la respuesta a un auto que también dio a conocer este diario el pasado 25 de septiembre en el que la Corte Constitucional le daba un plazo de 20 días al Gobierno Petro para reestructurar la entidad que implementa el Acuerdo de Paz.

Más allá del cumplimiento de una orden judicial, la decisión tiene una carga política evidente. En los hechos, el Gobierno Petro revierte una estructura que él mismo había rediseñado. En enero de 2023, el Ejecutivo eliminó la antigua Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y creó la actual Unidad de Implementación del Acuerdo Final, adscrita a la Oficina del Comisionado para la Paz.

🔴 El mayor portaaviones de EE. UU. ya está en Latinoamérica

El portaviones más grande del mundo se incorporó el martes al operativo de Estados Unidos contra el tráfico de drogas procedente de Latinoamérica, que Venezuela insiste, tiene como objetivo el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

El arribo del USS Gerald Ford a la región coincidió con un nuevo despliegue militar de Venezuela para responder a “amenazas imperiales” y la condena de Rusia a los bombardeos de embarcaciones que supuestamente transportan drogas.

El último ataque fue el domingo en el Pacífico. El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, informó de la muerte de seis personas a bordo de dos embarcaciones. Estados Unidos aún no presentó pruebas de que las embarcaciones se utilizaran para el tráfico de drogas o supusieran una amenaza para el país.

En respuesta, Venezuela activó el martes de madrugada nuevos ejercicios militares en todo el país para responder a lo que considera “amenazas imperiales” de Estados Unidos. El gobierno informó del “despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos”.

La televisión estatal VTV mostró la movilización de soldados armados con fusiles. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que 200.000 efectivos participaron en el ejercicio, aunque en ciudades como Caracas no se observó movimiento militar.

🔴 La lupa de la Defensoría sobre avalancha de Armero, a 40 años de la tragedia

Tras 40 años de la tragedia de Armero, la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, presentará este miércoles un informe sobre la posible vulneración de derechos en la gestión del riesgo de desastres en Colombia. El evento será a las 5:00 de la tarde, en Honda (Tolima). Entre los principales hallazgos, la entidad constató que el desastre persiste porque no se ha logrado una recuperación completa, se desconocen las cifras precisas del desastre, no ha sido posible la reunificación de las familias y persisten las dificultades para la recuperación de la memoria.

En ese contexto, la Defensoría evidenció que hay conductas actuales que vulneran derechos como la ausencia de programas diferenciales y de rehabilitación sostenida para sobrevivientes, la falta de un censo único, poca transparencia sobre ayudas y reparación, y vacíos en la reconstrucción documental y registros perdidos. “La gestión del riesgo de desastres no puede reducirse a una lógica técnico operativa, sino que debe consolidarse como una política pública estructural encaminada al bienestar y a la protección de derechos”, dijo la entidad.

Según la Defensoría, se han identificado por lo menos 60 situaciones recientes en Colombia en la temática de riesgo de desastres, donde se replican condiciones de vulnerabilidad y fallas de prevención. Frente a este panorama, a 40 años de la tragedia de Armero, la entidad hizo una serie de recomendaciones y llamados a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia de Notariado y Registro, el ministerio de Ambiente, el ministerio de Cultura y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres.

🔴 Vendedores ambulantes en la economía

El más reciente informe del DANE reveló los primeros resultados del Censo Económico Nacional Urbano, un operativo que no se hacía desde hace 34 años y que ahora muestra cuántos negocios existen en las ciudades colombianas.

Una de cada diez unidades económicas urbanas corresponden a ventas en calle, un dato inédito que incorpora desde pequeños puestos ambulantes hasta comercios de barrio.

El comercio concentra más de la mitad de estas unidades (53,1 %), seguido por servicios e industria.