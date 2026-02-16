El resultado del PIB en 2025, el trofeo del Mundial en Bogotá y más, en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Candidatos del Frente por la Vida responden sobre reforma tributaria, paz total y EE. UU.

A menos de tres semanas para las elecciones de Congreso y de consultas, los cinco candidatos de izquierda y centroizquierda que componen el Frente por la Vida hablaron con El Espectador para contar sus propuestas con las que buscan salir victoriosos el próximo 8 de marzo para ir a la primera vuelta del 31 de mayo.

Roy Barreras, habló sobre su papel en la reunión entre el presidente Gustavo Petro con su homólogo estadounidense, Donald Trump; critica la paz total y habla de disminuir el impuesto de renta en un 30 %. Mientras, Daniel Quintero habla de negociar la paz, pero en medio de la guerra y el auge de China en la economía.

La única candidata mujer del tarjetón, Martha Viviana Bernal, propone abrir el diálogo de paz a diferentes sectores de la sociedad y generar más confianza inversionista en el país. Por su lado, Lucio Torres habla de una reforma tributaria para enfrentar la crisis fiscal y, por otro, está Héctor Elías Pineda, quien habla de una huelga general para restablecer el salario mínimo vital

🔴 ¿Qué se espera del crecimiento de la economía?

Este lunes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará los resultados del último trimestre del año, con lo que se cierran las cuentas de 2025 y se sienta una base más sólida para analizar lo que se vendría en 2026.

Según la más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, se espera que la economía colombiana cierre 2025 con un crecimiento del 2,8 %. El pronóstico para 2026 es igual, de 2,8 %, así como para el primer trimestre del año.

🔴 Semana clave para el caso contra Carlos Mattos

Esta semana, la justicia tomará una decisión clave relacionada con el caso del empresario Carlos Mattos, dos veces condenado por comprar a jueces de la República y quien ahora enfrenta un tercer proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por uso y prevaricato por omisión.

El caso tiene que ver con sus salidas, al parecer ilegales, cuando estaba recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá. Quien fue en su momento el único importador de la marca Hyundai a Colombia habría usado irregularmente vehículos del Inpec para diligencias personales, incluidas visitas a su antigua oficina.

Ahora Mattos busca llegar a un acuerdo con la Fiscalía y negociar un principio de oportunidad en el que, a cambio de dos camionetas y una motocicleta de alto cilindraje, cuyo precio total supera los COP 300 millones, se cierre el caso en su contra y en contra de dos exfuncionarios de Inpec implicados. La decisión sobre ese acuerdo se conocerá el 18 de febrero.

🔴 Medidas para fortalecer control al servicio de aseo en Bogotá

En medio de la crisis por la recolección de basuras que persiste en varios puntos de la ciudad, el Distrito anunciará este lunes acciones enfocadas a reforzar el control y la veeduría del servicio.

A las 7:30 a. m., el alcalde Carlos Fernando Galán; el recientemente nombrado director de la UAESP, Armando Ojeda, y Yanlícer Pérez, gerente de Aguas de Bogotá, en rueda de prensa en la Plaza de los Artesanos, presentarán la estrategia con la que buscan ejercer mayor control sobre el servicio de aseo y mitigar los vacíos que entorpecen el grueso del funcionamiento del sistema, particularmente en lo que tiene que ver con la recolección.

🔴 El trofeo del Mundial está en Bogotá

Este lunes en el Gran Salón de Corferias, los aficionados al fútbol pueden ver de cerca la Copa del Mundo de la FIFA. La exhibición abre sus puertas desde las 10:00 de la mañana.

Coca-Cola, organizador del evento, informó que las preinscripciones gratuitas se agotaron en apenas una semana y que se esperan cerca de 10.000 personas en Bogotá; aun así, quienes no tengan boleta pueden acercarse y esperar la habilitación de cupos extra.

El trofeo no visitaba el país desde hace 12 años, cuando realizó su tour previo a Brasil 2014. Su regreso tuvo un momento especial este domingo, durante el lanzamiento para medios, cuando David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en 1998, fue el encargado de alzar la copa.

🔴 Rubio se reúne con Orbán

Luego de participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en donde tras meses de tensiones diplomáticas reafirmó la amistad de Estados Unidos con Europa, el secretario de Estado Marco Rubio continúa este lunes su gira por el Viejo Continente.

Su próxima parada es Hungría, en donde se reunirá con el primer ministro Viktor Orbán, considerado uno de los principales aliado de Vladimir Putin en Europa.

El fin de semana, Rubio les dijo a los aliados europeos que Estados Unidos los quiere fuertes y no avasallados. Ahora, se espera que se afiancen los lazos con Budapest, semanas antes de unas elecciones legislativas que serán desafiantes para la continuidad de Orbán, cuyo partido va segundo en los sondeos.

Según fuentes estadounidenses, el asunto energético será clave en la reunión. Vale la pena recordar que durante una visita de Orbán a la Casa Blanca el año pasado, Hungría obtuvo una exención de sanciones para importar gas y petróleo ruso.