El salario mínimo se mantiene, Venezuela aprueba amnistía y más, en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 El salario mínimo se mantiene

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el nuevo decreto mantendrá el aumento de 23,7 % al salario mínimo, fijado en COP 2 millones con auxilio de transporte. La decisión se dio en medio de las manifestaciones contra la suspensión provisional del decreto original por parte del Consejo de Estado.

🔴 Choque entre presidente Petro y Registraduría

Un nuevo choque entre la Registraduría y el presidente Gustavo Petro en torno a la transparencia de las elecciones de marzo y mayo próximos escaló en las últimas 48 horas. El nuevo foco de discusión son los softwares que tocan el proceso electoral y la labor que las empresas que contrata el Estado cumplen en ese marco.

La mirada del Gobierno se ha dirigido sobre Thomas Greg & Sons, que, además de tener una función en los comicios, también fue la firma que la Casa de Nariño sacó del esquema de expedición de pasaportes. Sin embargo, no son los únicos que conforman el sistema que se encarga de que las elecciones se realicen sin contratiempos en materia de logística. Precisamente, esa empresa forma parte de una unión temporal a la que se le adjudicó, tan solo hace unos meses, el contrato de COP 2,1 billones.

El objeto de ese proceso es “una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de los procesos electorales a llevarse a cabo en los años 2025 y 2026″. Y, como se identifica en el mismo decreto que le adjudicó el contrato, este ya fue puesto a prueba con las elecciones a los Consejos de Juventudes.

La parte que le corresponde a esta firma privada es la transmisión de los datos, que es lo que jurados y testigos reportan al cierre de una jornada electoral. Y el escrutinio, que en resumen es el conteo oficial con el que se declara ganadores, se hace con un software que es propiedad del Estado a través del Consejo Nacional Electoral.

🔴 Universidad Nacional sigue en tensión

Las asambleas estudiantiles de las sedes de la Universidad Nacional se siguen reuniendo para tomar postura frente al regreso de José Ismael Peña como rector de la institución. Las de Medellín y Bogotá ya se declararon en paro definido, mientras que la de Arauca convocó a asamblea para decidir si se suma a la medida u opta por otro tipo de pronunciamiento. Otras sedes mantienen consultas internas.

Mientras tanto, no se conoce aún cuándo Peña comenzará a dirigir la institución desde el Edificio Uriel Gutiérrez, sede administrativa. El rector continúa haciendo los nombramientos respectivos.

🔴Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para liberar presos políticos

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la liberación de presos políticos tras años de detenciones, en medio de huelgas de familiares y críticas por exclusiones en el texto. La norma cubre delitos políticos desde 1999 hasta 2026 e incluye la devolución de bienes y cancelación de órdenes de captura, pero excluye crímenes graves.

Opositores como Edmundo González han pedido que la amnistía cumpla condiciones claras de no repetición y reparación de víctimas, y organizaciones señalan que aún quedan cientos de presos. Tras la aprobación, la ley fue promulgada por la líder del régimen chavista, Delcy Rodríguez. Debe ser publicada en la Gaceta Oficial para entrar en vigor, mientras familiares que protestaban han exigido liberaciones efectivas.

🔴 Termómetro de la economía estadounidense

Hoy se conocerá el dato del PIB de Estados Unidos correspondiente al cuarto trimestre de 2025, clave para medir la solidez de la mayor economía del mundo. El antecedente inmediato muestra que en el tercer trimestre el PIB creció 4,4 %, su mayor ritmo en dos años gracias al mayor gasto de los hogares y del gobierno, aunque con inversión fija debilitada.

Las empresas redujeron el ritmo de las importaciones de bienes tras la fiebre de principios de año para adelantarse a los aranceles generalizados del presidente Donald Trump. El gasto de los consumidores y las empresas también se ha mantenido bien a pesar de las erráticas políticas comerciales.

🔴 Prioridades del Gobierno en lo ambiental

La ministra (e) de Ambiente y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Irene Vélez Torres, convocó a un encuentro con medios para presentar las prioridades ambientales del Gobierno del Cambio para 2026. La cita será este viernes 20 de febrero, a las 6:50 a. m., en el auditorio de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en Bogotá. Según la invitación, el espacio busca abrir un diálogo directo sobre apuestas sectoriales, metas y líneas de acción previstas para los próximos meses.

El desayuno de trabajo se da en un momento clave para la agenda ambiental del país, con debates abiertos sobre licenciamiento, transición energética y cumplimiento de metas climáticas.

🔴 Filarmónica en concierto

Este viernes 20 y sábado 21 de febrero, la Orquesta Filarmónica de Bogotá llega a dos escenarios emblemáticos de la ciudad con conciertos para todo público.

El viernes 20 de febrero, a las 7:00 p. m., se presentará en el Auditorio Fabio Lozano, con un homenaje a Pedro Morales Pino en el centenario de su fallecimiento. Este concierto será con boletería.

El sábado 21 de febrero, a las 4:00 p. m., la cita será en el Teatro León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, con entrada gratuita. Una oportunidad para disfrutar de la música sinfónica y celebrar la cultura en Bogotá.

🔴 Así será Toy Story 5

Se reveló el tráiler de la nueva película de ‘Toy Story’. Se trata de la quinta parte de la historia de los juguetes que se estrenará en junio próximo. El anticipo revela cómo será la exitosa historia de Disney y Pixar. Se trata de un relato donde los juguetes y la tecnología se enfrentan. “El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se complica exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego”, dice la sinopsis oficial.