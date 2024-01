El testimonio de la mujer que se salvó dos veces de los derrumbes en la vía Quibdó-Medellín

De acuerdo con testigos en la zona de la tragedia, además de los carros que se llevó el alud, cerca de 50 personas que se refugiaban en una casa fueron arrastradas por el derrumbe. Foto: Ejército Nacional

En el municipio de Carmen de Atrato (Chocó) continúan los esfuerzos de las autoridades para buscar a las personas desaparecidas en los derrumbes que se presentaron el pasado viernes 12 de enero en la vía Quibdó-Medellín, que dejan, por el momento, 37 fallecidos.

En medio de las labores de búsqueda, los organismos de socorro han logrado rescatar a 19 personas que fueron arrastradas y atrapadas por el deslizamiento de tierra que ocurrió las cinco de la tarde del viernes en el sector Las Toldas. Entre los sobrevivientes se encuentra Denise Ramírez, de 46 años, quien se movilizaba hacia Medellín para asistir a una cita médica y sobrevivió no a uno, sino a dos derrumbes que ocurrieron en la zona.

En contexto: “Toda la ayuda disponible”: Gobierno lamenta tragedia en la vía Quibdó-Medellín.

“Íbamos en el kilómetro 17 donde había un derrumbe, o lo que pensábamos que era uno, pero cuando nuestro carro se acercó se nos vino el alud y nos arrolló el carro”, contó Ramírez, a Noticias Caracol, desde el Hospital General de Medellín. “Un árbol detuvo el carro para que no se volcara. El alud nos empujaba y nos empujaba. Nosotros pudimos abrir y yo salí corriendo con mi niña antes de que cayera el otro”.

Luego de salir de la zona del derrumbe, Ramírez se refugió con un grupo de sobrevivientes en una casa de una mujer que los albergó. “La dueña empezó a hacer comida porque había muchos niños. Había muchas personas de personas. Estábamos allí, pero nosotros nos separamos y nos hicimos a un lado. A las cinco de la tarde sentimos que se nos vino la tierra y nos arrolló. Casi todas las personas que estaban allí murieron. Gracias a Dios con mi hija y esposo nos salvamos otra vez”.

Desde la cama del hospital en donde permanece, Denise Ramírez recuerda cómo el derrumbe las arrolló y las tiró a ella y a su hija, y las dejó enterradas. Ramírez, relata, quedó bocarriba, mientras que su hija quedó enterrada de la cintura para abajo, con heridas en su boca. A su lado, a pocos metros, había un niño con una herida de roca en su cabeza que lloraba. Fue la menor la que halló a su madre y la sacó debajo de la tierra.

Lo invitamos a leer: Defensoría pide que se investigue si derrumbe en vía Quibdó-Medellín era previsible.

Desde allí, fueron rescatadas y llevadas al centro médico en la capital de Antioquia, en donde se encuentran bajo observación médica. Ramírez cuenta que, entre las personas que se refugiaron con ella, se encontraban cuatro mujeres de Ismina (Chocó) que viajaban para una cita médica, así como dos docentes que estaban de vacaciones y volvían a trabajar en zonas cercanas a Quibdó.

Lo mismo relatan Efraín y Marcos Perea, quienes también estuvieron refugiados en la casa que fue arrollada y sepultada por el derrumbe. “Nosotros nos resguardamos en la casa. Cuando bajó un poquito el clima y vimos que empezó a caer material de la montaña, algunos tomamos la decisión de devolvernos y llegar a una parte más segura. Cayó otra avalancha de tierra, nos devolvimos otra vez al punto y dos horas después nos dimos cuenta del suceso”, indicó Marcos Perea a Noticias Caracol.

“De aquí no me muevo”

Por su parte, en las inmediaciones del sitio de la tragedia, algunos familiares continúan en la búsqueda de noticias de sus seres queridos. Entre estos está Hamlet Andrade, quien busca a sus allegados que desaparecieron tras el derrumbe mientras se dirigían a Medellín. Con esfuerzo, ya ha identificado a tres ellos, los cuales fallecieron en los hechos.

“Mi sobrina ya está identificada, mis dos hermanas también, me falta mi sobrino y mi hermano de crianza que era el conductor del vehículo en el que ellas se transportaban hacia Medellín”, indicó Hamlet Andrade a Noticias Caracol.

Andrade asegura que no saldrá de la zona hasta encontrarlos a todos: “Hasta que no aparezca el último de mis familiares, de aquí no me muevo. No doy pasos atrás, yo necesito a toda mi familia completa”.

Respuestas del Gobierno

De acuerdo con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ya son al menos 37 las víctimas mortales que deja la tragedia. Los cuerpos, como se acordó en el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en Carmen de Atrato, serán trasladados a Medicina Legal de Medellín.

“Es una situación infortunada porque no es fácil identificar los cuerpos, sino por acción de la familia. Por eso, tenemos dispuesto la URI de Fiscalía en Quibdó para que los familiares se puedan acercar y puedan identificar los cuerpos mediante registro fotográfico”, aseguró la gobernadora en el lugar de los hechos.

#ProtegemosLaVida| Nuestros soldados junto a otros equipos de rescate continúan frente a la situación presentada en el departamento del #Chocó.



Estamos empleando todas nuestras capacidades diferenciales, para apoyar a la comunidad afectada por esta emergencia.@UNGRD @GobChoco pic.twitter.com/kq5fNXBUhC — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) January 13, 2024

El presidente Gustavo Petro informó, vía X, que se daría toda la ayuda disponible para atender la “horrible tragedia”. De acuerdo con el ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares continúan apoyando las labores de búsqueda y rescate en Carmen de Atrato. Varias unidades fueron desplegadas y trabajan de la mano de la población civil.

Por otra parte, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, lamentó lo ocurrido y agregó que la mayoría de las víctimas fatales identificadas son niños y niñas. “Toda nuestra solidaridad con el departamento del Chocó y las familias de las víctimas”, mencionó.

En estos momentos continúan las acciones de búsqueda y rescate de las personas que permanecen atrapadas bajo el deslizamiento de tierra en la vía Quibdó-Medellín, en Carmen del Atrato.



Lamento profundamente el fallecimiento de 33 personas en esta tragedia, en su mayoría niñas y… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 13, 2024

“Solidaridad con nuestros compatriotas del Choco, ayer hablé con la señora gobernadora del departamento, haciéndole seguimiento al apoyo que la nación hace al departamento en estos momentos tan dolorosos. Solidaridad con los familiares de las víctimas de este desastre”, dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.