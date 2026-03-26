26 de marzo de 2026 - 11:07 p. m.
El Valle del Cauca busca nuevos mercados tras el aumento de aranceles
Una cuarta parte de las exportaciones de la región colombiana del Valle del Cauca van para Estados Unidos. Con los aranceles de Trump, la región quiere dejar de depender de este país, por eso intenta abrirse a nuevos mercados.
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