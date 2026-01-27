Emergencia económica, juicio por falsos positivos, tasas de interés de la Fed y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Senado retoma este martes control político sobre la emergencia económica

Con un llamado a sesiones extraordinarias, el Senado retomará este martes el debate de control político sobre la emergencia económica decretada por el gobierno de Gustavo Petro, que fue postergado a finales de diciembre de 2025.

La discusión inició el 26 de diciembre, cinco días después de la declaratoria de emergencia económica. Sin embargo, fue aplazada porque los ministros tenían cinco días hábiles para responder el cuestionario del Congreso, plazo que vencía el 31 de diciembre, lo que obligó al presidente del Senado a posponerla hasta enero.

A pocos días del plazo de iniciar la sesión, solo tres de los 19 miembros del gabinete han respondido el cuestionario enviado por el Congreso. Se trata de los ministerios de Hacienda, Justicia y Defensa; los demás han solicitado prórrogas o no han dado respuesta alguna. El cuestionario está compuesto por 29 preguntas sobre la declaratoria de emergencia económica y la venta directa de títulos de tesorería (TES).

La sesión, programada para las 10 de la mañana en el Capitolio, reunirá a los senadores en plena época electoral y un día antes de que la Corte Constitucional decida el futuro del decreto de emergencia económica.

🔴 JEP esta lista para iniciar el juicio contra el coronel (r) Juan Carlos Figueroa por falsos positivos

Este martes 27 de enero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará inicio a la audiencia preparatoria del juicio adversarial transicional contra el teniente coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, quien integró el Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar (Cesar). El oficial es acusado como máximo responsable de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate.

El hombre, quién es el sucesor de Publio Hernán Mejía, es señalado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que cumple un rol similar al de la Fiscalía en la justicia ordinaria, de haber participado en 24 hechos criminales en los que al menos 38 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate.

De estas víctimas, nueve habrían sido torturadas y 11 desaparecidas forzadamente. Figueroa, como comandante del Ejército, es acusado de haber ordenado los crímenes de guerra y de lesa humanidad de tortura y homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

🔴 La Fed define el rumbo de las tasas de interés en EE. UU.

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED por su sigla en inglés) iniciará este martes una nueva reunión de política monetaria, cuyo resultado se conocerá el miércoles 28 de enero, en un escenario en el que el mercado espera que las tasas de interés se mantengan sin cambios tras tres recortes consecutivos.

Varios funcionarios de la FED consideran que los tipos ya se encuentran cerca de un nivel “neutral”, mientras los datos recientes han reducido la urgencia de nuevos ajustes: la inflación subyacente (cálculo que no tiene en cuenta los precios de alimentos ni electricidad) cerró 2025 en 2,6 % y la tasa de desempleo, que había subido a 4,5 % en noviembre, volvió a descender.

De ahí que las proyecciones del mercado apunten a que el próximo recorte no llegue hasta julio o incluso más adelante en el año.

🔴 A la espera de nuevas decisiones en la Universidad de Antioquia

Esta semana, si todo sale como está previsto, el Consejo Superior Universitario de la U. de Antioquia deberá reunirse. Toda la comunidad educativa está a la espera de ese encuentro, pues definiría qué sucederá con la rectoría de la UdeA: pueden aceptar en el cargo a Héctor Iván García, que fue delegado por el Mineducación, o pueden convocar a elecciones.

🔴 Expectativa por el tráfico aéreo en EE. UU.

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, dijo que espera que la normalidad retorne el miércoles a la red nacional de transporte aéreo a medida que las autoridades trabajan para minimizar las consecuencias de un enorme temporal que ha golpeado dos tercios de la geografía nacional y provocado hoy otras 5.000 cancelaciones.

“Esta tormenta es única. Hay hielo y nieve, y además, ahora tenemos una ola de frío que la acompaña. Esto dificulta aún más transitar por el hielo que se ha estado formando durante los últimos tres días”, dijo Duffy en una entrevista con la cadena CNBC.

Duffy confirmó que la tormenta deparó el domingo el peor día para el tráfico aéreo desde la pandemia de la covid-19 en 2020, con más de 11.000 vuelos cancelados y 17.000 retrasos.

El sábado, las condiciones meteorológicas ya supusieron otras 4.000 correspondencias canceladas en todo el país.

Varios aeropuertos importantes, como Laguardia y JFK en Nueva York, Dulles en Washington, Forth Worth en Dallas, Logan en Boston o el internacional de Filadelfia recuperaron cierto nivel de actividad hoy tras cancelar el domingo entre el 60 y 80 % de sus vuelos programados.

🔴 PRUMS y captura de valor, en debate este martes en el Concejo de Bogotá

Este martes 27 de enero, a las 9:00 a. m., la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Concejo de Bogotá realizará un debate de control político sobre los PRUMS y la captura de valor. Estos instrumentos buscan integrar el transporte público con el desarrollo urbano, promover vivienda de interés social y prioritario (VIS/VIP) y mejorar el espacio público. La sesión se llevará a cabo en el Recinto de los Comuneros, en desarrollo de la Proposición No. 1401 de 2025.

🔴 El San Juan de Dios avanza en su recuperación con evento abierto a la ciudad

Al mediodía, el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil serán escenario de un evento enmarcado en el proceso de recuperación de este complejo hospitalario emblemático de la ciudad. La jornada, que iniciará a las 12:00 m., busca reafirmar el carácter público y colectivo del San Juan de Dios. El ingreso de medios está previsto desde las 11:00 a. m. en la sede ubicada en la calle 2 Sur #12A-90, en el sur de Bogotá.

🔴 Tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I

La jornada comenzará esta noche con una agenda de tres encuentros consecutivos. El telón se abrirá en el General Santander, donde Cúcuta Deportivo recibirá a Atlético Bucaramanga a las 4:00 p. m., en un duelo que revive el clásico santandereano en la primera división del fútbol colombiano.

Más tarde, a las 6:10 p. m., Fortaleza será local contra Llaneros en el Metropolitano de Techo, en un partido que vuelve a poner a Bogotá como protagonista en el calendario. El cierre del día llegará en el Atanasio Girardot, en donde Independiente Medellín enfrentará a Deportes Tolima a las 8:20 p. m., uno de los cruces más atractivos de la fecha, que enfrenta al líder contra uno de los grandes que no han conseguido puntos en las primeras dos fechas.