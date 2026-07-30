Empalme de De la Espriella, freno del Consejo de Estado, presupuesto y más en El Despertador

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🔴 De la Espriella hará “empalme regional” en Cundinamarca

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, aterrizará este jueves en Bogotá para su “empalme regional” con Cundinamarca. Se trata de la octava reunión de este calibre que sostiene con los mandatarios regionales y se espera que lo reciba el gobernador Jorge Rey. Allí, alcaldes de los municipios cundinamarqueses presentarán los proyectos que estén en fase 3 y se hablará de las alertas de seguridad en el departamentos.

En estos encuentros suelen estar presente el grueso de su gabinete y figuras claves como la gerente de las regiones designada, Valerie Lafaurie; su jefe de despacho, Nicolás Gómez; y quien será el próximo secretario de la Presidencia, Carlos Ríos.

🔴 Gobierno Petro radicó presupuesto 2027 que ejecutará De la Espriella

Por tercera vez consecutiva, el Gobierno de Gustavo Petro radicó un proyecto de presupuesto que depende de la aprobación de nuevos impuestos. El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, radicado este miércoles por el Ministerio de Hacienda, tiene un monto de COP 575,6 billones. Pero para financiar los gastos se necesitan ingresos adicionales por COP 30,2 billones.

La semana pasada, el Ministerio de Hacienda de la administración Petro radicó su último intento tributario: una reforma para recaudar COP 21,9 billones. Esta iniciativa incluye ajustes en IVA, patrimonio y renta. Considerando las dificultades políticas para aprobar esa tributaria, Germán Ávila, jefe de la cartera, explicó que esta iniciativa es un “mensaje” para la administración de Abelardo de la Espriella: si bien es necesario aumentar los ingresos, existen caminos para hacerlo sin afectar a las personas de menores ingresos ni tocar la canasta básica.

🔴 Consejo de Estado frena decreto que permitía dar recursos a la UNGRD sin aval del Congreso

El Consejo de Estado admitió una demanda contra el Decreto 802 del 23 de julio de 2023 y suspendió, de manera provisional, dos normas que regulan las condiciones para el traslado de recursos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el marco de la declaratoria de desastre nacional por el fenómeno de El Niño.

La demanda fue presentada por la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, quien alegó que dichas normas vulneraban la Constitución al permitir modificar el Presupuesto General de la Nación sin aval del Congreso ni la declaratoria de un estado de excepción. Según detalló la congresista en el recurso, el decreto 802 permitía al Ejecutivo facultades que iban en contra del principio de legalidad presupuestal y deliberación democrática.

En ese contexto, el Consejo de Estado concedió una medida cautelar de urgencia que suspende el parágrafo del artículo 4 y el inciso 2 del artículo 5 del decreto. En efecto, según el despacho ponente, el Gobierno invadió una competencia exclusiva del legislador.

“Esas disposiciones no se limitaron a regular la ejecución de recursos ya aprobados por ley, sino que habilitaron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para modificar la distribución de las apropiaciones fijadas por el Congreso en la Ley Anual de Presupuesto de 2026 mediante traslados indeterminados”, explicó el Consejo de Estado.

🔴 Santa Fe se juega la clasificación en Sudamericana

Independiente Santa Fe está a 90 minutos de instalarse en los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. El conjunto bogotano defenderá este jueves 30 de julio la ventaja conseguida en Bogotá cuando visite a Caracas en el Estadio Metropolitano de Cabudare, en el compromiso de vuelta de los dieciseisavos de final.

El equipo dirigido por Santa Fe afronta este compromiso con un panorama favorable después del 2-0 conseguido en El Campín, un resultado que le permite viajar con tranquilidad, aunque consciente de que todavía debe completar la tarea en territorio venezolano.

Hora y dónde ver el partido

Fecha: jueves 30 de julio de 2026

Hora: 7:30 p.m., hora de Colombia

TV: DSports

🔴 María Carolina Restrepo es la directora designada del ICBF

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, por medio de sus redes sociales, informó que María Carolina Restrepo Cañavera será la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) durante su Gobierno.

“Su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país”, señaló De la Espriella en sus redes sociales.

Restrepo Cañavera, abogada de la Universidad Javeriana, recientemente se había lanzado al Senado de la República por el partido Centro Democrático. Cuenta con una especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario; en Administración de Empresas de Harvard University; en Finanzas Corporativas del CESA; de Negociación, Conciliación y Arbitraje de la Universidad del Rosario; y en Fiscalidad Internacional de la Universidad Santiago de Compostela.

🔴 Estados Unidos lanzó ataques contra Irán en respuesta a intentos de ofensiva contra sus tropas

Estados Unidos comenzó el miércoles una nueva ronda de ataques contra Irán en respuesta a los intentos de Teherán de atacar a fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, informó el Comando Central. Antes del anuncio oficial, funcionarios estadounidenses habían asegurado a medios locales que la operación corresponde a una represalia por un ataque de misiles iraníes dirigido contra una base estadounidense en Jordania el martes. Este nuevo ataque anunciado por el CENTCOM se suma a una serie de agresiones que han reactivado la tensión en Oriente Medio, pese a que el mismo Trump había dicho que el fuego sería suspendido mientras mantenían conversaciones con la República Islámica.

🔴A partir de hoy habrá cierres nocturnos en la Calle 19 con Avenida Caracas

A partir de la noche de este jueves 30 de julio comenzará el cierre total de la Calle 19 con Avenida Caracas, un cruce neurálgico del centro de la ciudad que estará restringido para avanzar en la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La Secretaría de Movilidad confirmó que la medida no afectará la movilidad diurna, pues el cierre se aplicará exclusivamente en horario nocturno, desde las 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Las actividades de obra con esta restricción nocturna se mantendrán durante un periodo estimado de un mes, por lo que se recomienda a los ciudadanos que transitan a esas horas por el sector planificar sus recorridos con antelación o buscar vías alternas.

🔴Murió Benjamin Alire Saénz, autor de Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo

El escritor, poeta y artista estadounidense de origen mexicano Benjamin Alire Sáenz, uno de los autores latinos más reconocidos de la literatura contemporánea en Estados Unidos, falleció este martes a los 71 años, según informaron este miércoles medios locales. Nacido en 1954 en Old Picacho, Nuevo México, y criado en la frontera entre Estados Unidos y México, Sáenz desarrolló una prolífica carrera como poeta, novelista y ensayista. Su obra abordó temas como la identidad, la familia, la espiritualidad, la migración y el sentido de pertenencia. Su mayor reconocimiento internacional llegó con la novela ‘Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo’ (2012), que relata la amistad entre dos adolescentes de ascendencia mexicana El Paso (Texas).