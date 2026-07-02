Empalme presidencial, Cerromatoso sin agua, Venezuela y más en El Despertador

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🔴 Política: Inicia empalme entre gobierno Petro y De la Espriella

Este jueves a las 10:00 a.m. inicia oficialmente el empalme entre las dos administraciones en la Casa de Nariño. El proceso será liderado por el ministro de Hacienda, Germán Ávia y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. El miércoles, Ávila dio a conocer que con el propósito de adelantar el empalme ya se expidió una directiva presidencial en la cuál se “definieron la metodología, los órganos de coordinación y las reglas que orientarán el proceso de empalme entre ambos gobiernos, procurando que la entrega de la administración se realice con rigor técnico amplia publicidad y pleno respeto por el orden constitucional”.

En esta misma línea, el ministro reiteró la disposición por llevar e empalme con tranquilidad y respeto. “Estoy convencido de que este será el inicio de un trabajo conjunto caracterizado por el respeto institucional, la buena fe y la cooperación entre los equipos designados. El propósito común debe ser que el país tenga la certeza de que la transición se desarrollará con transparencia, organización y responsabilidad”, precisó.

Estas declaraciones llegaron como respuesta al pronunciamiento de Restrepo, donde, por orden directa del presidente electo, Abelardo de la Espriella, le solicitó de manera oficial al actual mandatario el inicio del proceso. “He solicitado formalmente al presidente saliente, Gustavo Petro, la instalación inmediata del proceso de empalme y transición presidencial. Hemos pedido un empalme ordenado, auditado, verificable y público, que permita conocer la verdad institucional del Estado, identificar los asuntos urgentes y garantizar una transición responsable de cara al país”, precisó Restrepo.

🔴 Negocios: Cerro Matoso, ante la falta de gas

La principal mina de níquel del país redujo su operación en 25 % este miércoles, después de que Canacol Energy restringiera el 55 % del gas que tiene contratado con la empresa. De fondo está una decisión de la Corte de Alberta, en Canadá, que el pasado 24 de junio avaló la solicitud de Canacol para terminar anticipadamente sus contratos de suministro de gas en Colombia, aunque esa decisión aún no es definitiva: está sujeta al reconocimiento de la Superintendencia de Sociedades, y Cerro Matoso tiene 21 días para apelar.

La Asociación Colombiana de Minería (ACM ) y la Federación Colombiana del Carbón pidieron al Gobierno actuar con urgencia, advirtiendo que la crisis pone en riesgo cerca de COP 3.000 millones diarios en aportes a la Nación y hasta 90.000 toneladas anuales de carbón que dejarían de comercializarse en Córdoba si la situación se agrava. Todo esto, mientras el sector del gas natural insiste en que hay caminos distintos a la terminación de contratos para resolver el pulso entre Canacol y sus clientes.

🔴 El nuevo dato de empleo de EE. UU.

Este jueves se conoce la tasa de desempleo de junio en Estados Unidos. El dato llega después de que en mayo se mantuviera estable en 4,3 %, cifra que acompañó la sorpresa de 172.000 empleos creados ese mes, más del doble de lo que esperaban los analistas. Ese dato le importa a la Reserva Federal, que apenas hace dos semanas, ya bajo la presidencia de Kevin Warsh, decidió mantener sus tasas de interés quietas por cuarta vez consecutiva. Un mercado laboral que sigue firme le resta urgencia al banco central para bajar las tasas más adelante en el año.

🔴 Bogotá: Nueva feria de vivienda

Más de 45.000 hogares bogotanos quedaron habilitados para participar en la Gran Feria de Vivienda Mi Casa en Bogotá 2026, que se realizará entre el 2 y el 4 de julio en el Movistar Arena. La Secretaría Distrital del Hábitat recibió cerca de 56.900 registros y, tras verificar los requisitos, aprobó la participación de 45.688 familias, aunque aclaró que esta habilitación no garantiza la asignación de un subsidio.

La feria reunirá en un mismo lugar a 29 constructoras, 12 entidades financieras, cuatro cajas de compensación y más de diez entidades distritales. Además, ofrecerá más de 5.000 subsidios para vivienda VIS y VIP a través de los programas Oferta Preferente y Reactiva tu Compra, que podrán combinarse con subsidios de cajas de compensación y créditos hipotecarios para facilitar el cierre financiero de los hogares. Un dato que llamó la atención es que el 67,6 % de los hogares habilitados tiene participación femenina, incluidos más de 20.000 con jefatura de mujer y 5.223 correspondientes a víctimas del conflicto armado. La feria también incluirá asesorías y un componente de educación financiera para quienes aún no cuentan con los recursos suficientes para completar la compra de vivienda.

🔴 Internacional: Bajan las expectativas de encontrar sobrevivientes en Venezuela

La búsqueda de sobrevivientes se acerca a su fin en Venezuela una semana después de los terremotos que dejaron casi 2.300 muertos y miles de desaparecidos, en medio de la desolación de familiares y la urgencia de ayuda para los damnificados. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, decretó el miércoles siete días de duelo nacional “en homenaje” a las víctimas. El rastreo infructuoso ha dado paso al silencio en zonas de Catia La Mar, balneario del estado costero de La Guaira, corazón de la tragedia que provocaron los sismos de 7,2 y 7,5 el pasado 24 de junio. Decenas de edificios en ruinas están ahora marcados con la letra D de “deceased” (muerto), que indica que el lugar ya fue inspeccionado por los socorristas, según la nomenclatura internacional para estos desastres.

“No se pierde el tiempo en un lugar donde no se espera recuperar personas con vida”, dijo a la AFP Javier Rodes, coordinador de un grupo de rescate español. “La gran mayoría” de edificios afectados de La Guaira, a 40 km de Caracas, ya están marcados, agregó. El colapso de cientos de edificaciones dejó al menos 2.295 muertos, según el balance oficial actualizado el miércoles, mientras la ONU cifra en unos 50.000 los desaparecidos.

🔴 Deportes: 16avos de final del Mundial 2026

Continua la segunda ronda de la Copa del Mundo en Norteamérica y ahora es el turno para España, que quiere revalidar su rotulo de favorito con una victoria contundente, desde el juego y el resultado, frente a Austria. A segunda hora, Portugal intentará dejar atrás su fase de grupos tan dubitativa e intentará vencer a Croacia que es un equipo sumamente experimentado en estas instancias mundialistas y no regalará nada en el campo de juego. Finalmente, Suiza y Argelia protagonizarán el cierre de la jornada en un duelo de interés para el país, pues quien resulte ganador de este enfrentamiento, se verá la cara con el vencedor del partido entre Colombia y Ghana.

🔴 El Despertador - Pódcast

La moda afro no es un disfraz. Un turbante no es solo una tela. Un peinado no es solo una moda. Y una prenda inspirada en la cultura afro no es simplemente una tendencia pasajera. Detrás de los colores, las texturas y los estilos hay historias de resistencia, memoria y orgullo. Entonces, ¿qué ocurre cuando una identidad se convierte en accesorio? ¿Dónde termina la inspiración y dónde comienza la apropiación? En este episodio de Usted no sabe quién soy yo, el pódcast de periodismo narrativo de El Espectador, hablamos de moda, pero sobre todo de historia, cultura y reconocimiento.

Escúchelo aquí:

🔴Entretenimiento: Cristina Hurtado pidió perdón por sus comentarios sobre Lumumba

La presentadora antioqueña se mostró arrepentida de sus declaraciones luego de recibir señalamientos y ataques de cibernautas tras un comentario que hizo en su cuenta de X. Este miércoles 1 de julio en la noche, la presentadora subió a sus redes sociales un video en el cual se excusa por toda la situación que generó luego de que ella hiciera un comentario en medio del partido Colombia contra la República Democrática del Congo, realizado el pasado 23 de junio. “Este tipo, hincha del Congo, ¡está muy raro! ¡Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido! ¡Nos hace pensar muy mal! ¡No me gusta! ¿Tendrá algo que ver con el arquero? ¿Será que por eso no entra el balón de Colombia?”, mencionó la paisa sobre Michel Nkuka Mboladinga, conocido popularmente como Lumumba Vea y quien acompaña a la selección africana caracterizado como Patrice Lumumba, líder anticolonialista, nacionalista y primer ministro del país tras lograr la independencia. Su figura se ha hecho popular al permanecer quieto, como si fuera una estatua.

Tras los comentarios, Hurtado fue atacada en redes y ella respondió.: Ahora resulta que yo tenía que saber sobre la historia de independencia de la República Democrática del Congo, y que tenía que tener clarísimo quién era el personaje que ayer estaba en el estadio de fútbol como una estatua con la mano arriba”, mencionó y sus palabras también fueron rechazadas.

Ahora con el reciente video, aceptó que fue un error contestar de esa manera, argumentando que lo hizo desde la rabia y la frustración, y pidió perdón “de corazón” a quienes pudo haber ofendido. “Les decía una explicación y aquí estoy dando la cara”, comenzó diciendo.

“Jamás, jamás existió en mí la intención de burlarme de una cultura o de ofender un pueblo o de minimizar una historia”., puntualizó la conductora que también mencionó la importancia de entender que siempre detrás de una pantalla, hay seres humanos.