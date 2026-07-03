Empalme presidencial, Selección Colombia, fecha de impuestos y más en El Despertador

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🔴 Política: Este viernes será la primera cita entre los comités del empalme presidencial

En la Casa de Nariño sobre las 10 a.m. tendrá lugar la primera cita de los dos comités nacionales para el empalme entre la administración saliente de Gustavo Petro y la entrante de Abelardo De la Espriella. El encuentro será encabezado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, como representantes de los comités de empalmes.

En este encuentro se solicitarán informes que, según señaló el ministro Ávila, tendrán corte hasta el mes de junio. Acto seguido, el martes 7 de julio se iniciarán los empalmes sectoriales que estarán a cargo de los ministros de cada cartera; además, se espera que cada grupo defina sus cronogramas y se integre a partir de dos etapas.

La comitiva de De la Espriella definió seis rostros que integrarán este comité nacional y que centralizarán los informes que surjan de los 22 grupos sectoriales. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo será la cabeza de este comité, acompañado de Carlos Alonso Lucio, quien fue jefe programático en la campaña; María Isabel Campo; el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán; Elsa Noguera, quien fue alcaldesa de Barranquilla y gobernadora del Atlántico; Carolina Restrepo, jefa de debate de José Manuel Restrepo; y Jerome Sanabria.

En esa misma reunión también se definió que la comitiva del gobierno será encabezada por el ya mencionado ministro Germán Ávila. Al jefe de la cartera de Hacienda le acompañarán Nhora Mondragón, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Natalia Molina, directora de Planeación, y Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia.

🔴Deportes: Colombia se enfrenta a Ghana

Colombia afronta este viernes uno de los partidos más importantes de su camino en el Mundial 2026. La selección dirigida por Néstor Lorenzo se medirá contra Ghana en los dieciseisavos de final, en un compromiso de eliminación directa donde solo uno de los dos equipos conseguirá el boleto a los octavos de final.

El combinado colombiano llega con la ilusión de seguir haciendo historia tras una sólida fase de grupos, en la que mostró orden defensivo y momentos de buen fútbol. Del otro lado estará Ghana, un equipo caracterizado por su potencia física, velocidad y capacidad para competir en partidos de alta exigencia.

El partido se jugará desde las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio de Kansas y tendrá transmisión del Gol Caracol y Ditu.

🔴 Judicial: comandante de Fuerzas Militares confirmó muerte de alias “Marlon” tras supuesta reaparición

Tras las versiones sobre la supuesta reaparición de alias “Marlon” en un video que circuló a través de redes sociales, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, confirmó la muerte de este jefe disidente. En medio de una rueda de prensa, el militar señaló que la pieza audiovisual que se difundió tenía inconsistencias en su contenido, así como alteraciones al tratamiento digital y manipulación de los procesos de edición.

“Esto impide que este material audiovisual se constituya en un elemento probatorio que desvirtúe los resultados de la operación militar. Continuamos informando que este bandido resultó muerto en combate”, señaló el general López.

Y agregó que las operaciones militares se realizan bajo estrictos protocolos de inteligencia. “Nuestras operaciones se hacen bajo exactitud y podemos garantizar que este sujeto fue dado de baja. El video no es ninguna evidencia y mantendremos las operaciones y el trabajo de inteligencia. Hay un proceso judicial con la Fiscalía que en su momento determinará que este sujeto quedó neutralizado”, apuntó el general.

🔴 Internacional: Últimas esperanzas de rescate en Venezuela

En las calles solitarias y en ruinas de La Guaira, el epicentro de la devastación del doble terremoto del pasado miércoles en Venezuela, continúan este jueves las labores de rescate y desescombro mientras miles de personas acampan en refugios y a la intemperie. Los equipos de rescatistas internacionales seguían con las operaciones de salvamento después de que el rescate del venezolano Hernán Gil esta mañana llenara de esperanza a los afectados a pesar de que las probabilidades de sacar a alguien más con vida disminuyen a medida que pasan las horas.

El vigilante, de 43 años, fue rescatado tras ocho días bajo los escombros de un edificio después de un dispositivo de más de 72 horas en el que participaron más de 100 rescatistas internacionales en la costera urbanización de Playa del Mar.

Los 3.000 rescatistas internacionales desplegados y coordinados por la ONU han conseguido salvar a 13 personas con vida en la semana de operaciones sobre el terreno tras los terremotos que han dejado al menos 2.295 fallecidos y en 11.267 heridos, según el último balance oficial.

🔴 Bogotá: Conciertos, feria y dato clave de economía, así arranca Bogotá este viernes

A las 5:00 p. m., la Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerá un concierto gratuito en el Teatro León de Greiff de la Universidad Nacional, mientras que a las 7:00 p. m. el cantautor Maréh se presentará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con su gira La Marejada Tour. En el norte de la ciudad seguirá VASSAR Festival de Creadores, que se desarrolla en el Parque El Country con oferta de emprendimiento, diseño, gastronomía, arte y experiencias culturales. La feria irá hasta el 5 de julio y este viernes tendrá jornada entre las 11:00 de la mañana y las 10:00 de la noche. Además, la agenda del día incluye un dato económico clave: el DANE publicará a las 10:00 a. m. el Producto Interno Bruto de Bogotá, con las cifras correspondientes al cierre de 2025.

🔴 Negocios: La DIAN cambió las fechas para pagar impuestos en julio

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) modificó el calendario de vencimientos tributarios de julio tras la aprobación de una ley que creó un nuevo día festivo en Colombia. Como la normativa tributaria exige que los plazos venzan en días hábiles, la inclusión de este nuevo día no laboral alteró el conteo inicial, obligando a la entidad a reprogramar las fechas límite para evitar inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Los ajustes modifican los plazos para la presentación y pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta de personas jurídicas, la declaración de IVA (bimestral y cuatrimestral), el Impuesto Nacional al Consumo y las retenciones en la fuente. Los nuevos vencimientos se trasladaron para los días comprendidos entre el 9 y el 24 de julio, dependiendo exclusivamente del último dígito del NIT del contribuyente.

El nuevo orden cronológico de vencimientos establecido por la DIAN según el último dígito del NIT quedó de la siguiente manera: los terminados en 1 vencen el 9 de julio; en 2 el 10 de julio; en 3 el 14 de julio; en 4 el 15 de julio; en 5 el 16 de julio; en 6 el 17 de julio; en 7 el 21 de julio; en 8 el 22 de julio; en 9 el 23 de julio; y en 0 el 24 de julio.

🔴 Desmienten que vida de Charlie García sea bioserie. Actor argentino había anunciado protagónico

El pasado 29 de junio el actor argentino Marco Antonio Capon compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos donde aparecía personificado como el cantante Charlie García. “Say no more: se viene la bomba de mi vida; se viene Fantasy, y esto no es IA esto es un sueño hecho realidad. El músico más grande de la Argentina y del mundo en mi piel. Los mejores 8 episodios de la vida de Carlitos, así lo siento… adentro”, puntualizó el actor en su escrito.

De inmediato, la noticia ocupó titulares en varios medios del entretenimiento latinoamericano que confirmaron que estaba en curso la realización de una bioserie sobre García y que Capon tenía el reto de personificarlo. Como reacción a la publicación del actor, decenas de internautas lo felicitaron y se mostraron ansiosos de ver el material y otros anticiparon que sería en una plataforma de streaming.

Sin embargo, según registraron algunos medios argentinos, luego Capon subió a sus historias una publicación donde usó la palabra “fake” que para algunos confirmó que todo había sido una broma o un juego. Este jueves el músico Nito Mestre, compañero de García en el dúo Sui Generis, desmintió la supuesta noticia y explicó que se trató de un chiste, que pretendía saber hasta dónde se recordaba al legendario músico. El actor, por su parte, explicó que todo se trató de un experimento social.