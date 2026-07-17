Empalmes regionales, ataques de EE.UU. a Irán y más noticias

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🔴 Avanzan empalmes regionales de De la Espriella: Huila y Antioquia siguen en la lista

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, avanza en la tarea de llevar a cabo los empalmes regionales a lo largo de todo el territorio nacional, luego de culminar los encuentros en Norte de Santander, Santander y Casanare, se alista para su siguiente parada en el departamento del Huila y posteriormente visitará Antioquia.

La cita es este viernes 17 de julio en la ciudad de Neiva a las 11:30 de la mañana. El encuentro se realizará a puerta cerrada en las instalaciones de la Gobernación y al finalizar la reunión, De la Espriella entregará declaraciones a los medios de comunicación como ha venido haciendo con los otros empalmes.

En estas reuniones, con gobernadores y alcaldes de los diferentes territorios, se han trabajado aspectos críticos que permean al país: la crisis en seguridad, las afectaciones en el sistema de salud y otros como la prosperidad y el desarrollo económico. Además, se han puesto sobre la mesa los proyectos estratégicos a nivel de infraestructura y manejo vial que por diferentes motivos han permanecido estancados durante el gobierno Petro.

Y es que precisamente la articulación entre las regiones y el gobierno saliente ha sido uno de los puntos más difíciles de llevar. Desde diferentes gobernaciones se ha alertado de la escasa e incluso nula relación que se ha entablado durante los últimos cuatro años con el presidente Petro y los miembros de su administración, atribuyéndolo incluso a un tema de ideologías en el que, según algunos mandatarios locales, existen preferencias.

Es en este contexto que De la Espriella ha marcado una línea distinta ad-portas de asumir su cargo el próximo 7 de agosto y aunque el empalme nacional se suspendió a menos de 24 horas de haber empezado, los territoriales se han llevado de manera tranquila y siguen en pie con los gobiernos locales.

🔴 Concejo debatirá situación de víctimas y desaparecidos en Bogotá

Este viernes, 17 de julio, el Concejo de Bogotá retomará dos debates de control político sobre la atención a las víctimas del conflicto armado y la situación de las personas desaparecidas en la ciudad. La sesión comenzará a las 9:00 a. m. en el recinto Los Comuneros y pondrá bajo la lupa los avances del Distrito durante los dos primeros años del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, así como las acciones de prevención, búsqueda, atención a las familias y articulación entre las entidades responsables. Al debate están citadas las secretarías de Gobierno, Seguridad, Integración Social, Salud y Hábitat, además de la Alta Consejería para las Víctimas, la Policía Metropolitana y otras entidades distritales.

🔴 Nuevos topes de tarifas de reconexión de servicios móviles y fijos

Este viernes entra en vigor una medida que le interesa a cualquier usuario de telecomunicaciones en Colombia: por primera vez, el cobro por reconexión de servicios suspendidos por falta de pago tiene un tope obligatorio. Hasta ahora, cada operador cobraba lo que quería.

En telefonía móvil, el máximo será de COP 285, frente al promedio actual de COP 6.800, una reducción del 96 %, como lo informó la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). En servicios fijos, los operadores grandes no podrán cobrar más de COP 1.232 (hoy algunos cobraban hasta COP 39.000). Los más pequeños tendrán un tope de COP 10.269.

Eso sí, tenga en cuenta que la deuda sigue siendo suya: la medida no elimina la obligación de pago ni impide que le corten el servicio si se atrasa. Lo que cambia es que, una vez pague, el costo de reconectarse no podrá convertirse en una carga adicional. Los operadores tendrán hasta tres días hábiles para restablecer el servicio tras recibir el pago.

🔴 Siguen las hostilidades entre Estados Unidos e Irán este viernes

Letales bombardeos nocturnos estadounidenses golpearon un aeropuerto, una estación de tren en la ciudad portuaria de Bandar Abás y dos puentes en el sur de Irán cerca del estrecho de Ormuz, informaron el viernes medios estatales iraníes.

El ejército estadounidense había anunciado una nueva salva de ataques contra Irán el jueves, por sexta noche consecutiva.

“Se escucharon tres explosiones alrededor del aeropuerto y al menos un proyectil del enemigo estadounidense impactó en el aeropuerto de Iranshahr”, en el sureste, señaló la televisión estatal IRIB en Telegram.

“Hace unos minutos, la estación ferroviaria de Bandar Abás fue atacada por el enemigo estadounidense. Según este informe, dos iraníes resultaron heridos en el ataque”, informó la agencia de noticias Mehr en Telegram.

Un reporte oficial habló de ataques aéreos contra dos puentes en la provincia de Hormozgán y citó a la agencia IRNA, que señaló que dos personas habían muerto y cuatro que resultaron heridas.

Las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se reanudaron el 7 de julio tras ataques contra buques en el Golfo, atribuidos a la república islámica.

🔴 Karen Manrique no podría posesionarse en el Congreso

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de la representante a la Cámara Karen Manrique Olarte para ser trasladada al Congreso de la República el próximo 20 de julio y posesionarse en su curul para el periodo legislativo 2026-2030.

La congresista, investigada por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), había pedido autorización para asistir bajo custodia, mientras su defensa sostenía que, al no existir una sentencia condenatoria, conserva plenamente sus derechos políticos y que el permiso requerido respondía únicamente a un trámite logístico y administrativo.

Al resolver la petición, la Corte concluyó que no era procedente autorizar la salida, pues la medida de aseguramiento impuesta se fundamentó en que la libertad de Manrique representa un peligro para la comunidad. Además, recordó que la Ley 65 de 1993 solo permite salidas temporales de personas privadas de la libertad en casos excepcionales, como citaciones judiciales, emergencias médicas o el fallecimiento de familiares cercanos, situaciones que no se cumplen en este caso.