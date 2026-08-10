En imágenes: así golpeó el terremoto de 7,4 a Chocó, Pereira, Cali y Manizales

Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali. EFE/ Ernesto Guzmán Jr Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes la mayor parte del país, deja una cifra parcial de 111 fallecidos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos.

¿Dónde fue el terremoto y por qué se sintió tan fuerte?

San José del Palmar, en el departamento de Chocó, fue el epicentro del terremoto que sacudió a Colombia este martes 10 de agosto. En esa región del Pacífico se concentró el sismo de 7,4 y una profundidad de 103 kilómetros.

“Se trata del evento sísmico de mayor magnitud registrada en Colombia en el siglo XXI. Hasta el momento de publicación de este comunicado de prensa han ocurrido 21 réplicas, y es probable que continúen ocurriendo”, indicó el Servicio Geológico horas después del terremoto de este 10 de agosto de 2026.

Fue un sismo grande, 7,4, originado a 103 kilómetros de profundidad en Chocó. “La enorme cantidad de energía liberada hizo que las ondas sísmicas viajaran a grandes distancias y fueran percibidas en cientos de poblaciones del país y también en Panamá, Ecuador y Venezuela”, señaló el Servicio Geológico Colombia (SGC).

¿Qué zonas de Colombia son las más afectadas?

De acuerdo con reportes oficiales, los departamentos más afectados fueron Risaralda, Chocó, Valle del Cauca y Caldas.

¿Qué ciudades están más golpeadas?En cuanto a ciudades, Pereira ha sido una de las más afectadas, allí se declaró la calamidad pública, pues varios edificios colapsaron y la infraestructura sufrió daños, el aeropuerto de la ciudad, Matecaña, experimento destrozos.

Quibdó y San José del Palmar reportaron el colapso de edificaciones, y hasta el momento, 13 personas fallecidas. Cali reportó caída de escombros, colapsos parciales y desprendimiento de fachadas.

Manizales también presentó daños en edificios y otras edificaciones en donde se registró la caída de escombros y desprendimiento de algunas fachadas.

El gobierno informó que, a nivel nacional se han registrado 61 edificios colapsados, 37 viviendas destruidas y más de 1.500 viviendas averiadas. Dieciocho centros de salud y 52 centros educativos presentaron fallas o daños en su estructura, así como 18 vías afectadas.

El mandatario añadió que 18 carreteras resultaron afectadas por el temblor, así como siete aeropuertos -Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura-, que sufrieron daños en su infraestructura y permanecen cerrados y sin operación para vuelos comerciales.

¿Qué se sabe de Chocó, donde estuvo el epicentro?

Organismos de socorro han reportado que cerca de 13 personas han muerto y hay más de 119 lesionadas. En el epicentro, San José del Palmar, se reportan serias afectaciones en edificaciones y viviendas. En la capital, Quibdó, colapsos de infraestructuras, caída de fachadas y personas atrapadas; los habitantes de la zona también reportan afectaciones en el servicio de energía, telefonía y datos. El aeropuerto El Caraño de Quibdó también sufrió daños que obligaron a la suspensión del servicio.

El presidente Abelardo De la Espriella declaró el estado de emergencia y desastre nacional para movilizar recursos de forma inmediata y expedir medidas excepcionales. Pidió que la prioridad sea la localización y rescate de personas atrapadas bajo los escombros en Quibdó y otras zonas del departamento. Anunció su desplazamiento y el de su gabinete hacia el Eje Cafetero y las regiones vulnerables para coordinar en persona la atención humanitaria y la respuesta del Estado, al tiempo que confirmó la entrega directa de subsidios a los damnificados, traslados médicos prioritarios y apoyos para la reconstrucción de viviendas e infraestructura dañada.

¿Cuántas víctimas deja el terremoto?

De acuerdo con el más reciente balance oficial entregado por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y el Puesto de Mando Unificado (PMU) reporta que cerca de 132 personas fallecieron por el terremoto, y cerca de 570 han sido reportadas heridas por el PMU (reportes locales en ciudades como Cali elevan la cifra de atendidos por lesiones). Los desaparecidos no hay una cifra exacta, pero continúan las operaciones de búsqueda y rescate de personas atrapadas entre los escombros.

¿Cómo ayudar? ¿Dónde donar?

Bogotá: habilitados seis puntos de la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá (SAMU Sur en la Av. Cra. 68 #31-41 sur, SAMU Norte en la Cl. 134 #7B Bis-31, Palacio de los Deportes, entre otros).

Cali: Plazoleta Jairo Varela y el Banco de Alimentos de Cali (Calle 24 #6-103)Medellín: Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín (Cra. 52 #30A-97) y Fundación Saciar (Cra. 50 #25-261)Barranquilla: Centro de acopio permanente en la Carrera 43 #6-120 (Barranquillita).

Las autoridades sanitarias han pedido donación de sangre (especialmente tipos O+ y O-) para la atención de los heridos. En ciudades del Eje Cafetero como Manizales se reciben en el Hemocentro del Café y en los puestos de socorro.

Las donaciones en dinero se están recibiendo solo por canales verificados de la Cruz Roja Colombiana, el Banco de Alimentos de Bogotá o la Fundación Solidaridad por Colombia.