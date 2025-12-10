Temblor, entrega del Nobel a Machado, hundimiento de la tributaria y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Fuerte temblor en la madrugada

Colombia amaneció sacudida por un fuerte sismo de magnitud 5,8, que se presentó a las 3:27 a. m.

Según el Servicio Geológico Colombiano, su epicentro fue el municipio de Los Santos, en Santander, donde suele haber sismos con frecuencia. Su profundidad fue de 150 kilómetros.

El temblor se sintió con fuerza también en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, sin que hasta el momento se reporten daños o heridos. Las autoridades continúan mapeando la situación en diferentes municipios.

🔴 Nobel de Paz de María Corina Machado

Este miércoles en Oslo se lleva a cabo la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado, líder opositora venezolana que lleva meses en la clandestinidad.

En la mañana del miércoles, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, confirmó que Machado no estará en el acto, pues no ha llegado a Noruega.

El día anterior, su presencia había sido motivo de incertidumbre luego de que una rueda de prensa prevista en la capital noruega fuera pospuesta y luego cancelada.

La ceremonia de entrega, que en ocasiones anteriores se ha hecho en ausencia de los galardonados, está programada para las 7 a. m. hora Colombia.

Se espera que asistan los presidentes José Raúl Mulino (Panamá), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina), además de figuras republicanas de Estados Unidos.

🔴 Salario mínimo: nuevo pulso

Hoy se cumplen 10 días desde la instalación de la mesa de concertación del salario mínimo en la Comisión de Política Salarial y Laboral (CPCPSL). Desde las 8:00 a. m. los empresarios y sindicatos llegan con propuestas distantes, mientras el reloj corre hacia el primer vencimiento legal del 15 de diciembre y la fecha límite del decreto el 30. Lo que se acuerde marcará el ingreso de millones de trabajadores y pensionados en 2026.

🔴 La reforma que no fue

La reforma tributaria del Gobierno quedó sepultada en el Congreso. El fracaso abre un boquete en las finanzas públicas de COP 16,3 billones y obliga al Ejecutivo a buscar alternativas de recaudo en medio de un déficit creciente y presiones de gasto social: ¿apretar el cinturón con recortes en el gasto, salir a buscar más plata vía endeudamiento, o intentar un plan B en el Congreso para conseguir nuevos recursos? Esas son las opciones.

🔴 Hundimiento de tributaria afecta otros proyectos del Gobierno Petro

Con la negativa de las comisiones económicas a la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro, otros proyectos clave se quedarían sin chances de pasar en el Legislativo. Tal es el caso de la reforma a la salud, iniciativa a la que sectores de oposición le pusieron freno hasta que hubiese una decisión sobre la ley de financiamiento, ahora hundida, con la cual se pudiese determinar los mecanismos para financiar el mismo. El archivo complicaría los votos para la Casa de Nariño, que explora alternativas para salvar este proyecto que está en la Comisión Séptima del Senado.

De manera simultánea está el trámite del Ministerio de la Igualdad, cartera a la que el Ejecutivo busca prolongar su “vida” luego de un ordenamiento de la Corte Constitucional que le da viabilidad hasta el 20 de julio próximo. La tributaria era otro de los argumentos con los que se buscaba salvar el proyecto que ha sido cuestionado por irregularidades y baja ejecución. Son las comisiones primeras las que tienen en sus manos esta apuesta y que, a la fecha, sigue sin dar inicio a su debate.

Otro proyecto que también peligra por su hundimiento es la jurisdicción agraria, que si bien no depende de la tributaria, sí de la fuerza que esta tuviera para proyectarla en las plenarias de Senado y Cámara. En la primera corporación ni siquiera se avista su pronta discusión, mientras en la segunda el común denominador de las últimas plenarias ha sido la dilación en su debate y la falta de quorum.

🔴 Concejo de Bogotá aprobó Presupuesto Distrital 2026

Tras la aprobación en primer debate en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la plenaria del Concejo de Bogotá dio luz verde este martes al presupuesto distrital para 2026 por COP 40,4 billones, el más alto en la historia de la ciudad. Del total del presupuesto aprobado en primer debate, $32,5 billones se destinarán a inversión (80,6 %), $5,3 billones a funcionamiento (13 %) y $2,6 billones al servicio de la deuda (6,4 %).

Por sectores, según la propuesta que la Alcaldía radicó ante el Concejo, los mayores recursos vuelven a concentrarse en educación, movilidad y salud, que juntos absorben más de la mitad del gasto de inversión.

Tras la aprobación del proyecto de acuerdo, el presupuesto pasa ahora a sanción del alcalde mayor de Bogotá.

🔴 JEP llama a reconocer crímenes de guerra y lesa humanidad a excomandantes de las antiguas Farc

Este miércoles, 10 de diciembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevará a cabo en Bucaramanga una Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad. En esta, tres antiguos comandantes de estructuras y un comandante de una comisión financiera del Bloque Magdalena Medio de las antiguas Farc responderán por secuestros y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado en Santander y zonas de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar.

Los excomandantes citados a la diligencia son Erasmo Traslaviña Benavides alias Jimmy Guerrero, Pedro Trujillo Hernández alias “Alberto Cancharina”, Jairo Reinaldo Cala Suárez alias “Jairo Quintero” o “Jairo Mechas” y Fabio Gil Forero alias “Norbey Narváez”.

La JEP les imputó los crímenes de guerra de toma de rehenes y los crímenes cometidos contra las personas secuestradas, entre ellos, homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violación, violencia sexual y desplazamiento forzado. Además, les atribuyó los crímenes de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad y otros crímenes contra las víctimas como “desaparición forzada, asesinato, tortura y otros actos inhumanos”.

🔴 Supersalud ordena intervención de la Unidad de Salud de Ibagué

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa para administrar de la Empresa Social del Estado (ESE) Unidad de Salud de Ibagué. La medida tendrá vigencia durante un año, pero podría ser prorrogada.

En un comunicado, la entidad explicó que la medida se había tomado “tras varios ciclos de auditorías y seguimientos y ante la persistencia de graves deficiencias asistenciales, administrativas, jurídicas y financieras que ponen en riesgo la seguridad del paciente y la adecuada prestación del servicio de salud”.

Entre las medidas anunciadas está la toma de posesión inmediata y la intervención forzosa administrativa para administrar por un año a la Unidad de Salud de Ibagué Empresa Social del Estado.

🔴 La Fed decide

Este miércoles 10 de diciembre la Reserva Federal (el banco central de EE. UU.) definirá si recorta o mantiene sus tasas de interés. Acciones y bonos fluctúan a la espera de la señal. Si se da un ajuste agresivo (presionado por el gobierno Trump) podría sacudir Wall Street y reconfigurar las expectativas globales de inflación y crecimiento en 2026.

🔴 Real Madrid vs. Manchester City en Champions League

El Santiago Bernabéu se prepara para uno de los partidos más atractivos de la sexta fecha de la Liga de Campeones 2025/2026. Real Madrid, presionado por las bajas y el irregular momento que atraviesa, recibe a un Manchester City que llega en ascenso.

Ambos clubes son segundos en sus respectivas ligas, aunque con contextos diferentes. El Madrid cayó y profundizó una racha preocupante que lo tiene a cuatro puntos del Barcelona en LaLiga, mientras que el City recortó distancia con Arsenal en la Premier League.

En la fase de liga de la Champions, el Madrid marcha quinto con doce puntos y necesita un triunfo para no comprometer su camino hacia la siguiente ronda. El City, con diez unidades y ubicado en la novena posición, también llega con la urgencia de sumar para tampoco complicar sus aspiraciones.

El juego comenzará a las 3:00 p. m., hora en Colombia y se podrá seguir por ESPN y Disney+.