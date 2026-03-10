10 de marzo de 2026 - 10:16 p. m.
¿Es factible que entre dos personas que no co-habitan se genere una union marital de hecho?
En este Tip Legal le explicamos si es posible que entre dos personas que no conviven se configure una unión marital de hecho. Además, qué elementos se deben tener en cuenta para determinar si realmente existe este tipo de vínculo.
