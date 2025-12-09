Logo El Espectador
Colombia
09 de diciembre de 2025 - 09:30 p. m.

¿Es lo mismo disolver que liquidar la sociedad conyugal?

Muchos creen que cuando una pareja se divorcia o decide separarse basta con “acabar la sociedad conyugal”. Pero detrás de esa expresión hay dos etapas distintas que rara vez se explican bien. La primera, la disolución y la segunda, la liquidación. En este video le explicamos la diferencia.

Germán Áxel Navas

