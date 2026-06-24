Escrutinio de votos, movidas en la Ungrd, imputaciones y más en El Despertador

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🔴 CNE retomará este miércoles escrutinio nacional

Mientras Abelardo de la Espriella avanza en los diálogos con sus equipos para la conformación del nuevo gobierno, Iván Cepeda y buena parte de la izquierda aún no reconocen resultados. Entre tanto, durante la jornada de este martes, el Consejo Nacional Electoral avanzó en el escrutinio definitivo de los votos en el exterior y en los departamentos del Meta, Guajira, Risaralda, Atlántico y Bogotá.

La audiencia se suspendió a las 5:00 de la tarde de este martes y se reanudará este miércoles, desde las 9:00 de la mañana. Se espera que durante el día se confirmen los resultados del preconteo, pues la Registraduría Nacional ya confirmó que hay un 99,997 % de coincidencia entre esas votaciones y los escrutinios realizados por los jueces.

🔴 Designación de rector en la UdeA

Para hoy está convocada la sesión del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia (UdeA) en la que se hará la designación del nuevo rector de la institución. El máximo órgano de decisión sesionó el pasado 10 de junio, cuando decidió aplazar la designación de rector para este 24 de junio, debido a que no había transcurrido un mes entre la fecha de inscripción y la fecha de designación de rector.

En la sección de Educación de El Espectador podrá consultar el resultado del proceso de designación.

🔴 Día de movidas en el caso de corrupción de la Ungrd

La del martes 23 de junio fue una jornada dinámica para algunas de las personas implicadas en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la entidad, respectivamente, hicieron movidas judiciales para seguir desenredando el complejo entramado por medio del cual fue desfalcada la entidad pública.

La primera movida la dio Olmedo López, que se presentó ante un juez de conocimiento de Bogotá para aceptar su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Es la segunda vez que el exfuncionario acude al allanamiento a cargos, después de que le negaran dos preacuerdos en primera y segunda instancia. La decisión definitiva se tomará el 7 de septiembre, a las 8:30 de la mañana.

La segunda llegó de parte de Sneyder Pinilla, quien le envió una carta a los congresistas María Elvira Salazar y Bernie Moreno, con copia a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, en la que dijo que tiene información sobre presunta corrupción relacionada con la administración de recursos públicos en el país. El exfuncionario pidió tener una reunión con ellos para entregarles todo lo que conoce.

🔴 Europa con foco en Ucrania

Los líderes de Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y Polonia se reúnen hoy en Berlín para abordar el apoyo continuado a Ucrania y unas eventuales negociaciones con Rusia, así como la preparación de la cumbre de la OTAN en Ankara en julio próximo, para lo cual se suma por videoconferencia el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

🔴 El Reino Unido observa a Burnham

Andy Burnham, principal favorito para sustituir a Keir Starmer al frente del Gobierno británico, participa por primera vez en la sesión semanal de control al primer ministro en la Cámara de los Comunes tras ser elegido el pasado día 18 diputado por la circunscripción inglesa de Makerfield. Esta será también la primera sesión de control desde que Starmer anunció el lunes su dimisión.

🔴 250 años de EE. UU.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, da comienzo a las celebraciones por los 250 años de independencia del país con un mitin de última hora después de la suspensión de conciertos ante la polémica de unos festejos partidistas y cercanos al movimiento MAGA.

🔴 Juicio a Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declara este miércoles en el Tribunal del Distrito de Tel Aviv, en el que se prevé será su penúltimo testimonio en el juicio que enfrenta por cargos de corrupción y fraude.

🔴 El Fondo del Café, en pausa de cinco meses

El Gobierno decidió extender por cinco meses el contrato de administración del Fondo Nacional del Café con la Federación, aplazando hasta el próximo mandato la definición de un acuerdo que marcará la ruta de los recursos parafiscales de la caficultura durante la próxima década. La prórroga deja en suspenso debates sobre autonomía presupuestal, participación de comités departamentales, garantías de compra y mecanismos de gobernanza.

La decisión, anunciada por los ministerios de Hacienda y Agricultura, refleja la tensión histórica sobre quién y cómo debe manejar el Fondo, creado hace casi un siglo. El nuevo contrato será responsabilidad del próximo Gobierno, que recibirá un sector cafetero expectante y con la urgencia de resolver cómo se administran los recursos que sostienen a más de 500.000 familias productoras.

🔴 Ex-FARC reclaman a Petro por incumplir cambios en dos decretos de seguridad para firmantes

El exjefe guerrillero y firmante del Acuerdo de Paz, Pastor Alape, reclamó al Gobierno de Gustavo Petro el cumplimiento de los compromisos adquiridos para fortalecer las medidas de protección de los excombatientes que se acogieron al Acuerdo firmado en 2016. A través de su cuenta de X, Alape aseguró que los firmantes siguen enfrentando graves riesgos de seguridad y recordó que más de 485 exintegrantes de las antiguas FARC han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.

“Quienes firmamos el Acuerdo Final de Paz de 2016 reclamamos al Estado colombiano el cumplimiento de la palabra firmada”, escribió.

El exintegrante del antiguo secretariado de las FARC cuestionó particularmente los decretos 019 y 020 de 2026. Según señaló, el Gobierno se comprometió a modificarlos porque, en su concepto, desconocen aspectos acordados en materia de protección para los firmantes que enfrentan mayores niveles de riesgo. “Sin embargo, ese compromiso sigue sin cumplirse”, afirmó.

🔴 Fiscalía imputó cargos a docente y trabajador de colegio donde desapareció Valeria Afanador

La Fiscalía imputó a la docente, Emily Vivian Fuentes Hernández, y al trabajador, Danny Javier Ochoa Prada, el delito de homicidio culposo, en el marco del caso por la desaparición y muerte de la pequeña Valeria Afanador.

Dentro de los elementos materiales probatorios, el ente acusador narró cómo el 12 de agosto de 2025, día de la desaparición, la profesora, a pesar de tener bajo su cargo y vigilancia a la menor de 10 años, no habría ejercido cabalmente su rol para garantizar que ella retornara del patio de recreo al salón de clases.

Por su parte, dentro de los hechos jurídicamente relevantes contra Danny Javier Ochoa, quien era el encargado del departamento de infraestructura, reposan los daños de la malla que separaba al colegio con el afluente y por donde salió la menor de 10 años. Ambos procesados se declararon inocentes.

Valeria Afanador fue reportada como desaparecida el 12 de agosto de 2025 y su cuerpo hallado 18 días después a escasos kilómetros de la institución, en aguas del río Frío, en Cajicá (Cundinamarca).

🔴 Hijo de Liam Payne hereda la fortuna de 27 millones de dólares del cantante

Bear Grey Payne fue designado como el único beneficiario de la fortuna de su padre, el exintegrante de One Direction, que se estima en unos 27 millones de dólares. El cantante falleció en octubre de 2024 sin dejar un testamento, lo que llevó a que la ley británica decidiera que su patrimonio se transfiera directamente a su hijo menor.

Aunque Bear es el heredero principal, no podrá acceder a todo ese dinero hasta que alcance la mayoría de edad. Mientras tanto, se podrá utilizar una parte de los fondos para cubrir sus necesidades y educación, mientras que el resto quedará resguardado en un fideicomiso que será administrado por su madre, Cheryl, y un abogado designado por el sistema judicial británico.

🔴 Comienza la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

Tras la clasificación de Colombia a la siguiente ronda con su victoria 1-0 sobre RD Congo, ahora empiezan los últimos duelos de la primera fase. Mañana se definen las zonas A, B y C. Todos los duelos de cada grupo se definirán en simultáneo.

Grupo A: 2:00 p.m.

- Suiza vs. Canadá: DSports y Paramount+

- Bosnia vs. Catar: DSports y Paramount+

Grupo B: 5:00 p.m.

- Brasil vs. Escocia: Gol Caracol y Disney+

- Marruecos vs. Haití: DSports y Paramount+

Grupo C: 8:00 p.m.

- Chequia vs. México: Win Sports y Disney+

- Sudáfrica vs. Corea del Sur: DSports y Paramount+