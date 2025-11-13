EE. UU., Benedetti, los 40 años de la tragedia de Armero y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Armando Benedetti le ofreció disculpas a Cristina Lombana

El ministro del Interior, Armando Benedetti, le ofreció una disculpa pública a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, luego de sus recientes declaraciones que generaron polémica tras un allanamiento a su casa. A través de su cuenta oficial en la red social X, el funcionario reconoció haber actuado bajo la tensión del momento.

En el mensaje, el jefe de la cartera política afirmó: “He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación, y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”.

Votación clave en el Consejo Nacional Electoral

Este jueves, la sala plena del Consejo Nacional Electoral abordará una ponencia que plantea que sí hubo una violación de topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y que superaría los COP 3.500 millones, si se suman los gastos de la primera y segunda vuelta presidencial.

Si se llega a aprobar por mayorías, varias fichas cercanas al presidente Petro serían sancionadas. El nombre que más llama la atención es el de Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y en 2022 gerente de la campaña. Ese último rol lo hace el principal responsable de las posibles irregularidades en el proceso, por lo que sería él quien pagaría la multa más alta, esto sin contar que una posible aprobación de la sanción podría impactar en su futuro en la petrolera.

🔴 Se estrenó la audioserie de El Espectador inspirada en la tragedia de Armero

El Espectador presenta su audioserie de ficción “Armero, la noche más oscura”, basada en la tragedia de 1985. El 13 de noviembre de ese año Colombia vivió el peor desastre natural de su historia: el volcán Nevado del Ruiz erupcionó y generó una avalancha que viajó por casi dos horas hasta Armero. A las 11:13 p. m. llegó a ese municipio tolimense, donde vivían cerca de 33.000 personas. Más de 25.000 murieron.

El siguiente relato de ficción está basado en esos hechos, pero no corresponde a ninguna persona en particular. Es un homenaje a las víctimas y a los sobrevivientes. Son cinco capítulos que están disponibles en Spotify.

🔴 ¿Cómo va la informalidad en Colombia?

Aunque la tasa de desempleo ha venido cayendo en los últimos meses, incluso alcanzando mínimos históricos en lo que va del siglo (lo cual es una muy buena noticia para el mercado laboral), la alta informalidad sigue generando preocupación.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el bimestre comprendido entre junio y agosto, la informalidad en el país fue del 55,2 %, lo cual implicó una reducción de 1,2 puntos porcentuales frente al mismo período del año inmediatamente anterior. En Colombia, más de la mitad de los trabajadores son informales.

Hay que recordar que un trabajador informal es aquel que carece de seguridad social, es decir, que no realiza cotizaciones a salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar. La alta informalidad también está relacionada con puestos de trabajo de baja calidad, por lo que este es un indicador que se sigue de cerca para entender qué tan favorable es el panorama del mercado laboral.

Este jueves, el DANE publicará sus más recientes resultados en esta materia, los cuales serán para la vigencia julio - septiembre. Si se continúa la tendencia, el dato que revele la entidad sería inferior al consolidado en su anterior medición.

🔴 Barrancominas fue declarado territorio libre de sospecha de minas antipersonal

En el centro de la Amazonía, el municipio de Barrancominas (Guainía) recibió la certificación oficial como territorio libre de sospecha de minas antipersonal. La intervención, iniciada en 2024, estuvo a cargo del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario 4, que logró descontaminar 3.495 metros cuadrados y descartar la presencia de artefactos explosivos tanto en los resguardos indígenas como en el casco urbano del municipio.

Según el reporte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Barrancominas registraba 25 eventos relacionados con accidentes e incidentes por minas, municiones sin explosionar y otros artefactos, todos verificados y cerrados tras las tareas de limpieza.

Además de la intervención técnica, se adelantaron actividades de educación en el riesgo de minas, con la capacitación de 516 personas y la sensibilización de 3.500 habitantes sobre prácticas seguras y prevención frente a artefactos explosivos.

🔴 La firma de Trump lo hizo oficial: se acabó el cierre del gobierno más largo en EE. UU.

Con un estrecho margen de votación y luego de pasar por el Senado a inicios de la semana, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el plan para reabrir el gobierno, tras un cierre récord en la historia del país: casi 43 días. Con 222 votos a favor y 209 en contra, el hemiciclo le dio el visto bueno al paquete de gastos. El presidente Donald Trump firmó la ley desde el despacho Oval de la Casa Blanca. Se espera que unos 670.000 funcionarios vuelvan al trabajo con derecho a sueldo a partir de este jueves.

Lo recientemente aprobado incluye un paquete de gastos que financiaría al gobierno hasta enero, así como tres proyectos de ley de gastos separados para cubrir programas relacionados con la agricultura, la construcción militar, los veteranos y las agencias legislativas durante la mayor parte de 2026. Además, se revertirían los despidos de trabajadores federales realizados durante el cierre del gobierno y se garantizaría el pago retroactivo para aquellos que han sido suspendidos temporalmente. Lo firmado por Trump no incluyó el subsidio sanitario, que está próximo a vencer y fue el motivo de división de los demócratas en la votación del paquete.

🔴 Elección del contralor

A partir de las 9:00 a.m., en el Recinto Los Comuneros del Concejo de Bogotá, se llevará a cabo la plenaria en la que se elegirá al próximo contralor distrital de Bogotá para el período 2026-2029. Durante este espacio, los aspirantes serán evaluados y recibirán una calificación por parte de los concejales, antes de la elección definitiva. En ese sentido, el elegido asumirá la responsabilidad de supervisar y garantizar el correcto uso de los recursos públicos de la capital. En esta oportunidad, según el listado oficial, Luis Fernando Bueno encabeza el proceso con 98 puntos en la prueba de conocimientos. Le sigue Juan Camilo Zuluaga, quien obtuvo una alta puntuación gracias a su trayectoria profesional y sus publicaciones en temas de control fiscal. En el tercer lugar se encuentra Verónica Peláez Gutiérrez, abogada de la Universidad Externado de Colombia, con una calificación de 92 puntos.

🔴 Caso Jaime Esteban Moreno

Mientras tanto, en el caso del homicidio del joven Jaime Esteban Moreno, la jueza decidió el miércoles enviar a prisión a uno de los implicados, Juan Carlos Suárez, al considerar la brutalidad del ataque. Por su parte, la audiencia de Ricardo Rafael González Castro, de 22 años, señalado por el mismo delito, tras un nuevo aplazamiento, se llevará a cabo el jueves y entonces se definirá el lugar donde deberá esperar el juicio por el crimen.

🔴 Jornada decisiva en la Liga BetPlay

Esta noche, a las 7:00 p.m., la Liga BetPlay II-2025 vivirá su jornada más decisiva, con varios partidos en simultáneo que definirán los dos últimos cupos a los cuadrangulares y el reparto del valioso “punto invisible” entre los líderes del todos contra todos. En un cierre cargado de tensión y calculadora en mano, América, Alianza, Santa Fe, Águilas Doradas y Once Caldas se juegan la vida por entrar al grupo de los ocho, mientras que Medellín, Nacional, Tolima, Bucaramanga y Fortaleza compiten por terminar entre los dos primeros y llegar con ventaja a las semifinales. Será una noche de emociones cruzadas: los que dependen de sí mismos, los que necesitan una mano desde otras canchas y los que solo sueñan con el milagro.

En esa pelea, América y Alianza parten con mejores posibilidades: ambos tienen 29 puntos, pero los escarlatas gozan de una diferencia de gol superior y clasifican si derrotan al Medellín en el Atanasio Girardot. El equipo vallenato, octavo hoy, también avanza si vence a Santa Fe en El Campín; mientras que los cardenales, con 28 unidades, solo podrán entrar si ganan. Águilas Doradas necesita derrotar a Tolima y esperar tropiezos de América o un empate entre Santa Fe y Alianza. Once Caldas, con 26 puntos, está aferrado a una combinatoria improbable: golear al Cali, que América pierda por una diferencia amplia y que Águilas no consiga la victoria. En lo más alto de la tabla, Medellín quiere cerrar como líder; Nacional busca no ceder terreno en Barranquilla; Tolima y Bucaramanga luchan por escalar; y Fortaleza, la gran revelación del año, espera sostener su campaña brillante en Santa Marta. Cuando ruede la pelota, todo estará en juego; cuando termine la noche, el país conocerá a los ocho clasificados y el verdadero orden de poder con el que empezarán los cuadrangulares.

Así será la última fecha de Liga BetPlay