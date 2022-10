Estas son las medidas del Gobierno para el archipiélago tras paso de huracán Julia

El primer balance de Presidencia sobre los daños indican que el huracán Julia provocó en San Andrés dos lesionados, dos viviendas destruidas, 101 averiadas. El paso del huracán por las islas de Providencia y Santa Catalina fue más leve. Foto: EFE - Juan David Suárez Corpas

Tras visitar este domingo San Andrés, el presidente Gustavo Petro anunció una serie de medidas para el archipiélago tras el pasó del huracán Julia durante el pasado fin de semana, que provocó vientos de más de 140 km/h y que obligó a tomar medidas de emergencia en las islas.

El primer balance de Presidencia sobre los daños indican que el eventó natural provocó en San Andrés dos lesionados, dos viviendas destruidas y 101 averiadas. El paso del huracán por las islas de Providencia y Santa Catalina fue más leve.

Para atender la emergencia el Gobierno anunció la contratación directa con la comunidad para la reparación de los techos afectados, al igual que la puesta en marcha de un proceso de contratación directa para la edificación de vivienda nueva, respetando la arquitectura de las islas. Además, se buscará el fortalecimiento del plan de arborización y la construcción de un alcantarillado resistente.

También se ejecutará un plan de educación pedagógica para lograr el uso intensivo de los albergues que no están siendo utilizados por la población en riesgo.

“Está fallando un proceso de educación de la población de la isla para que tenga ella misma la capacidad de seguir los protocolos, antes de que suceda el huracán, una vez que se avise”, señaló el presidente Petro.

Respecto a la contratación directa con la comunidad el mandatario indicó: “Vamos a hacer una contratación directa con la comunidad para reparar techos. Me gustaría una búsqueda de mecanismos propios de la isla para tener los techos más resistentes posible. No todos los techos, como usted observa, se hacen de la misma manera. Hay unos que indudablemente no han resistido para nada un huracán de nivel 1 y hay otros que sí. Entonces esta arquitectura propia de la isla hay que incrementarla, porque es la más resistente”.

Asimismo, Petro también explicó la puesta en marcha del proceso de “contratación directa para la edificación de viviendas, para el mejoramiento del plan de arborización, que falla, y para, ojalá, la construcción de un alcantarillado resistente”.