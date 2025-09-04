Estas son las personas que no pueden casarse por lo civil en Colombia

Conozca las razones detrás de este impedimento. Foto: Svetlana

Casarse es uno de los momentos más importantes para muchas parejas, pues significa formalizar su unión ante el Estado. En Colombia, este compromiso puede realizarse por una ceremonia religiosa o por el matrimonio civil, que se lleva a cabo ante notario o juez y que implica un proceso legal con requisitos y costos definidos.

Sin embargo, no todas las personas pueden acceder a esta forma de unión, ya que existen impedimentos establecidos por la ley que determinan quiénes no se pueden casar por lo civil en el país.

¿Qué personas no se pueden casar por lo civil en Colombia?

Aunque el matrimonio civil es una figura abierta a todas las parejas que deseen formalizar su unión, la ley colombiana establece ciertos impedimentos que hacen que algunas personas no puedan casarse. Estos se encuentran en el artículo 140 del Código Civil Colombiano y buscan garantizar que el acto sea válido y legítimo ante el Estado:

Menores de 18 años:

Desde 2024 está prohibido el matrimonio infantil en Colombia. Nadie menor de 18 años puede casarse, incluso si cuenta con autorización de sus padres.

Quienes ya están casados:

Una persona no puede contraer matrimonio si aún mantiene un vínculo marital anterior que no ha sido disuelto legalmente mediante divorcio o por el fallecimiento del cónyuge.

Parientes cercanos:

Está prohibido el matrimonio entre ascendientes y descendientes en línea recta (como padres e hijos, abuelos y nietos), así como entre hermanos, tanto de sangre como adoptivos.

Personas incapaces de consentir:

No pueden casarse quienes carezcan de la capacidad mental para comprender el acto o quienes no puedan expresar libremente su voluntad

Condenados por dar muerte al cónyuge anterior:

Tampoco podrán casarse quienes hayan sido declarados responsables como autores o cómplices del homicidio del cónyuge anterior de alguno de los contrayentes. Este impedimento, conocido como “impedimento por crimen”, busca evitar uniones que provengan de un acto ilícito.

Si usted y su pareja no se encuentran dentro de estas excepciones, también le contamos el paso a paso para formalizar su matrimonio y hacerlo válido ante el Estado.

¿Cómo es el trámite del matrimonio civil?

Debe acercarse a la notaría con los documentos solicitados. Luego el notario revisará que no existan impedimentos legales. Se agendará la fecha para la celebración, en la notaría o en el sitio que las personas que se van a casar escojan (en caso de ser por domicilio). El día acordado, se llevará a cabo la ceremonia y se firmará la escritura pública de matrimonio. Después, se entrega la copia de la escritura y se realiza el registro oficial del matrimonio en el sistema.

El trámite se adelanta exclusivamente en notarías habilitadas y exige cumplir con los requisitos que establece la ley.