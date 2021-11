Esto ocurre cuando los compañeros permanentes se casan

TIP LEGAL / No tome esta decisión sin asesorarse de un abogado. Pasar de la unión libre al matrimonio puede disminuir el patrimonio del cónyuge sobreviviente cuando la pareja fallece.

Es de común ocurrencia que las parejas, del mismo sexo o heterosexual (hombre y mujer), decidan casarse tras convivir durante varios años en unión libre, sin conocer las consecuencias jurídicas de esa trascendental decisión.

En estos casos la pareja pasa de una unión libre al matrimonio, razón por la cual el tiempo de convivencia acumulado cuando eran compañeros permanentes se pierde ya que con las nupcias se hace una especie de borrón y cuenta nueva que afectará el patrimonio de la pareja.

El abogado Germán Humberto Rincón Perfetti comparte dos consultas que recientemente atendió como especialista en derecho de familia.

En el caso de pareja del mismo sexo ellos querían casarse después de diez años de convivencia, porque estaban seguros de que si uno de los dos falleciera el cónyuge sobreviviente quedaría con los bienes que hubieren adquirido durante la relación.

“Le dije a la pareja del mismo sexo: si ustedes lo que quieren es proteger su patrimonio no cometan el error de casarse porque no es necesario. Primero, porque van a perder los diez años de convivencia y si alguno de los dos fallece mañana no tendrán los cinco años de convivencia que exige la ley para reconocerle la pensión al cónyuge que queda vivo. Y segundo, pasarían de una figura jurídica como la sociedad patrimonial, que es diferente a la sociedad conyugal que nace con el matrimonio”.

Hecha la advertencia, Rincón Perfetti recuerda que la Corte Constitucional ha precisado que la unión marital de hecho y el matrimonio “son dos figuras jurídicas que son primas pero no hermanas y tienen conceptos diferentes”.

El experto advierte un asunto de capital importancia que todas las parejas deben tener en cuenta. “En el caso de la pareja del mismo sexo, si deciden casarse, pues van a entrar a compartir los bienes con los suegros de la pareja cuando esta fallezca. Si los suegros ya no existen, deberán compartir dicho patrimonio con los cuñados, en calidad de herederos del hermano fallecido”.

En ese contexto, Rincón Perfetti aconseja legalizar la unión marital de hecho y reconocer la sociedad patrimonial (un trámite que la pareja puede hacer ante un notario) para no perder ni el tiempo, ni el patrimonio; pero también para proteger el derecho a reclamar la pensión de la pareja como consecuencia de su fallecimiento.

La pareja heterosexual

En el caso de la pareja conformada por un hombre y una mujer, el abogado explica que “él estaba muy enfermo y en el último minuto decide en el hospital casarse para que Dios le abra la puerta y no entrar en pecado”. Efectivamente el señor murió y obviamente no entraron bienes a la sociedad conyugal y la cónyuge se quedó sin bienes en la liquidación de la sociedad conyugal”.

¿Y por qué no entraron bienes a la sociedad conyugal? Porque sencillamente no alcanzaron a adquirir ninguno durante su cortísima vigencia. “Ella, al no existir bienes en la sociedad conyugal, entró con lo que se denomina una porción conyugal. Es decir, le tocó recibir un auxilio y entró a heredar como un hijo, y en lugar de recibir el 50 % que le hubiera correspondido como compañera permanente se quedó con una sexta parte teniendo en cuenta que había cinco hijos. Así, su patrimonio se disminuyó sustancialmente”, señala Rincón Perfetti.

Añade que cuando una pareja quiere casarse por el tema de que Dios los va a recibir y no es pecador, lo conveniente es hacer capitulaciones matrimoniales e incluir los bienes en la sociedad conyugal para que luego de fallecida la persona se proceda a hacer la separación de bienes.

Otra opción, señala el jurista, es optar por otra figura como el testamento. “Para ambos casos (pareja del mismo sexo o la conformada por hombre y mujer) el testamento es una muy buena respuesta porque en ese caso van a definir el porcentaje de libre asignación que se le deja a la pareja dependiendo de las asignaciones forzosas, y en los dos casos se deja a la pareja completamente segura”.

En conclusión, si quiere casarse con su compañero (a) permanente lo mejor es que se asesore de un buen abogado especializado en derecho de familia para proteger su patrimonio.