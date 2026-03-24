24 de marzo de 2026 - 08:57 p. m.
¿Existe alguna edad para no afiliar a un trabajador a la seguridad social?
En este Tip Legal le explicamos sobre la sentencia SL-2348 del 5 de junio de 2025, en la que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifestó que la causa que deriva en que cada trabajador deba ser afiliado al régimen de la seguridad social es la existencia de un contrato de trabajo.
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