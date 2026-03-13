Expansión armada desde la Sierra Nevada, precio del petróleo y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 La expansión armada desde la Sierra Nevada podría llevar a Catatumbo a una nueva crisis

La Defensoría del Pueblo alertó este jueves sobre movimientos de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo hacia Catatumbo, en Norte de Santander, y con ello la posibilidad de que vuelva a darse una crisis humanitaria como la ocurrida en enero de 2025.

La entidad emitió la Alerta Temprana de Inminencia 007 de 2026, ante “el grave riesgo de vulneraciones a los derechos humanos a causa de la acelerada expansión territorial”. A esto se suman advertencias sobre un posible aumento de combates tras el fin de la tregua que distintos grupos armados habían pactado en el marco de las elecciones.

En la práctica, lo que se configura es el cruce de cuatro grupos armados con sus propias guerras (Frente 33 de la disidencia de Calarcá y ELN, que operan en la zona, más el Clan del Golfo y las ACSN que quieren hacerse con el control territorial), que avanzan en distintas zonas amedrentando a la población civil. Geográfica y estratégicamente conectar dos zonas como la serranía del Perijá y Catatumbo daría a los grupos un corredor amplio para dominar varios departamentos, además de rutas de economías ilegales como el tráfico de droga y de armas.

🔴Ejército asegura que no ha encontrado cuerpos tras combates en la Sierra Nevada

El Ejército Nacional aseguró que, hasta el momento, no ha encontrado cuerpos en la zona rural de Aracataca (Magdalena), donde desde el 17 de febrero se registran combates intermitentes entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La afirmación se da en medio de las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos sobre una crisis humanitaria que afecta a comunidades indígenas arhuacas.

De acuerdo con el general Carlos Carrasquilla Gómez, comandante de la Primera División del Ejército, las tropas desplegadas en el área de Sábanas de Gobierno continúan avanzando en operaciones terrestres para verificar la situación. Aunque la Defensoría denunció la posible muerte de tres civiles, entre ellos un niño de seis años y un adulto mayor de 92, el oficial señaló que hasta ahora no se ha hallado ningún cuerpo en la zona, que describió como un territorio de difícil acceso y con limitaciones de comunicación.

El alto oficial explicó que las Fuerzas Militares mantienen una operación sostenida para proteger a las comunidades indígenas y ubicar a los responsables de los enfrentamientos. Mientras avanzan las labores en terreno, el Ejército realizó el 10 de marzo la evacuación de 14 personas heridas mediante aeronaves de la Fuerza Aeroespacial, para brindarles atención médica en Santa Marta.

🔴 El precio del petróleo ya supera los 100 dólares

Desde 2022 el precio del crudo no pasaba los 100 dólares. La razón que explica el incremento es el conflicto en Oriente Medio, ya que afecta el estrecho de Ormuz, que es por donde circula el 20 % del petróleo mundial.

El valor del crudo en los mercados repuntó ante las preocupaciones sobre un conflicto largo y prolongado, no se vieron disipadas por las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que detener el “imperio del mal” de la república islámica era más importante que los precios del crudo.

Además, el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, pidió que se mantenga cerrado el estrecho de Ormuz, aunque permitió a buques de algunos países cruzar el estrecho.

🔴Se canceló la cita entre los presidentes de Colombia y de Venezuela

Los presidentes de Colombia y Venezuela ya no se reunirán este viernes en la frontera entre ambos países. Según trascendió, la cancelación se dio por decisión del Palacio de Miraflores y fue luego reportada como un asunto de fuerza mayor, por lo que será reprogramada. No obstante, hay versiones que señalan que detrás de la decisión hubo razones de seguridad que hasta el momento no han sido precisadas. La cita entre se venía preparando desde hace varios meses para llevarse a cabo en el Puente Internacional Atanasio Girardot. Entre ambos países se mantiene la intención de estrechar lazos en materia comercial y cooperación de seguridad. Esta información se conoció luego de la llamada que sostuvo este jueves el presidente Petro con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las tensiones por la creación del “Escudo de las Américas”. De hecho, la Presidencia señaló que al finalizar la llamada sí se habló de Venezuela.

🔴Casi un año después, el caso de Tatiana Hernández sigue sin respuestas

Hoy, 13 de marzo, se cumplen 11 meses desde que Tatiana Alejandra Hernández Díaz desapareció. La estudiante de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada fue vista por última vez el 13 de abril de 2025 en los espolones de la Avenida Santander, en Cartagena, cuando faltaban apenas unos días para terminar su internado en el Hospital Naval.

Desde entonces, se realizaron dos búsquedas acuáticas con robots y equipos especializados, ambas sin resultados. Su familia asegura que existen dificultades en la investigación, testimonios sin seguimiento, amenazas y extorsiones. Desde hace varios meses recurren también a investigadores privados para mantener activa la búsqueda de pistas sobre su paradero.

🔴Debate sobre el corredor férreo en el Concejo de Bogotá

La Comisión Primera del Concejo de Bogotá realizará un debate de control político sobre el estado y la proyección del corredor férreo en la ciudad.

La discusión fue citada por los concejales Andrés Darío Onzaga y Julián Rodríguez Sastoque, de la bancada Alianza Verde, y contará con la presencia de varias entidades del Distrito, entre ellas la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano y la Empresa Metro de Bogotá.También participarán organismos de control como la Personería de Bogotá, la Contraloría de Bogotá y la Veeduría Distrital, que harán seguimiento a los avances y a la gestión de este proyecto estratégico para la movilidad de la capital.

🔴 La Filarmónica llega con conciertos de entrada libre

La Orquesta Filarmónica de Bogotá presentará esta semana la serie de conciertos “Dioses y excesos suntuosos”, bajo la dirección del maestro invitado Eckart Preu (Alemania) y con la participación del oboísta Juan Fernando Muñoz.

El viernes 13 de marzo a las 7:00 p. m. la orquesta se presentará en el Auditorio Fabio Lozano, mientras que el sábado 14 de marzo a las 4:00 p. m. ofrecerá un concierto en el Teatro León de Greiff.

El repertorio incluirá obras de Albert Roussel, Wolfgang Amadeus Mozart y Richard Strauss. La programación combina funciones con entrada libre y otras con boletería, en una apuesta por acercar la música clásica a distintos públicos de la ciudad.

🔴Encuentro entre Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski

El presidente francés, Emmanuel Macron, discute con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, las últimas evoluciones del escenario bélico, en particular con los compromisos de los aliados de Kiev y de la forma de presionar a Rusia. Esto se da en medio del anuncio de la suspensión temporal de las sanciones estadounidenses sobre Moscú, pues, en medio de la crisis energética desencadenada por la guerra en Irán, el gobierno de Trump decidió permitir la venta y entrega a nivel mundial de todo el crudo actualmente cargado en buques.

🔴Carlos Vives homenajeado en Tenerife por su trayectoria

El Samario participó en los Premios Tenerife, donde fue reconocido con el galardón a la Trayectoria, este jueves 12 de marzo.

Carlos Vives se convirtió en la figura principal en la edición 30 del evento, realizado en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, que destaca los mejor de la música en español.

Durante la gala, el colombiano también se presentó en vivo interpretando ‘Te Dedico’, primer sencillo de su próximo y esperado álbum ‘El Último Disco’.

Con este reconocimiento, Carlos Vives, quien llegó con su esposa Claudia Elena Vásquez, suma un nuevo hito a su trayectoria , en una ceremonia, que reunió a destacadas figuras del panorama musical hispanoamericano.

🔴Cuatro colombianos a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Independiente Medellín selló su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras eliminar a Juventud de Las Piedras en el Atanasio Girardot, asegurando además cerca de cuatro millones de dólares en premios.

El conjunto antioqueño se suma así a los otros representantes colombianos que estarán en la etapa principal del torneo: Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, que buscarán avanzar en la competencia continental cuando la fase de grupos comience en abril.