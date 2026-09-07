Fallo por caso Juliana Guerrero, tributaria en Bogotá, inflación en agosto y más noticias

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🔴 De la Espriella con empresarios en Chocó

El presidente Abelardo de la Espriella liderará un encuentro con varios empresarios y directores de gremios en Quibdó (Chocó) este 7 de septiembre en el comando de departamento de Policía de Chocó en el barrio Cristo Rey.

Al evento están invitados Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés, quienes asistieron a una reunión previa en Barranquilla para trazar la hoja de ruta para la reactivación económica en las regiones afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que enfrentó el país el 10 de agosto.

🔴 Fallo contra exsecretario de la Universidad San José por caso de Juliana Guerrero

El Juzgado 46 Penal de Bogotá dará a conocer este 7 de septiembre, a las cuatro de la tarde, el sentido del fallo contra Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José. El caso está relacionado con la presunta entrega de títulos universitarios falsos a Juliana Andrea Guerrero Jiménez, excandidata a viceministra del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien es investigada por su posible responsabilidad en el delito de fraude procesal.

La Fiscalía había anunciado, el pasado 20 de agosto, la acusación contra Gutiérrez Martínez por el delito de falsedad ideológica en documento público, en su calidad de funcionario de la universidad de la que habrían salido los títulos falsos. El exfuncionario llegó posteriormente a un preacuerdo con el ente investigador. Según la Fiscalía, Guerrero y Gutiérrez se habrían puesto de acuerdo para la expedición de títulos como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y como contadora pública.

En la audiencia, el juez 46 Penal con Función de Conocimiento de Bogotá avaló el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y el exsecretario general. Aunque en ese momento no se dio a conocer la totalidad de la sentencia, el juez indicó que, al haberse llegado a un preacuerdo entre el ente investigador y el acusado, la condena será de tres años de prisión —equivalentes a 36 meses— por el delito de falsedad ideológica en documento público.

🔴 Dato clave de inflación para agosto

Si se mira la curva de la inflación en Colombia en el último año, lo que se ve es que, con algunos bemoles, los precios no han parado de subir: a paso lento, y con algunos retrocesos, pero hacia arriba en definitiva.

Y estas no son buenas noticias en general: le suman tensión a las decisiones de tasas de interés del Banco de la República y le suman más presión al bolsillo de los colombianos, justo en una época en la que los estragos de El Niño comienzan a sentirse en términos de escasez de lluvia (algo que puede pegarle al ciclo productivo de una variedad de alimentos).

Este lunes, el DANE publica la información acerca de cómo se comportó el Índice de Precios al Consumidor en agosto, luego de que la medición de julio diera un leve respiro en el crecimiento del indicador en el país.

🔴 Concejo vota en Comisión de Hacienda la Reforma Tributaria

A las 9 de la mañana está programada la continuación del debate en Comisión de Hacienda del proyecto de Acuerdo del Distrito que busca recaudar COP 1,2 billones con nuevos impuestos a través del predial y del ICA. La discusión inició hasta el pasado viernes, luego de una semana de aplazamientos por cuenta de impedimentos y recusaciones radicados a última hora.

Para este lunes, la sesión iniciará con la intervención de la administración distrital y la de cabildantes voceros y no voceros inscritos. De superar la votación, el texto pasará a plenaria. El futuro del proyecto está a contrarreloj, pues el 9 de septiembre culminan las sesiones ordinarias.

🔴 Expectativa por el aeropuerto de Miami

Al menos cinco personas fallecieron tras estrellarse un avión de carga de Amazon al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, según confirmaron las autoridades .En una rueda de prensa, la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, confirmó que cinco personas murieron en el accidente y que otras cinco resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital. Tres de los heridos se encuentran en estado crítico, informó en la conferencia de prensa Erica Benitez, jefa de personal del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade. El avión chocó con varios vehículos y más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se desplazaron al lugar del incidente, según informó este departamento en Facebook.

Todas las pistas y vías de rodaje del aeropuerto permanecían cerradas y se suspendieron todos los despegues y aterrizajes previstos para el domingo, afectando más de 300 vuelos.