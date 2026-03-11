Fiscalía imputará a Ricardo Roa, posesión de Kast en Chile y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, enfrentará imputación de la Fiscalía por dos investigaciones

Este miércoles 11 de marzo, la Fiscalía General de la Nación llevará a cabo la imputación de cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por dos casos en concreto. El primero, por las supuestas irregularidades en las cuentas de la campaña Petro Presidente en 2022.

Esta investigación revisa las actuaciones del actual presidente de Ecopetrol cuando se desempeñó como gerente de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia. El segundo caso está relacionado con el supuesto tráfico de influencias que habría cometido el alto funcionario de la petrolera en la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá.

🔴 José Antonio Kast se posesiona como nuevo presidente de Chile

José Antonio Kast, quien asume el poder en Chile este miércoles 11 de marzo, sucede a Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. Él logró la victoria en las urnas con la promesa de dar solución a las principales preocupaciones ciudadanas: seguridad, migración irregular y economía.

Kast llegará a su cargo con una ceremonia en el Parlamento chileno, en la ciudad costera de Valparaíso, a la que asistirán el rey Felipe VI de España, el argentino Javier Milei y el ecuatoriano Daniel Noboa, y luego dará un discurso en la sede del Ejecutivo en la ciudad de Santiago. Así se convertirá en el noveno presidente de la democracia y en el primero en defender el régimen dictatorial de Augusto Pinochet.

🔴 Comienza la maratón de inscripción de candidaturas a la Presidencia

Este miércoles, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, inscribirá su aspiración a la Presidencia ante la Registraduría cerca de las 11:30 a.m. y lo hará junto a su fórmula vicepresidencial, la senadora Aida Quilcué. Hoy también lo hará Sondra Macollins a las 9:00 a.m.

El jueves lo hará el exministro Juan Fernando Cristo desde Cartagena, y el abogado Abelardo de la Espriella también se inscribirá ese día, pero en Cali. Se espera que el último vaya con José Manuel Restrepo, a quien ya anunció como su acompañante en el tarjetón. El viernes se espera que lo hagan Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras.

🔴 Crisis en Oriente Medio sigue moviendo los mercados

Los mercados arrancarán este miércoles con la mirada puesta sobre dos variables que siguen moviéndose al ritmo de la crisis en Oriente Medio: el precio del petróleo y el dólar.

Este martes, el barril Brent (de referencia internacional) cayó 11,28 % frente al cierre del lunes y terminó en USD 87,80, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) bajó 11,94 % y cerró en USD 83,45. En Colombia, entre tanto, el dólar terminó las negociaciones del mercado spot en COP 3.697,05, cerca de COP 70 por debajo del cierre del lunes, cuando había quedado en COP 3.767.

La atención del mercado seguirá centrada en cualquier novedad sobre el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz, ruta por donde se mueve un 20 % del crudo y el gas que se consume en el mundo. Para Colombia, una mayor incertidumbre internacional suele fortalecer al dólar como activo refugio, pero un petróleo más caro también puede jugar a favor del país al aumentar la entrada de divisas por exportaciones.

🔴 Percepciones de la sexualidad en personas mayores

La Fundación Saldarriaga Concha y Profamilia invitan al lanzamiento de la primera investigación realizada en el país sobre “Percepciones de la Sexualidad en Personas Mayores”, en el marco de la campaña Mis canas, mis ganas, que busca abrir la conversación pública sobre cómo se vive, se transforma y se percibe la sexualidad en la vejez en Colombia desde un enfoque de derechos. El evento se realizará en el Centro de la Felicidad (CEFE) de Chapinero, en Bogotá (Calle 82 #10-69), y será un espacio de diálogo y reflexión sobre los retos y oportunidades para cambiar los imaginarios sobre la sexualidad en las personas mayores.