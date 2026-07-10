Gabinete de De la Espriella, deuda pública y Mundial: esto y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

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🔴 Arte inmersivo y protesta por predios marcarán la agenda de este viernes

Este viernes 10 de julio, Bogotá tendrá una agenda entre cultura y movilización ciudadana. En el CEFE Chapinero continúa Vaivén, una experiencia inmersiva que mezcla arte, tecnología y participación del público. La instalación permite que cada movimiento de los asistentes transforme en tiempo real el universo visual y sonoro de la obra. La actividad estará disponible en el Teatro Urbano del CEFE Chapinero, de 10:00 a. m. a 9:00 p. m., con entrada libre y registro previo.Además, para este viernes está programada una manifestación de comunidad frente a la Procuraduría, con el fin de exigir respuestas sobre el proceso de legalización de sus predios. Las autoridades recomiendan estar atentos a posibles afectaciones de movilidad en el sector.

🔴 Alistan primer encuentro ampliado del gabinete designado por De la Espriella

A pocas semanas de su posesión oficial como presidente, Abelardo de la Espriella iniciará con la primera reunión de trabajo de su gabinete designado en pleno para empezar a trazar una ruta de cómo serán los próximos cuatro años en la Casa de Nariño.

El encuentro se desarrollará en la tarde de este 10 de julio en Barranquilla; se espera que no estén solo los once primeros ministros nombrados por el mandatario electo, sino que también asistan los siete jefes de cartera faltantes. Sus nombres se conocerían también este viernes. En el encuentro estarán el vicepresidente entrante, José Manuel Restrepo, así como los ministros designados del Interior, Rodrigo Lara; de Defensa, Jorge Mora López; de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; de Exteriores, Omar Bula; de Deportes, Juliana Gutiérrez; de Ambiente, Fabio Arjona; de Educación, Viviane Morales; de Justicia, Iván Cancino; de Transporte, Elsa Noguera; de Comercio, Mauricio Gómez; y de Vivienda, Jaime Beltrán.

“Será la primera reunión de los ministros designados. Como han podido ver, este es un gobierno que empezó a trabajar antes de posesionarse, que empezó la recuperación y recopilación de empalme seis meses antes. Es un proyecto de gobierno muy serio, que se toma en serio el trabajo, sin caos y sin desorden como han sido estos años”, precisó Lara.

🔴 Sube el número de muertos en Venezuela tras terremotos: la emergencia continúa

La cifra de muertos por los terremotos de hace quince días en Venezuela subió a 3.899, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial.

El número de heridos se mantiene igual con respecto al balance del domingo, mientras que el de fallecidos supone un aumento de 88 personas.De acuerdo con el boletín compartido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de personas sin vivienda se mantiene en 17.907 y las rescatadas en 6.462.Además, indicó que las autoridades han atendido a 86.794 familias desde el doble terremoto del pasado 24 de junio, que registraron una magnitud de 7,2 y 7,5, y 16.892 personas están en los 89 campamentos transitorios habilitados por el Estado venezolano.

🔴 Se define la primera llave de las semifinales del Mundial

Las selecciones de España y Bélgica se enfrentarán este viernes por los cuartos de final del Mundial 2026. El duelo se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles y la pelota rodará sobre el césped a partir de las 2:00 p. m.. El partido estará disponible en Colombia por la señal de DirecTV Sports.

El ganador de esta llave se medirá con Francia, que este juves venció 2-0 a Marruecos en Boston. Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 60 tras haber fallado un penal en la primera mitad, y Ousmane Dembélé selló la victoria de los bleus al minuto 66.

🔴 Deuda externa baja, deuda interna sube

La deuda externa de Colombia cerró abril en USD 247.668 millones, equivalente al 51,6 % del PIB, dos puntos menos que un año atrás, pero con un saldo mayor en dólares. El Gobierno ha reemplazado crédito externo por emisiones de TES, que ya representan 73 % del endeudamiento, mientras el CARF advierte que la deuda neta podría llegar a 61 % del PIB en 2026, un nivel “claramente insostenible” si no hay ajustes fiscales. Por ahora, el próximo gobierno prevé un recorte cercano a COP 60 billones para maniobrar el déficit.

🔴 Shakira lanzó una advertencia por delicada situación que involucra su imagen

Shakira alertó a sus seguidores por una situación relacionada con su imagen que la llevó a pronunciarse públicamente. La cantante colombiana explicó que en las últimas semanas han circulado imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparece en escenarios que, según aseguró, nunca ocurrieron.

La artista señaló que algunas de estas fotografías han sido utilizadas para promocionar marcas con las que no tiene contratos o para difundir rumores falsos. Además, indicó que su equipo ya trabaja para identificar y retirar este tipo de contenidos.

Shakira también agradeció a sus seguidores por ayudar a distinguir entre imágenes reales y aquellas generadas con inteligencia artificial, y destacó la importancia de reconocer este tipo de publicaciones.